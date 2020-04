Entre el espanto y la ternura  el desafío de salvar vidas

Entre el espanto y la ternura el desafo de salvar vidas





La humanidad ha vivido otras pandemias y hoy la gran familia humana se enfrenta a una dura prueba en la batalla contra el nuevo coronavirus .Más de dos mil muertes en un día, mega ciudades estremecidas como New York, Madrid, Paris , Roma… la cifra de contagio global supera los dos millones de infectados.



Europa y Estados Unidos continúan en el centro de la tormenta. Hay efectos visibles en la vida global, la Pandemia exige una reflexión que ha llegado esta vez en la voz de su santidad, el papa Francisco.



El santo padre pidió a los países medidas concretas para salvar el planeta, llamó a eliminar los egoísmos y reducir el gasto en armamentos, la urgente necesidad de la unidad entre las naciones, fue su reclamo.







El llamado del santo padre es aleccionador pero la prepotencia imperial parece tener oídos sordos ante el mensaje y el presidente Donald Trump ordenaba retener los fondos destinados por el gobierno estadounidense a la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras critica el manejo que hizo el organismo en la batalla contra la pandemia.



Estados Unidos ataca al multilateralismo, al tiempo que intenta descalificar el liderazgo de la OMS y continúa con sus mezquinas intenciones de aprovechar el momento para sus críticas infundadas.



La respuesta no se hizo esperar por parte del organismo internacional, las palabras del Secretario general de la OMS Tedros Ghebreyesos son precisas: “ No politizar la gran batalla contra el virus . Ello acentuará las diferencias globales y pudiera provocar muertes. Necesitamos, dijo de la cooperación de todos”



Y “Entre el espanto y la ternura” como asegura la canción del cantautor Silvio Rodríguez, transcurre nuestros días de emergencia sanitaria. Y como contagio de la esperanza para restañar las heridas de la humanidad casi desolada, desde Cuba los medios de prensa confirman que en más de 20 países ya están presentes las brigadas médicas con su aporte solidario al enfrentamiento a la pandemia.



Es la contribución de esta pequeña nación que acumulado durante décadas experiencias en el desarrollo de la cooperación en materia de salud. La amenaza a la paz y la seguridad internacional es real. La pandemia que sufrimos nos puede llevar a un camino sin regreso.



Tenemos prisa, hay que apurarse para adoptar decisiones comunes. Aún tenemos tiempo de actuar. El futuro dependerá de todos y el reto será siempre el mismo: El desafío de salvar vidas





Del Autor