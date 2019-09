Entidad suiza PostFinance concluye operaciones con Cuba

La institución financiera suiza PostFinance puso fin a sus operaciones de pago en Cuba desde el pasado 1ro. de septiembre, a causa de los riesgos que puede enfrentar debido a las medidas coercitivas del gobierno norteamericano contra la nación caribeña y sus socios comerciales.



Esta decisión también crea dificultades para varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas MediCuba, la cual proporciona materiales para el sistema de Salud Pública cubano y promueve el intercambio de conocimientos entre profesionales suizos y antillanos.



El bloqueo de los canales de pago impide que MediCuba envíe a nuestro país el dinero necesario para gestionar los proyectos. Como resultado, la organización ya no puede ni siquiera cumplir contratos con entidades privadas y públicas en Suiza.



Por otro lado, la Cámara de Comercio Suiza-Cuba manifestó su sorpresa e irritación por la decisión del banco, la cual está causando serios problemas a sus integrantes, solicitó explicaciones a PostFinance y pidió al Ministerio Federal de Transportes que adopte medidas para garantizar el derecho a las relaciones bancarias de los ciudadanos y organizaciones suizos en Cuba.



Para PostFinance, el riesgo potencial si mantiene las relaciones comerciales con Cuba es la exclusión del tráfico internacional de pagos, aun cuando como banco suizo no está directamente sujeto a la legislación estadounidense, pero sí realiza diferentes operaciones de pago e intercambio con instituciones que utilizan el dólar americano, afirma Johannes Möri, portavoz del banco.



Varios reportes señalan que las grandes financieras suizas cerraron sus canales a Cuba hace unos años y PostFinance probablemente estaba ofreciendo la última oportunidad para las transferencias de dinero de Suiza a la Isla.



