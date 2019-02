Enfrenta Venezuela una nueva ofensiva de Estados Unidos

2019-02-18





Venezuela ingresó este lunes en una semana clave, cuando Estados Unidos, vía la oposición, se apresta a lanzar una ofensiva para avanzar en el golpe de Estado en marcha contra el gobierno de Nicolás Maduro, enmascarada con una operación humanitaria.



El próximo sábado es la fecha clave de la nueva arremetida que busca sacar del fracaso la asonada contra Maduro, lanzada un mes antes, el 23 de enero, cuando el opositor Juan Guiadó se autoproclamó presidente interino, con el respaldo de Washington y sus aliados latinoamericanos y europeos.Un mes después, el próximo 23 de febrero, la Casa Blanca, vía Guaido, buscará atizar la confrontación, con toneladas de medicinas y alimentos, que Guiadó prometió hacer entrar a toda costa ese día.



Guaidó pretende desafiar a Maduro y las fuerzas armadas bolivarianas, a las que el mandatario ordenó desplegarse en la frontera para impedir lo que describió como un show político que sería el preludio de una invasión militar estadounidense, no descartada por Donald Trump.Como parte de su operación, Guaidó prepara movilizaciones en todo el país para acompañar voluntarios que irán a la frontera en caravanas de autobuses en busca de las toneladas de medicinas y alimentos acopiados en Colombia, Brasil y Curazao.

En un hipotético escenario de miles de opositores lanzándose sobre la frontera, no se descartan acciones provocadoras para generar enfrentamientos con los uniformados, como justificación para que Guaidó pida una intervención estadounidense, pues no descartó pedirla si la ayuda humanitaria es bloqueada.



A medida que se acerca la fecha clave del sábado, Guaidó multiplica sus llamados a las Fuerzas Armadas para que deje pasar la asistencia, mientras sigue corriendo el ultimátum de ocho días que planteó el pasado viernes a los militares para que se pongan de su lado.En realidad, más que preocuparse porque ingrese el cargamento, lo que buscan Guaidó y Estados Unidos es quebrar el respaldo de los uniformados al gobierno de Maduro.



Funcionarios de la Casa Blanca advirtieron al ejército venezolano que cometerían un grave error si no permiten que ingresen a Venezuela los cargamentos de alimentos y medicinas.Como parte del show en marcha, cinco diputados del derechista Grupo parlamentario del Partido Popular Europeo pretendieron reunirse con Juan Guaidó en Venezuela, pero el gobierno de Maduro les prohibió la entrada ayer, porque tenían fines conspirativos.



El canciller venezolano, Jorge Arreaza, recordó que, por vías oficiales diplomáticas, se le había notificado al grupo de eurodiputados que no serían admitidos y se les instó a desistir y evitar así otra provocación.Dado que era previsible que se les impidiera acceder al país, resulta evidente cuál era su verdadera misión de los cinco diputados del Parlamento Europeo, pues no tardaron este lunes en anunciar que buscarán ingresar el próximo sábado desde la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, con la ayuda humanitaria que busca introducir Guaidó.



Debemos reconocer que durante el planificado espectáculo de los europarlamentarios del PPE, el señor @gonzalezpons ha sido, como siempre, demasiado FRANCO... #TrumpManosFueraDeVenezuela #TrumpHandsOffVenezuela — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 18 de febrero de 2019





Resulta obvio que las imágenes de los cinco eurodiputados cargando cajas de medicinas y alimentos, mientras intentan entrar desde Cúcuta a Venezuela, será parte de las imágenes con las que se pretenderá hacer campaña mediática el próximo 23 de febrero, contra el gobierno de Nicolás Maduro.Como parte de esa instrumentalización internacional de la supuesta ayuda humanitaria, con fines claramente intervencionistas, el multimillonario británico Richard Branson organizó un concierto en Cúcuta para el 22 de febrero, un día antes de que Estados Unidos y Guaidó intenten forzar la frontera.



También resulta palpable que un show de esa naturaleza, con artistas de renombre, buscará atraer la atención internacional sobre lo que ocurrirá al día siguiente, sin descartar que alguno de esos artistas pretenda ser parte de quienes intenten cruzar la frontera, para añadir más dramatismo a la operación.



(Noticiero Nacional de Radio)