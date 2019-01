Enfrenta Theresa May moción de censura tras derrota en el Parlamento

2019-01-16 08:39:03 / web@radiorebelde.icrt.cu

Tras un fuerte rechazo al acuerdo del Brexit en la Cámara de los Comunes, la primera ministra británica, Theresa May, enfrenta hoy una moción de censura impulsada por la oposición laborista, publicó Prensa Latina. Luego de casi dos años de negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), 432 diputados británicos votaron la víspera en contra del convenio para la separación y solo 202 lo respaldaron, lo cual fue considerado un duro golpe para la administración conservadora. Este resultado no solo refleja la falta de apoyo al pacto del Brexit, sino también el descontento con la gestión de May y las divisiones existentes en las filas de su partido, pues 118 miembros de su formación se pronunciaron en su contra. Al respecto, el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, calificó de catastrófica la derrota sufrida por la jefa de Gobierno y solicitó una moción de censura en su contra, la cual será analizada y votada hoy. Si la primera ministra, Theresa May supera dicho obstáculo deberá presentar un plan B para el Brexit antes del 21 de este mes, según lo establecido, y en caso de que no reciba el apoyo requerido, el actual Gobierno, u otro alternativo, tendrá que intentar obtener la aprobación del parlamento en un período de 14 días y someterse a otra votación. Si ambas alternativas son rechazadas, serían convocadas elecciones anticipadas.

Primera ministra británica, Theresa May enfrenta votación sobre moción de no confianza en el Parlamento https://t.co/aK7d6ASzMG



Esta moción se da tras el rechazo del Parlamento al acuerdo de #Brexit con la Unión Europea 🇬🇧↔️🇪🇺 pic.twitter.com/75lAzYHoMQ — teleSUR TV (@teleSURtv) 16 de enero de 2019

Entorpece el Gobierno hondureño el paso de la nueva caravana de emigrantes



Los migrantes hondureños que integran la nueva caravana denunciaron que las autoridades migratorias de su país le entorpecen el paso hacia Guatemala, reportó Telesur. Mientras el Gobierno de Honduras precisó que al menos 709 hondureños de la caravana de migrantes que salió el lunes de su país cruzaron la frontera con Guatemala con la intención de llegar a Estados Unidos. Al respecto, varios migrantes denunciaron las múltiples trabas impuestas por las autoridades hondureñas para impedir el tránsito de la caravana hacia Guatemala. Las autoridades hondureñas extremaron las medidas de control migratorio en Agua Caliente para evitar el paso de la caravana hacia Guatemala, y la Policía hondureña instaló 54 puntos de control en las fronteras con Guatemala y El Salvador, con el fin de velar por la seguridad de la población, añadió el informe del organismo de protección civil. Alrededor de mil 500 hondureños, divididos en dos grupos, salieron el pasado lunes desde la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, con la intención de llegar a Estados Unidos escapando de la violencia y la crisis económica en que se encuentra su país. Por otro lado, las Organizaciones de Derechos Humanos en Honduras denunciaron la criminalización de la caravana de migrantes por parte del Gobierno de Juan Orlando Hernández.



Presidente de Kenia da el por finalizada la operación contra los atacantes de un hotel en Nairobi



Las fuerzas de seguridad pusieron fin hoy el ataque del grupo islamista somalí Al Shabab a un complejo hotelero de Nairobi tras casi 20 horas de asedio, anunció el presidente de Kenia Uhuru Kenyatta, y aseguró que todos los terroristas fueron liquidados. El presidente elogió el trabajo de las fuerzas de seguridad kenianas. Dijo que más de 700 civiles fueron evacuados del complejo desde el comienzo del ataque hasta primeras horas de la mañana. Se desconoce el número total de yihadistas. Las imágenes de video vigilancia difundidas por la prensa local muestran a cuatro hombres equipados con armas automáticas y granadas entrando en el complejo. Al menos un yihadista se hizo saltar por los aires al comienzo del ataque. La cifra de muertos por el ataque a un centro hotelero y de oficinas en Nairobi ascendió a 15 según dos fuentes policiales presentes en el lugar de los hechos.

Se conoció que entre los fallecidos se encuentran un ciudadano estadounidense y otro británico, mientras 11 eran kenianos, las autoridades indicaron que no han podido identificar a dos cadáveres. El ataque fue reivindicado por el grupo islamista somalí al Shabaab. Kenia es blanco del grupo terrorista, que llevó adelante un ataque que dejó decenas de muertos en un centro comercial en 2013 y otro en 2015 en el que casi 150 estudiantes fallecieron en una universidad.

#Kenia 🇰🇪 | Aumenta a 15 la cifra de muertos por ataque a un hotel en Kenia >> https://t.co/6wMQK0cFN0 pic.twitter.com/nFoTgmtkcw — teleSUR TV (@teleSURtv) 16 de enero de 2019

Rechazan personalidades la condena a la líder social argentina Milagro Salas



Tras conocerse la víspera la condena a la líder social argentina Milagro Sala, presidentes, defensores de los derechos humanos, diputados y otras personalidades políticas expresaron su rechazo a lo que consideran una persecución judicial. Al respecto el presidente de Bolivia, Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter expresó su solidaridad con Sala, quien ha sido condenada injustamente a 13 años de cárcel, y afirmó que espera que esta situación sea revertida. Mientras que la senadora argentina Cristina Fernández también usó la plataforma digital para denunciar que lo que ocurrió en la provincia de Jujuy es una persecución contra la dirigente social. Entretanto, el diputado del Frente para la Victoria Edgardo Depetri, a través de la plataforma de Twitter, aseveró que una vez más el poder económico, político, judicial y mediático se posiciona en complot contra la dirigente de Tupac Amaru. "Una vergüenza. Argentina perdió el Estado de derecho", destacó. La diputada nacional por la provincia de Misiones por el Frente para la Victoria, Cristina Britez, en la plataforma social reiteró que "Milagro Sala es la verdad y la justicia social que una parte de Jujuy niega y excluye". El diputado Leonardo Grosso aseguró por su parte que para el presidente Mauricio Macri; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; y para el empresario Carlos Pedro Blaquier "la justica social es un crimen". Ante la sentencia que tomó el Tribunal argentino Oral de la provincia de Jujuy contra Sala, para este miércoles se prevé la realización de un piletazo en el Obelisco.



Rechaza oposición brasileña decreto sobre tenencia de armas



Los principales partidos de la oposición al Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro expresaron este martes su rechazo al decreto que facilita la tenencia de armas. El Partido de los Trabajadores informó en un comunicado que presentará ante el Supremo Tribunal Federal un recurso de inconstitucionalidad porque considera que el decreto "extrapola los límites de la competencia del Ejecutivo". La agrupación de izquierda informó que presentará en el Congreso brasileño un decreto legislativo para suspender las funciones de la norma aprobada por el Gobierno de Bolsonaro. Por su parte el Partido Socialismo y Libertad anunció que en febrero presentará ante el seno legislativo un proyecto para "revocar el pirotécnico, irresponsable e ineficiente decreto de Bolsonaro".



Instalan Comisión de la Verdad sobre caso Ayotzinapa en México



La Secretaría de la Gobernación de México instaló la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia que se encargará de esclarecer lo ocurrido con los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" en Ayotzinapa, estado de Guerrero. Funcionarios mexicanos afirmaron contar con información y pruebas para esclarecer las circunstancias de la desaparición de los estudiantes. Las autoridades mexicanas llamaron a la colaboración de padres y amigos para obtener los resultados de la investigación en un plazo viable. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, aseguró que van a esclarecer los hechos y a conocer la verdad, pues es el compromiso y la orden que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador.



