Equipo cubano de tenis de mesa entrena en China

2018-06-19 10:03:17 / web@radiorebelde.icrt.cu

Como última etapa antes de enfrentar los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, el tenis de mesa cubano aprovecha las facilidades de entrenamiento en el centro internacional de Hebei, en China. Desde la semana anterior los ocho representantes de la Isla participan en un campamento de preparación, en el que también se involucran Singapur, Suecia, Rusia y los anfitriones. Tres jornadas diarias de trabajo en las que se combinan entrenamientos y partidos amistosos, asume el grupo encabezado por los más experimentados Andy Pereira, Moisés Campos, Lisi Castillo e Idalis Lovet. Liván Martínez, Juan Damián Rondón, Shelly Machado y Lizdainet Rodríguez son el complemento de los equipos masculino y femenino, que enfrentarán la cita con propósito de dos medallas de oro. «Sin descartar nunca a las mujeres, creemos que es entre los hombres –equipo y dobles- donde mayores opciones tenemos. Está más parejo el nivel y nosotros tenemos un buen equipo», aseguró desde Shending el comisionado nacional Bárbaro Oliva. Los cubanos estarán durante 17 días en el centro de entrenamiento chino, con Daniel Guzmán como preparador de los varones y Víctor Alexis Díaz llevando las riendas de las muchachas.



Vence Cuba a Bahamas en Campeonato del Caribe de Baloncesto rama femenina



Fácil victoria de 77-50 obtuvo el equipo femenino de Cuba frente al de Bahamas, en el inicio del Campeonato del Caribe de Baloncesto que otorga tres plazas para el Centrobásquet de agosto próximo. La cubanas tuvieron como más destacada a la zurda pinareña Anisleidy Galindo, con 24 puntos y ocho rebotes, en el inicio del grupo A del torneo que se desarrolla en Paramaribo, Surinam. Desde el primer cuarto, zanjado 27-9 para las vencedoras, el juego fue de puro trámite, con parciales siguientes de 12-14, 20-18 y 18-9, según las estadísticas aparecidas en el sitio web de FIBA Américas. Las estadísticas de las ganadoras solo fueron buenas en los tiros de tres puntos, al notar cinco en 10 intentos para un 50 por ciento, pues en los de dos puntos se quedaron en 45% (31 de 68) y en los libres en 56% (10 de 18), bajos para este nivel. Hoy cierra la llave con el compromiso Cuba-San Vicente y las Granadinas. El miércoles serán las semifinales y un día después se discutirán las medallas, cuyas ganadoras obtienen boletos al Torneo Centrobásquet pactado para Puerto Rico en agosto venidero.



Toma Ciego de Ávila cima del nacional de fútbol



La confirmación de la sanción al equipo de Sancti Spíritus en el partido contra Ciego de Ávila puso a este último como líder de la tabla de posiciones de la 103 Liga Nacional de Fútbol, cuando solo restan dos jornadas. René Pérez, comisionado nacional, informó a JIT que fue adjudicado el veredicto de 3-0 a favor de los avileños, tras analizarse la suspensión de ese encuentro el pasado sábado. En el estadio Sergio Alonso Grandal, de Morón, los de casa ganaban 2-1 en el minuto 75 cuando se produjo la retirada de los espirituanos de la cancha, por su desacuerdo con decisiones arbitrales. Así, Ciego de Ávila llegó a 16 puntos, los mismos que el hasta entonces líder Santiago de Cuba, pero los primeros tienen balance favorable por el 1-0 del compromiso entre ellos y además tienen mejor gol average de +6. Los santiagueros cayeron 0-2 en el terreno de Media Luna, en Granma. En esta ocasión, segunda consecutiva, por gol del refuerzo guantanamero George Guibert en el minuto 17 y autogol de Randy Revé en el 70, según las estadísticas aparecidas en el sitio web del INDER. Por último, Pinar del Río y Camagüey empataron 1-1 en la filial universitaria Nancy Uranga, sede de los occidentales. Los visitantes se adelantaron con penal cobrado por Armando Coroneaux en el minuto 35, pero los de casa nivelaron con el refuerzo matancero Luis Paradela en el 51.



Comienza el 9 de agosto la 58 Serie Nacional de Béisbol



LA 58 Serie Nacional de Béisbol comienza el venidero 9 de agosto con el duelo entre Granma y Las Tunas, los finalistas de la pasada edición. El torneo trae varias novedades que influyen en el sistema competitivo, sobre lo cual JIT conversó con Jesús Barroso, director de la lid. «Para la segunda fase del torneo los seis equipos clasificados arrastrarán solamente lo sucedido entre ellos, o sea, se reorganizan a partir de los resultados en los 15 juegos que sostuvieron contra los cinco restantes», sostuvo. Analizamos las últimas series nacionales y corroboramos que al abrirse la segunda etapa varios conjuntos acumulaban muchas victorias y una ventaja demasiado grande con respecto a los otros. La serie perdía emotividad. En lo adelante el que más ganó durante los primeros 45 juegos será el privilegiado para solicitar refuerzos. Será el premio principal a su actuación en esa etapa. Para la segunda ronda de pedidos se invertirá el orden y las tres restantes continuarán mediante el sorteo. Este año elaboramos uno nuevo, bajo las premisas de que los recorridos no sean tan largos y no existan tantas subseries fuera de las provincias.



Efectuarán la Copa Química de Boxeo en la ciudad alemana de Halle



La 45ª edición de la Copa de Química de boxeo en la ciudad alemana de Halle, tendrá lugar desde el 20 al 23 próximos, será el momento culminante de la semana en Europa en los próximos días. Grandes estrellas como el ganador de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y cuatro veces campeón mundial de AIBA, el cubano Julio César La Cruz en los 81 kilogramos , y el dos veces monarca olímpico, Robeisy Ramírez en 56 , animarán el torneo, que contará con boxeadores de 16 naciones. También por Cuba estarán en 49 Damián Arce, en 52 Jorge Griñán, en 60 Lázaro Alvarez, en 64 Andy Cruz, en 69 Roniel Iglesias, en 75 Arlen López, en 91 Erislandy Savón y en más de 91 José Angel Larduet.



Sobresale por la versatilidad y juventud equipo cubano al torneo de Harlem



Víctor Figueroa tendrá la gran responsabilidad de dirigir la selección cubana en el Torneo beisbolero de Harlem, que se efectuará entre el 13 y el 22 de julio. El ex preparador general del equipo Cuba al Cuarto Clásico Mundial, podrá demostrar que el resultado que consiguió al frente de Matanzas en la Serie Nacional 57, no fue obra de la casualidad. Un conjunto que sobresale por la versatilidad y la juventud comandará Figueroa, quien en su primera experiencia como director consiguió la medalla de bronce en la anterior campaña beisbolera en nuestro país. “Estoy muy contento con esta oportunidad que me han dado. Estamos en presencia de jugadores integrales, con buenos bateadores zurdos, como los casos de Ariel Sánchez, Jorge Johnson y Sergio Bartelemí. Todo depende del trabajo que podamos hacer con ellos y de las cosas que podamos sacarles”, dijo quien estuvo 15 temporadas como preparador de las escuadras de Villa Clara y Matanzas. El yumurino adelantó que los abridores serán, sin definir el orden, Leandro Martínez, Dachel Duquesne, Roy Hernández, Yosvani Torres y el otro que pudiera iniciar es uno de los que se incorporen al final, donde Misael Villa tiene las mayores opciones.



Obtuvieron cuatro medallas karatecas cubanos en Panamericano de Chile



Oro añorado durante años y total de cuatro medallas obtuvieron los karatecas cubanos en el Campeonato Panamericano en Santiago de Chile. Sin títulos dorados a nivel continental desde los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999, el oro conseguido por Cirelys Martínez en los 68 kg es un buen anuncio a poco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla. A esa medalla se sumó, en la última fecha, la plata de Baurelis Torres en 55 kg y el bronce por equipos en el femenino, en modalidades de kumité (combate). Torres cayó en la pelea final ante la brasileña Valeria Kumikaze, por pizarra de 2-0, una experimentada competidora que tiene seis participaciones internacionales de nivel A este año. La cubana tuvo antes tres victorias en la pool 2, por 2-0 frente a la peruana Hiromi Sánchez y la estadounidense Ellora Jaggi, y por 1-0 sobre la canadiense Kathryn Campbell, según la web oficial del evento. En la lid por colectivos, el femenino de Cuba abrió con éxito de 2-0 sobre Ecuador y a continuación perdió 1-2 contra Costa Rica. En el repechaje por bronce superó 2-1 a Brasil. Venezuela se llevó el cetro por 2-0 sobre Costa Rica y México el otro tercer lugar. Además de esos metales, Cuba disfrutó el bronce de Lázaro Jordan Chapman en +84 kg, entre una pequeña delegación entre los que estaban Yudelmis Báez (55), Maykel Noriega (67) y Claudia Burgos en katá individual (demostración técnica).



Inicia la FIFA proceso disciplinario a la Federación mexicana



La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) inició un proceso disciplinario a la Federación Mexicana de la disciplina por los gritos de los hinchas del Tri al portero alemán Manuel Neuer, en el Mundial de Rusia. Miles de aficionados mexicanos insultaron a Neuer con el apelativo de Puto, el domingo, durante el partido que coronó la victoria de México por 1-0 sobre Alemania. Hace un año, la FIFA multó y lanzó una advertencia a la Federación mexicana por cánticos homofóbicos en dos partidos de las eliminatorias para la justa universal rusa, que finalizará el 16 de junio. Desde hace años muchos seguidores del Tri gritan 'eeeh, puto' en los saques de arco rival. La máxima entidad de fútbol en México, al igual que el año pasado en la Copa Confederaciones, pidió este lunes a los aficionados evitar esos gritos.



Juega Cuba ante República Checa en Torneo Mundial de Retadores de Portugal



El equipo masculino cubano de voleibol jugará mañana frente a República Checa en el Torneo Mundial de Retadores con sede en Matoshinos, Portugal.

Cuba está en el grupo junto a Chile y en el otro discutirán Portugal, Estonia y Kazajastán. En este torneo los dos primeros clasificados de cada grupo discutirán la semifinal y el titular será el que reciba el boleto para la Liga de las Naciones del próximo año.



Derrotó Cuba a Guatemala en Campeonato Continental Norceca de voleibol



La selección cubana femenina debutó este lunes con victoria sobre Guatemala 3-0 en la apertura del Campeonato Continental de Norte, Centroamérica y el Caribe (Norceca), con sede en el gimnasio deportivo de Aguascalientes, México, y que otorgará un boleto para el mundial 2019 de esa categoría. Ubicadas en el grupo A, las antillanas se impusieron con parciales de 25-20, 25-14 y 25-12 en partido en el cual la máxima anotadora fue la atacadora de esquina Ailama Cesé (14 puntos), escoltada por sus compañeras la pasadora y capitana Thalia Moreno (12) y la central Yamisleydis Viltres (11). Por las centroamericanas ninguna completó los doble dígitos y resultó Jimena María Castellanos (8) la que más aportó, según el sitio del evento. En esta primera fecha en la propia llave A, Estados Unidos derrotó a las boricuas 3-0 (25-13, 25-9, 25-19), y en la B, las campeonas defensoras de República Dominicana superaron a Costa Rica 3-0 (25-13, 25-17, 25-18) y México a Honduras 3-0 (25-7, 25-19, 25-9). Las vencedoras de cada grupo avanzarán directamente a la semifinal del viernes y los equipos en segundo y tercer lugares se enfrentarán en partidos cruzados en la ronda de cuartos de final, en tanto el 23 se discutirán las medallas.



(Redacción Deportiva de Rebelde)