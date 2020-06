Entra Francia en la tercera etapa del desconfinamiento 2020-06-22 07:52:44 / Haciendo Radio

Francia entró hoy en la tercera fase del desconfinamiento frente a la COVID-19, etapa marcada por el regreso obligatorio a clases en escuelas y colegios y la reapertura de cines, centros vacacionales y casinos. El nuevo pasó hacia el retorno a la vida económica y social, proceso que comenzó el pasado 11 de mayo tras 55 días de cuarentena general, se enmarca en un escenario epidemiológico favorable, aunque el coronavirus SARS-CoV-2 sigue circulando y autoridades de salud investigan 81 grupos de casos en el país. La medida más polémica de la etapa es la decisión gubernamental de ordenar la asistencia obligatoria en los niveles de enseñanza primario y secundario, cuando apenas restan dos semanas de curso escolar y en medio de las preocupaciones por el riesgo real de un rebrote de la COVID-19. El gobierno redujo de manera considerable las restricciones en los centros docentes para el regreso a las aulas, lo cual incluye una mayor cercanía entre alumnos y la posibilidad de jugar en los patios de las escuelas. Por otro lado, una encuesta realizada por Odoxa-Dentsu Consulting alrededor de un 60 por ciento de los franceses encuestados rechazó la decisión, al igual que políticos y autoridades locales, mientras el ejecutivo insiste en la importancia del reinicio de las clases a nivel nacional.



Acepta el Gobierno de facto celebrar las elecciones el 6 de septiembre



El gobierno de facto de Bolivia, tras siete meses del golpe de Estado, finalmente aceptó celebrar elecciones generales. Este domingo en la noche, la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, aseguró que promulgará la ley que define el 6 de septiembre como el día para celebrar los comicios. A través de un mensaje al país, Áñez señaló que firmará la Ley 691, foliada así en el Órgano Legislativo, pero en contra de su voluntad. Áñez, que asumió la presidencia el 12 de noviembre último, tras el golpe de estados a Evo Morales, tenía como misión convocar a nuevas elecciones, pero demoró todo lo que pudo la promulgación de la normativa para la realización de esos los comicios, y además se postuló como candidata en esas elecciones. Por otro lado, al conocer el anunció, el expresidente Evo Morales señaló en su cuenta de Twitter, ‘con fecha fijada, corresponde, ahora, a los órganos del Estado garantizar elecciones limpias y transparentes, preservando la salud y el derecho a una participación sin persecuciones políticas'.



Reporta Beijing la menor cifra de contagiados por la COVID-19



Beijing, la capital de China, contabiliza hoy 236 nuevos casos confirmados por el actual brote de la COVID-19, tras añadir solo nueve enfermos, la menor cifra diaria registrada desde el pasado 11 de junio. En las últimas horas la ciudad detectó dos personas contagiadas con el nuevo coronavirus, dos sospechosos y cinco asintomáticos mayormente en el distrito de Fengtai. Además, las autoridades de salud china mantuvo a cuatro los vecindarios bajo máximo nivel de emergencia sanitaria y a 37 con fase media. Por otro lado, expertos consideran que la tasa de infección en Beijing es baja para proceder con la tercera fase de ensayos clínicos en humanos de tres de los cinco candidatos de vacunas antiCovid-19 del país, que completaron con éxito la segunda etapa.



Afirma Bolton que Trump no tenía la competencia necesaria para ser presidente



John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump y autor del polémico libro 'The Room Where It Happened: A White House Memoir' ('La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca'), confesó en una entrevista exclusiva a The Telegraph que se sintió obligado a escribir su libro, que debe salir a la venta mañana 23 de junio, para que el pueblo estadounidense sepa cómo maneja el país el actual presidente. "Cuando estás en una posición superior tienes la obligación de decir la verdad. Me preocupaba tras 17 meses en la Administración, que Trump no tenía la competencia necesaria para ser presidente, y el pueblo estadounidense necesita saberlo", explicó, Bolton en la entrevista. Además, Bolton declaró que no planea volver a votar por Trump en las elecciones presidenciales de noviembre, como lo hizo en 2016. "Ahora, habiendo visto a este presidente de cerca, no puedo volver a hacerlo. A mí me preocupa el país, y él no representa la causa republicana que quiero respaldar". En la entrevista exclusiva a The Telegraph, exasesor de seguridad nacional John Bolton también criticó al mandatario por no tener "una base filosófica o una estrategia". "No conoce la diferencia entre el interés nacional de Estados Unidos y los intereses de Donald Trump. Se confunde el interés nacional y su interés personal, lo cual es muy peligroso para el país".



Regresa Venezuela a cuarentena radical por la COVID-19



Venezuela regresa hoy a la cuarentena radical, en concordancia con el esquema de siete días laborables e igual período de aislamiento, implementado por el gobierno nacional en busca de una normalidad relativa frente a la COVID-19. Durante esta semana solo prestarán servicios los sectores de la alimentación, salud, agua, electricidad, gas, expendio de medicinas y telecomunicaciones, con el cumplimiento de estrictas normas de prevención, tales como el uso obligatorio del nasobuco y el distanciamiento social en todos los espacios. Sin embargo, ante la amenaza de un rebrote del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 por la afluencia de los connacionales que regresan desde otros países, el ejecutivo bolivariano aplicará medidas extraordinarias de confinamiento y barreras especiales de contención en 10 estados del país. Distrito Capital (Caracas), Bolívar, Apure, Táchira, Zulia, La Guaira, Aragua, Miranda, Lara y Trujillo son las regiones sujetas a la radicalización de la cuarentena desde este lunes y por siete días continuos, período en que se suspende el servicio del Metro de Caracas, el Metro Los Teques y el ferrocarril hacia los Valles del Tuy.



Iniciaron hoy Rusia y Estados Unidos las negociaciones sobre desarme nuclear, en Viena.



Rusia y Estados Unidos comenzaron hoy, en Viena las conversaciones para analizar las posibilidades de salvar el último acuerdo vigente de desarme y control de armas nucleares entre ambas potencias atómicas, llamado 'Nuevo START' y que vence el 5 de febrero de 2021. Las reuniones de dos días a puerta cerrada tienen lugar en un palacete de Viena, capital austríaca, en medio del escepticismo de los expertos y organizaciones pacifistas de que se logre la extensión de la vigencia del pacto. Ni los miembros de la delegación estadounidense, liderada por el emisario especial Marshall Billingslea, ni los de la rusa, encabezada por el viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov, accedieron a hacer declaraciones a la prensa al llegar al lugar del encuentro. Mientras, que Washington cuestiona el acuerdo, Moscú presiona por una extensión; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había aspirado a que China participará también en las negociaciones, pero Pekín se ha negado a hacerlo hasta ahora.



Detienen en Argentina al exdirector de operaciones de la Agencia Federal de Inteligencia



El exdirector de operaciones especiales de la Agencia Federal de Inteligencia Alan Ruiz se convirtió en la primera persona detenida por el escándalo de espionaje ilegal durante la gestión del expresidente argentino Mauricio Macri. Según reportaron los medios de prensa locales, la Policía Aeroportuaria detuvo a Ruiz en su domicilio de la localidad bonaerense de Merlo, por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, y a instancias de la fiscal Cecilia Incardona, quien lleva adelante la investigación por el espionaje realizado en el Instituto Patria. También, a Ruiz se le acusa de haber organizado una segunda maniobra, cuando esas tareas irregulares de inteligencia fueron detectadas, para darles apariencia de legalidad a través de una causa judicial que estaba vinculada con seguridad de la Cumbre del G20 y los Juegos Olímpicos de la juventud, en 2018. Hoy el exdirector de operaciones especiales de la Agencia Federal de Inteligencia Alan Ruiz será interrogado, y es el primer detenido de una larga lista de involucrados en supuestos espionajes cometido desde ese órgano de inteligencia que comandaba en ese entonces Gustavo Arribas durante el gobierno de Macri, a políticos, dirigentes, funcionarios, incluso de ese gobierno, periodistas, empresario y referentes sociales.



Comienza España a recuperar la normalidad, pero atenta a un rebrote de la COVID-19



España vive este lunes el primer día laborable con el período de 'nueva normalidad' tras 98 días de estado de alarma por la pandemia del nuevo coronavirus, que supuso importantes restricciones de la movilidad, y ahora se enfrenta al reto de controlar los rebrotes. Las estaciones de trenes y autobuses amanecieron hoy con más movimiento y se han reforzado las ofertas de transporte respecto a lo que había la semana pasada, cuando ya las limitaciones se habían aliviado, pero aún no alcanzan los niveles ante de la pandemia. No obstante, las autoridades insisten en la importancia de mantener las medidas de precaución, como el uso de mascarillas, que sigue siendo obligatorias en los transportes públicos y en lugares donde no sea posible mantener una distancia mínima de metro y medio. Todas las actividades están ya en funcionamiento, con la intención de dinamizar la economía y la vista puesta especialmente en el turismo, sobre todo ahora que comienza el verano boreal y es la temporada alta de un sector que es uno de los motores de la economía española, que aporta el 12,3 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.