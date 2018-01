Entregan Premio literario Casa de Las Américas 2018 (+Fotos)

2018-01-25 23:16:13 / web@radiorebelde.icrt.cu



La escritora cubana, Yanetsy Pino Reina, obtuvo el Premio Casa de Las Américas, en la categoría de estudios sobre la mujer. Fotos: Abel Padrón Padilla

Los Premios Casa de las Américas 2018 fueron entregados este jueves en la sede de dicha institución en La Habana, en gala que contó con la presencia de Abel Prieto Jiménez, Ministro de Cultura.



El agasajado en la categoría Cuento fue el cubano Rafael de Águila, con el libro Todas las patas en el aire; quien recibió el reconocimiento de manos del argentino Ariel Urquiza.



De Águila afirmó sentirse profundamente emocionado por estar en la sala “donde estuvieron décadas atrás los más grandes genios de la literatura latinoamericana, en esta Casa que fue pasado, es presente y será futuro”, afirmó.



Dedicó este momento a su hija y a su esposa, por ser las que permiten que su fantasía crezca cada día; y a sus padres, que aunque no están desde hace mucho tiempo físicamente, aun son su mayor inspiración.



El premio de Estudios sobre la mujer fue otorgado por la intelectual chilena Natalia Cisterna a Yanetsy Pino, de Cuba, por el trabajo Hilando y deshilando la resistencia (pactos no catastróficos entre infidelidad femenina y poesía).



La escritora cubana dijo haber visitado este sitio por primera vez cuando era todavía estudiante universitaria, y que soñó en ese momento convertirse un día en alguien capaz de revivir tal honor como el que hoy le ha sido conferido.



Quiso regalar este momento a su país, un lugar que permite que los sueños de las mujeres se hagan realidad, y a todas las féminas del mundo que luchan por sus derechos.



El lauro en la categoría de Teatro le fue entregado a la obra Paraje Luna, del argentino Fernando José Crespi, por la actriz peruana María Teresa Zúñiga.



La puertorriqueña Myrna García comunicó que el galardón del apartado ensayo artístico-literario le fue conferido al texto Óyeme con los ojos: Cine, mujeres, visiones y voces, de la argentina Ana Forcinito.



El de Literatura brasileña correspondió a Carlos Cortez, por su obra Erico Veríssimo, escritor do mundo; y el de Literatura Caribeña o creol fue para Anthony Kellman, autor de Tracing JaJa, de Barbados.



Roberto Fernández Retamar, presidente de la Casa, confirió los premios honoríficos a obras ya publicadas y que se consideran relevantes dentro de la literatura de la región.



El de Poesía, José Lezama Lima, fue para El zorro y la luna, poemas reunidos, del peruano José Antonio Mazzotti; el de Narratuva, José María Arguedas, para La madriguera, del uruguayo Milton Fornaro; y el de Ensayo, Ezequiel Martínez Estrada, para el texto Cartografía de las letras hispanoamericanas: tejidos de la memoria, del argentino Saúl Sosnowski.



También fueron otorgados seis premios e igual número de menciones a aquellas obras que muestran lo mejor de la literatura de este lado del continente, y todos ellos fueron presentados por miembros del jurado de cada categoría.



Roberto Fernández Retamar, presidente de Casa de las Américas, durante su intervención en la entrega del premio que auspicia esa institución cultural. Foto: Abel Padrón Padilla



(Agencia Cubana de Noticias)