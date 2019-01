Entregan nuevas obras sociales en Cienfuegos

Cienfuegos, Cuba. - Los cienfuegueros se alegran la vida con varias obras de beneficio social entregadas por este aniversario 60 de la entrada de Fidel, con la Caravana de la Libertad y el bicentenario de la ciudad.



Las obras fueron inauguradas por la Presidenta de la Asamblea del Poder Popular, Mayrelis Pernía Cordero junto con las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno en el municipio cabecera.



Casi no podían hablar de la emoción los vecinos del nuevo edificio multifamiliar No. 21 del Consejo Popular Junco Sur mirando por los balcones y disfrutando de las comodidades de los apartamentos incomparables con la cuartería de la que proceden.



Muy agradecida el ama de casa, Cecilia Hidalgo López, de 80 años de edad mostró su apartamento bien terminado y con el mobiliario que alegra la vida de los moradores.



“Muy agradecida de la Revolución, de nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro, presente entre nosotros. Vive uno como persona, me siento cómoda, qué le puedo decir al Presidente Díaz Canel, quien también ha dado un impulso grande”.





En la escuela de la enseñanza primaria José Mateo Fonseca, del reparto de Pastorita reina el júbilo y el agradecimiento, luego de la inversión que concluyó un centro como nuevo y mobiliario de estreno.



Camila Morejón, alumna de tercer grado expresa el sentir: “Mi escuela ha cambiado mucho antes todo no era tan lindo como ahora y estamos agradecidos por lo que han hecho. Arreglada, pintada, con muebles lindos. Soy feliz. Costó mucho esfuerzo, pero valió la pena porque tenemos un lugar especial”.



Según la directora, Odalys Pérez tras la reinauguración ven que la palabra empeñada se cumplió con una maravilla de escuela para los niños y el personal docente.



Los educadores de la Perla del Sur y de todo el país ya disponen para el descanso de la reparada Villa Caonao, a cargo de la Empresa Provincial de Alojamiento.

