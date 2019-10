Entérese de algunas de las ofertas fílmicas que tendremos hasta noviembre

Entrese de algunas de las ofertas flmicas que tendremos hasta noviembre



Fotograma del largometraje Beast, una de las propuestas.



“La leyenda de Redbad” es una aventura que podremos ver desde el 30 de octubre hasta el 3 de noviembre en los cines Chaplin y Yara. Dirigida por Roel Reiné, esta cinta holandesa nos remonta hacia el año 754 D.C., cuando Europa del Norte es objeto de pugna entre varios bandos que tratan de controlar el comercio.



Por esas mismas fechas de finales de octubre, se exhibirá “Beast” en el Multicine Infanta. El británico Michael Pearce rodó este thriller en el que un forastero sospechoso de cometer varios asesinatos llama la atención de una apocada pueblerina, dominada por su familia.



Después de su premier en el cine La Rampa, la Sala Santiago Álvarez, la misma multisala tendrá a su cargo la exhibición del documental cubano “La razón no valía”, que aborda la vida y obra de Moraima Secada, considerada una de las más grandes cantantes de nuestro país. Felipe Morfa y Mayra María García se hicieron cargo de la dirección de este valioso material compuesto por entrevistas a quienes la conocieron. Lo podremos ver también del 30 de octubre al 3 de noviembre.



Por su parte, La Cinemateca de Cuba no renuncia a sus funciones para niños con Cinemateca Infantil y Juvenil de cada sábado y domingo. El día 27 los muchachos podrán disfrutar del animado “Yu-Gi Oh! Lado oscuro de las dimensiones”, de Japón, y también del antológico “Pinocho”, perteneciente a la factoría Disney.

