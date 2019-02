Entregan viviendas para beneficio social en Cienfuegos

Cienfuegos, Cuba.- Los cienfuegueros entregaron viviendas a familias residentes en tres cuarterías, quienes manifiestan el agradecimiento, por las bondades de la Revolución, que les facilitó dejar atrás las ciudadelas imposibles prácticamente de habitar.



Excelente decisión de las direcciones del Partido Comunista de Cuba y del Gobierno, fundamentalmente en el municipio cabecera y una forma rápida para resolver los casos ha sido la entrega de edificios multifamiliares, como el que da entrada al reparto Junco Sur, por la Avenida 5 de Septiembre y donde viven 17 familias.



Apuntó el Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Eduardo Coll, que Cienfuegos resolverá en siete años la situación crítica del fondo habitacional, según las indicaciones de la Dirección del país.



Para el desarrollo del fondo habitacional se proyecta la construcción de edificios multifamiliares, además de la venta de terrenos aislados a personas naturales para las edificaciones de viviendas. Además, se refuerza que la producción local de materiales constituye la principal vía de adquisición de recursos.





Entre los agradecidos por el reciente edificio entregado, Luisa Alfonso Borges, afirmó: “Gracias a esta Revolución, a los compañeros del Gobierno y del Estado por las comodidades que tenemos y el agua abundante. Me paro en el balcón y veo cómo pasan las carros, todo de maravilla”.



“Nunca pensé tener un apartamento, dice la beneficiada Miriam Andino, y una casa tan, pero tan cómoda y abrir una llave y tener agua, como del lavamanos o el fregadero. Cerrar la puerta del baño y las de las habitaciones. No mojarme cuando está lloviendo”.



Una gloria deportiva de Cuba, María Eugenia Rosell, de hockey sobre césped, también fue beneficiada con la entrega de una vivienda: “Le agradezco a nuestro Comandante en Jefe, quien ya no existe físicamente, pero lo tengo presente, gracias a la Revolución, al Partido, al Instituto del Deporte y Recreación (INDER) y a todos”.

