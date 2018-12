Entrega premios Coral Festival de Cine de La Habana

Pájaros de verano de Colombia ganó el Premio Coral de ficción del Festival Internacional de Cine de La Habana, que cerró su edición cuarenta con entrega de galardones y reconocimientos.



El jurado confirió Premio Especial compartido a los filmes cubanos Inocencia, Insumisas y Nido de Mantis, mientras el premio Coral en ópera prima fue para la cinta peruana Retablos.



En actuación el Festival de La Habana se distinguió a Lorenzo Ferro por El Ángel de Argentina y a Ilse Salas por Las niñas bien de México. Asimismo, el Premio de la Popularidad del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana fue para la película Inocencia, del cubano Alejandro Gil. Gracias a ese público maravilloso que votó por su historia, expresó el realizador al recibir el lauro.



• Premio Coral de Largometrajes:

Pájaros de verano, de Ciro Guerra y Cristina Gallego (Colombia, México, Dinamarca y Francia)



• Premios Corales “Especial del Jurado”:

Inocencia, de Alejandro Gil (Cuba)

Nido de Mantis, de Arturo Sotto (Cuba, México, República Dominicana)

Insumisas, de Fernando Pérez y Laura Cazador (Cuba, Suiza)



• Premios Coral de Cortometraje:

Arcángel, de Ángeles Cruz (México)



• Menciones de Cortometraje:

O Orfáo, de Carolina Markowicz (Brasil)

Cerdo, de Yunior García (Cuba)



• Coral de Dirección:

Carlos Reygadas, por Nuestro Tiempo (México, Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia)



• Coral Guión:

Carlos Sorín, por Joel (Argentina)



• Coral Fotografía:

Diego García, por Nuestro Tiempo (México, Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia)



• Coral Actuación Femenina:

Ilse Salas, por Las niñas bien (México)



• Coral Actuación Masculina:

Lorenzo Ferro, por El Ángel (Argentina, España)



• Coral Dirección Artística:

Mariela Ripodas, por Sangre Blanca (Argentina)



• Coral Música Original:

Leonardo Heiblum, por Pájaros de verano (Colombia, México, Dinamarca, Francia)



• Coral Edición:

Irene Blecua y Nacho Ruiz Capillas, por La noche de 12 años (Uruguay, España, Argentina, Francia)



• Coral Sonido:

Nacho Royo-Villanova, Martin Touron y Eduardo Esquide, por La noche de 12 años (Uruguay, España, Argentina, Francia)



Realizarán en Ciego de Ávila Primera Jornada Teatral Pueblos Escena



La Primera Jornada Teatral Pueblos Escena se celebrará en Ciego de Ávila del 18 al 23 de diciembre, con el objetivo de contribuir al acercamiento cultural de las naciones de América mediante el intercambio entre agrupaciones nacionales y extranjeras.El evento estará dedicado a Puerto Rico, y fue convocado por el Consejo Provincial de las Artes Escénicas y la Agencia de Turismo Cultural Paradiso. En el encuentro se prevé la presentación de agrupaciones internacionales como la Compañía Teatral Caborca, de Nueva York; la One Eighth Theater, también estadounidense, y la de la capital puertorriqueña Compañía Teatral Caribe Bestial, informó el vicepresidente del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, Delvis Sabino Soto. Asimismo, este proyecto surgió durante la última Temporada de Teatro Latinoamericano y Caribeño Mayo Teatral, en la que participó el actor avileño Juan Germán Jones, y en la idea se concibe la realización de espacios teóricos para la actualización y el intercambio sobre lo más novedoso de este arte escénico, indicó Sabino Soto.



Nominan a bailarín cubano Carlos Acosta a Premios Goya



El bailarín cubano Carlos Acosta fue nominado al Premio Goya, que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, como Mejor Actor Revelación por su participación en la película Yuli, de la cineasta catalana Icíar Bollaín. La cinta fue distinguida en otras cuatro categorías: Guión adaptado, de Paul Laverty, Dirección de fotografía, de Álex Catalán, Música original de Alberto Iglesias y Sonido de Eva Valiño, Pelayo Gutiérrez y Alberto Ovejero. Yuli está inspirada en Sin mirar atrás, la biografía novelada de Acosta, y narra la historia de un niño mulato y pobre que, contra todos los pronósticos e incluso contra su propia voluntad al inicio, llega a convertirse en uno de los mayores bailarines del mundo. Para el dos de febrero de Dos Mil 19 está prevista la ceremonia de entrega de los Premios Goya, expresó el director de prensa de la compañía Acosta Danza, Lester Vila.



Entregan premios y becas de la Asociación Hermanos Saíz



Los premios y becas de la Asociación Hermanos Saíz correspondiente al Dos Mil 18, fueron entregados en un acto efectuado en el escenario central del Pabellón Cuba, en La Habana. Estos estímulos son conferidos desde hace más de dos décadas por la AHS, con el objetivo de reconocer a los más destacados exponentes del arte joven cubano en diversas manifestaciones. La convocatoria de este año sobresalió por el elevado nivel cuantitativo y cualitativo, pues contó con la participación de cientos de noveles artistas y obras o realizaciones de calidad. En la actividad se le rindió un homenaje especial a la destacada actriz Eslinda Núñez, Premio Nacional de Cine en el Dos Mil 11, la cual fue declarada miembro de honor y se le entregó el sello aniversario 30 de la AHS.



Se presenta en Cuba por primera vez trío español Iberia



El trío español Iberia, de música clásica, se presentará en Cuba, por primera vez, en este mes de diciembre. Invitados a participar en el Segundo Encuentro Conocer la habanera Dos Mil 18, que organiza el Museo Nacional de la Música, sus integrantes: la soprano Indira Ferrer- Morató, el pianista Manuel Ruiz, y el castañuelista Carlos Murias, además de ofrecer conciertos e impartir conferencias, presentarán su primera producción discográfica Iberia, la cual acaban de publicar con el sello catalán Picap. «A Cuba la llevamos en nuestros corazones desde hace ya muchos años», aseguraron al llegar a La Habana. Este sábado, a las tres de la tarde, en el Hemiciclo de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes, ofrecerán un repertorio exclusivamente de habaneras como parte del Segundo Encuentro Conocer la habanera Dos Mil 18, que preside el maestro Cecilio Tieles. De igual forma, el martes 18, a las cuatro de la tarde, se presentarán en la sede de la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Cataluña, en Consulado No. 68, entre Refugio y Colón, La Habana Vieja.



Dedicarán edición 41 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano a documentalista Santiago Álvarez



La edición 41 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, a realizarse en Dos Mil 19, estará dedicada al documentalista cubano Santiago Álvarez, anunció en La Habana el presidente del certamen, Iván Giroud. El próximo evento será un pretexto para celebrar también el 60 aniversario del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas, así como el cumpleaños 80 del maestro Leo Brouwer, señaló Giroud en la ceremonia de premiación del 40 festival. Santiago Álvarez es considerado uno de los realizadores más sobresalientes de la escena cubana. Entre su obra se destaca los títulos Now (1965), que denuncia la discriminación racial en Estados Unidos; LBJ (1968), sobre el expresidente estadounidense Lyndon B. Johnson, y 79 Primaveras (1969) sobre el dirigente vietnamita Ho Chi Minh.



Otorgan Premio de Patrimonio Cultural 2018 a arquitecto Omar López



El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba anunció la entrega del Premio por la Obra de la Vida Dos Mil 18 al arquitecto Omar López Rodríguez, por su trayectoria en el área de conservación patrimonial. Según refiere Prensa Latina, el jurado exaltó su dedicación y entrega en la formación de profesionales y especialistas de varios países, así como su trabajo en la protección de los valores patrimoniales nacionales y universales. Integraron la junta, el Historiador de la ciudad de La Habana, doctor Eusebio Leal Spengler; los doctores en esa especialidad José Linares Ferrera y Daniel Taboada Espiniella y los arquitectos Isabel Rigol e Irán Millán Cuétara. Como director de la Oficina del Conservador de la provincia cubana de Santiago de Cuba, López Rodríguez, ostenta varios reconocimientos como el Premio al Mérito Científico Técnico, la Distinción por Veinte Años de Trabajo en Defensa de la Cultura Nacional y el Premio Nacional Vida y Obra de Arquitectura. Destaca además como proyectista de la gran mayoría de los planes de restauración y rehabilitación del patrimonio de Santiago de Cuba, donde ha desarrollado un intenso trabajo con resultados sobresalientes.



Anuncia Lizt Alfonso Dance Cuba espectáculo ¡1, 2, 3...todos a escena!



Como cada diciembre, siendo ya una tradición en esta época del año, llegan a la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, todas las generaciones de Lizt Alfonso Dance Cuba para celebrar la llegada del nuevo año, y recapitular el camino recorrido y los éxitos del año en curso. Las funciones tendrán lugar los días 21 y 22 de diciembre a las ocho y 30 de la noche, y mostrarán el gran trabajo educativo, social y profesional que hace la Institución cultural, dirigida por la maestra Lizt Alfonso desde hace ya 27 años. Se estrenarán coreografías con el inconfundible sello danza fusión que caracteriza a la compañía, y se repondrán otras que son parte del repertorio. Asimismo, subirán a escena desde los pequeños estudiantes de siete años de los Talleres Vocacionales, pasando por el Ballet Infantil, el Juvenil, la Carrera Profesional y la Compañía.







