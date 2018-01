Entrega Ecuador carta de ciudadanía y pasaporte a Assange

2018-01-11

El fundador de WikiLeaks, Julián Assange, obtuvo una cédula que acredita su ciudadanía ecuatoriana y posee un código correspondiente a la provincia de Pichincha, informa El Universo. Según la información, además de la cédula de Assange, este activista también poseería un pasaporte. Los datos personales de Julian Assange se encuentran en la base de datos del Registro Civil de Ecuador e incluyen un documento de identidad con ese número. El fundador de WikiLeaks recibió su cédula ecuatoriana el pasado 21 de diciembre, aunque esa información no se había hecho pública hasta el momento. Esta noticia se conoció un día después de que la ministra de Exteriores ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, declarara que su país buscaba el modo de solicitar una mediación internacional para que Julian Assange pueda abandonar la Embajada de Ecuador en Londres porque, tras alrededor de cinco años y medio después de concederle asilo, el Gobierno de ese país sudamericano considera que la situación se ha vuelto "insostenible".



Retomarán en Dominicana el dialogo el Gobierno venezolano y la oposición



El diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana continúa hoy en la República Dominicana, en un esfuerzo por llegar a un acuerdo que permita restablecer la convivencia pacífica en esa nación, reportó Prensa Latina. La cita de este jueves fue acordada en la reunión efectuada el pasado 15 de diciembre, donde todas las partes declararon sentirse satisfechas de los resultados alcanzados. La víspera, el canciller dominicano, Miguel Vargas, anunció que todo se encontraba listo para recibir a los participantes en el diálogo y dijo aspirar, basado en los notables avances logrados en las jornadas anteriores incluyendo la reunión de diciembre, que culmine la negociación de forma exitosa. Este jueves, el Gobierno venezolano y la oposición abordarán los seis temas de la agenda de negociación, con la participación del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, y el canciller dominicano. Para Mañana viernes 12, se sumarán a las negociaciones el presidente dominicano, Danilo Medina, quien dirigirá las conversaciones, y los cancilleres de los países acompañantes.



Angela Merkel afronta su última oportunidad de formar una alianza de gobierno



A más de tres meses después de las elecciones legislativas en Alemania, los conservadores de Angela Merkel y los socialdemócratas pondrán fin hoy a cinco días de negociaciones para formar una alianza gubernamental, de la que depende en gran medida el futuro político de Merkel. El resultado de esas conversaciones espinosas no se espera conocer hasta bien entrada la noche de este jueves. Después de un primer fracaso en noviembre con los ecologistas y los liberales, la canciller, que lleva 12 años en el poder, ya no tiene margen de error si quiere gobernar otros cuatro años. Para el politólogo Karl-Rudolf Korte, la dirigente de 63 años, debilitada tras obtener una victoria decepcionante en las elecciones de septiembre, 'estaría acabada' en caso de nuevo revés. Lo mismo ocurriría con su aliado Horst Seehofer, presidente del partido bávaro CSU, y con el líder de los socialdemócratas (SPD), Martin Schulz, que perdió parte de su autoridad desde los malos resultados de su formación en los comicios. El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, avisó “todas las miradas apuntan a los partidos y sus dirigentes”. Este peso pesado del SPD ya fue quien obligó a los responsables de su partido, que estaban dispuestos a permanecer en la oposición, a negociar con Merkel para evitar unas elecciones anticipadas que podrían beneficiar sobre todo a la formación de extrema derecha Alternativa para Alemania.



Captura el Ejército sirio 30 poblados de Idlib, Hama y Alepo



Unidades del ejército sirio liberaron de los a 23 nuevos poblados en el sudeste de la septentrional provincia de Idlib que se encontraban en mano del grupo terroristas del Frente para la Liberación del Levante (otrora Al-Nusra). Según informó hoy el Ministerio de Defensa tras ese importante avance las fuerzas gubernamentales en cooperación con sus aliados, prosiguieron en Idlib su lucha antiterrorista. Los nuevos triunfos se dan un día después de que las huestes leales a Damasco desalojaron a los extremistas 16 poblados en el sureste de Idlib y el noreste de Hama. También la víspera los radicales fueron expulsados de la base militar de Abu-Duhur, en Idlib. En las zonas liberadas, los zapadores iniciaron la desactivación de minas y cargas explosivas enterradas por las agrupaciones radicales. Por otro lado, el Ministerio de Defensa comunicó la liberación del poblado de Um Mayal, en el campo noroeste de Hama, tras encarnizados choques con Al-Nusra y otras facciones extremistas afines. En tanto, en el sur de la provincia de Alepo, una fuente militar confirmó nuevos avances en los combates contra las bandas extremistas.



Gran indignación en Venezuela por asesinato de joven constituyente



Venezuela amaneció en un ambiente de indignación por el asesinato la víspera de Tomás Lucena, joven integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, sobre el cual el gobierno no descarta un crimen de sicariato político. En el programa Con el Mazo Dando, del cual es anfitrión, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, condenó el crimen y manifestó su tristeza por la pérdida del joven revolucionario de 31 años de edad, informa Prensa Latina. Señaló que los sectores políticos de la derecha utilizan la violencia para amedrentar al pueblo y atacar la moral de los revolucionarios y recordó en ese sentido a los mártires Eliezer Otaiza, Robert Serra, entre otros que perdieron la vida a manos de asesinos contratados por la derecha. Asimismo advirtió que la oposición seguirá con sus acciones en el 2018 para socavar a la Revolución Bolivariana. Como respuesta a los crímenes de odio político, el también integrante de la ANC llamó a la unidad, pues, dijo, que así serán invencibles ante las arremetidas de la derecha y el imperialismo.



Lamenta Consejo de Seguridad de la ONU paralización de negociaciones entre gobierno y el ELN en Colombia



El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lamentó la postergación de un nuevo ciclo de conversaciones entre el Gobierno de Colombia y el grupo insurgente Ejército de Liberación Nacional que debió iniciarse este miércoles en Quito, Ecuador. Rusia aseguró ante la ONU que espera la voluntad política de las partes para retomar el diálogo por la paz en Colombia, por su parte, Inglaterra expresó su preocupación por la ruptura del alto el fuego y rechazó los supuestos ataques cometidos por el ELN, reporta Telesur. Bolivia, Francia y Estados Unidos llamaron a superar los obstáculos y renovar el cese del fuego que culminó la noche del martes. Los quince integrantes del Consejo manifestaron su apoyo al Gobierno colombiano para seguir con las conversaciones con el ELN y pidieron a las partes reanudar las negociaciones de paz que mantienen desde febrero de 2017 para prolongar el cese al fuego bilateral.



Denuncia Madres de la Plaza de Mayo que Macri beneficia a sus amigos de la dictadura



Activistas y fundadoras de la Línea Fundadora Madres Plaza de Mayo, Nora Cortiñas y Taty Almeida, manifestaron su indignación y tristeza ante la impunidad y las flexibilidades otorgadas durante el gobierno de Mauricio Macri a los más de mil represores condenados por los crímenes cometidos durante la última dictadura argentina, lo que catalogan una "falta de respeto" hacia los miles desaparecidos y sus familiares. Asimismo, afirmaron que seguirán en pie de lucha defendiendo su causa, como hace 40 años, pese a estas acciones injustas concedidas por la justicia argentina, reporta Telesur. Afirmó Almeida que “A pesar de los bastones, de las sillas de ruedas, las locas siguen de pie. Cortiñas, de la misma edad, aseguró que el causante de esta injusticia es el presidente Mauricio Macri, quien ha beneficiado a "sus amigos de la dictadura". De los más de mil enjuiciados por los crímenes de lesa humanidad, casi la mitad cumplen arresto domiciliario por decreto de jueces argentinos en diciembre de 2017.



