Envejecimiento poblacional, desafío de la Salud Pública

Envejecimiento poblacional, desafo de la Salud Pblica

El envejecimiento poblacional y como consecuencia el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles constituye uno de los mayores desafíos del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), apuntó el Dr. José Ángel Portal Miranda, Ministro del sector, durante el intercambio que sostuvo con los delegados del Sindicato de la Salud al XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).



El titular agregó que el 20,3 % de la población cubana supera los 60 años y 2076 personas sobrepasan los 100 años, situación que junto a la baja natalidad y la alta esperanza de vida (78,45 años) condicionan una preparación para enfrentar una mayor demanda de los servicios sanitarios.

Acentuó que el internamiento de los ancianos en una institución no es la solución al envejecimiento poblacional, “debemos propiciar el desarrollo de ellos en la sociedad, motivar el interés por la especialidad de Geriatría, abrir nuevos servicios, aumentar las casas de abuelos, atender con esmero la política de la natalidad y favorecer la actividad de los cuidadores”.



Los 140 delegados y 6 invitados conocieron sobre temas que constituyeron planteamientos de los afiliados durante el proceso orgánico del XXI Congreso de la CTC, como la estimulación a los trabajadores, condiciones para el desarrollo de la actividad y la entrega de uniformes y medios de protección.



Al respecto el titular señaló que se han entregado 406 autos a personalidades de la medicina, seleccionadas en sus centros de trabajo. Para este viernes se prevé la entrega de otros 38 automóviles. Además 440 vehículos se han destinado a la guardia médica, los grupos básicos de trabajo y la proyección comunitaria.



Sobre los uniformes alegó que fueron reajustados los contratos con la industria nacional, de acuerdo a las demandas de tallas por provincia, porque ha sucedido que hacia los territorios se lleva la misma talla para todo el personal. “Se le ha solicitado a los dirigentes provinciales que determinen un rango para las tallas”.



Portal Miranda explicó por qué no ha continuado la venta a precio módico de laptops a los médicos, cuando ya se habían comercializado 80 000.



“Aún teniendo el respaldo financiero no nos han vendido las laptops por causa de que cuando localizamos la empresa, ya esa ha realizado contratos con un centro norteamericano o el 10 % de los componentes de las máquinas son de procedencia estadounidense. Este año estamos trabajando con Copextel para la compra de 20 000 laptops para continuar el programa que beneficiará a médicos y estomatólogos”.

Al inicio de la jornada de este domingo los sindicalistas dialogaron con Eduardo Martínez Díaz, presidente de BioCubaFarma, oportunidad para informarse sobre los proyectos de investigación que se centran en los principales problemas de salud de la población cubana, las enfermedades vasculares, el cáncer, la diabetes. Allí se interesaron por el impacto mundial de los productos líderes y los desafíos económicos actuales para el desarrollo de la actividad biotecnológica, incidente en la inestabilidad de la producción de medicamentos.



Los delegados también visitaron los Laboratorios AICA, empresa en la que se producen 170 medicamentos genéricos inyectables, colirios estériles y citostáticos. Además recorrieron, en la tarde, el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras.

