Entregan Premio Nacional de Periodismo Deportivo

2019-04-24 18:01:33 / web@radiorebelde.icrt.cu

La Habana, Cuba.- Francisco “Pancho” Soriano Bermúdez, Iván López Rodríguez y Juan Moreno Hernández, recibieron en la mañana de este miércoles en el Lobby del Coliseo de la Ciudad Deportiva de esta capital, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo a la Obra de la Vida, condecoración que reciben personas con una amplia trayectoria en estos menesteres.



Pancho, como cariñosamente lo llaman sus familiares y compañeros, se inició en su natal Cárdenas en el comentario deportivo hace ya más de cuarenta años. Su carrera la ha desarrollado en Radio 26, aunque siempre ha colaborado con Radio Rebelde, emisora que le ha dado la posibilidad de cubrir importantes eventos internacionales, entre los que se encuentran los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.



Soriano, definió el momento como una de las cosas más grandes que le ha pasado en la vida. “Es una mezcla de sentimiento, de cariño, de amor, verdaderamente, no tengo palabras para expresar la alegría que siento al recibir este importante lauro. Para mí fue un privilegio coincidir en época con un grupo de estelares de la narración deportiva, que ostentan esta distinción. Ahora me viene a la mente mis inicios en Cárdenas, cuando mi primer comentario lo hice vestido de pelotero”.



Iván López, al cual asociamos a las trasmisiones del béisbol, comenzó su carrera en el periodismo deportivo en el diario Juventud Rebelde y después se dedicó por completo a la televisión cubana, donde marcó una pauta en el comentario y la crítica oportuna en los encarnizados debates que sostenía cada mañana en la revista Buenos Días, con el lamentablemente desaparecido Miguel Ángel Masjuán.

“La noticia la recibí con mucha alegría. Yo camino todas las mañanas por la zona del malecón y veía que la personas me felicitaban, y yo decía por qué será si mi cumpleaños es el 15 de diciembre. Hasta que me llamó como al tercer día Carlos Alberto González y me dice que me habían otorgado ese Premio, algo que me sorprendió muchísimo. Es un reconocimiento a los más de 50 años dedicados al periodismo deportivo”, dijo Iván.



Entre tanto Moreno, bautizado como el “Decano” de los fotorreporteros en Cuba, lleva medio siglo detrás del lente, además de participar en varias citas internacionales, dígase Juegos Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe, Campeonatos Mundiales.



Tuvo la dicha de estar muchas veces cerca del “Atleta Mayor”, nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro. “Estar frente a Fidel en disímiles eventos, no solo deportivos, ha sido algo impresionante, las cuatro veces que visitó el periódico Juventud Rebelde yo lo recibí”.



Iván López, en nombre de los tres homenajeados, agradeció al jurado que los seleccionara entre grandes profesionales del periodismo deportivo que hay en el país. Además, recordó a grandes figuras de la profesión desaparecidos físicamente, como “Boby” Salamanca, Enrique Montesinos, Eddy Martin y Ramón “Piti” Rivera, por solo citar algunos.



En la ceremonia estuvo presente el Miembro del Comité Central del PCC y del Consejo de Estado, Yoerky Sánchez Cuellar y Roberto León Richard, Vicepresidente Primero del INDER y Presidente Comité Olímpico Cubano, así como otros dirigentes de la organización deportiva y de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).



(Agencia Cubana de Noticias)

