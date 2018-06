Envejecer con salud

Por ley de la vida tarde o temprano todos vamos a envejecer. Por mucho, que algunos o algunas, que no queramos cumplir años o que se preocupen porque les han salido las primeras marcas en el rostro, el tiempo sigue transcurriendo y a todos nos llega la vejez.



Sin embargo, aunque no podamos detener este proceso, sí hay algo que está en nuestras manos elegir: envejecer saludablemente.



Muchas veces he escuchado a las personas jóvenes decir: “cuando sea más mayor, ya no me importará cuidarme o verme bien”.





También he escuchado a personas decir que ahora se alimentan y hacen deporte, pero que cuando sean adultos mayores podrán darse todos los caprichos, pues no será necesario cuidarse la forma y no les importará engordar.



Pero lo cierto es que no podrían estar más equivocados. Pues a mayor edad, mayores deben ser mayores los cuidados y más tendríamos que preocuparnos por la salud.

Como bien dije anteriormente, la manera en la que envejecemos está, en buena parte, en nuestras manos.



El motivo por el que, quizás, las personas tienen esos pensamientos, es porque asocian esta etapa de la vida solo con enfermedades, problemas y toda una serie de dificultades que limitan el bienestar. De repente, nos volvemos más lentos, tenemos que tomar pastillas.



Sin embargo, en la vejez se pueden hacer cosas, más allá de lamentarnos por nuestra condición.





Se puede envejecer saludablemente siempre y cuando no nos refugiemos en la autocompasión. Llegar a la vejez no quiere decir que la vida se haya acabado, como muchos jóvenes puedan pensar. Siempre existen muchas posibilidades y opciones.



Envejecer saludablemente es una de esas opciones. Muchas veces nos olvidamos de que, en cuestiones de salud, todo lo que hagamos ahora se proyecta hacia el futuro.



Pero, ¿qué podemos hacer al respecto?





Primero: cuidar lo que comemos y hacer ejercicio, sin olvidar, claro, el aspecto mental. Cultivar la positividad será indispensable para hacerle frente a toda esa presión que sintamos a medida que cumplimos años.



No dejemos para mañana todo lo que podamos hacer hoy para envejecer saludablemente y vivir esa otra etapa de nuestra vida de una manera feliz, intensa y sin perder las ganas.



Llegar a la tercera edad puede hacer a nuestros huesos más frágiles, restarnos agilidad, pero no tiene por qué afectar a nuestra ilusión de levantarnos cada mañana y seguir descubriendo el mundo.

“Saber envejecer es la obra maestra de la sabiduría y una de las partes más difíciles del gran arte de vivir” -Henri Frédéric Amiel-

