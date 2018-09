Erick Hernández: El hombre récord no tiene límites (+Audio)





La Habana.- El recordista mundial y Guinness en dominio del balón, Erick Hernández, impuso una nueva marca en la especialidad, al dominar la esférica con sus pies durante 3 horas, 2 minutos y tres segundos, con 1.5 Kg de peso en cada una de sus piernas.



Esta vez el escenario escogido fue el lobby del capitalino Hotel Iberostar Parque Central. También asistió Luis Carlos García, quien hasta ese momento tenía en su poder dicho récord.



Erick, manifestó que estaba bien preparado y que esperaba dominar la esférica sobre las tres horas. “Era mi tarea y no podía fallar, era un tiempo que había hecho varias veces en los entrenamientos. Agradecer a Luis Carlos y toda la familia del dominio del balón que estuvo presente”.



Hernández, dijo que su propósito era doblar el tiempo de Luis Carlos y que siempre los primeros momentos resultan los más complicados en cada una de las pruebas. “La primera media hora fue muy difícil, sicológicamente no estaba bien, debido a los problemas familiares que tuve y me costó mucho esos primeros 30 minutos, la idea siempre era doblar la anterior marca”.





El multirecordista mundial y Guinness resaltó que la rivalidad con Luis Carlos lo ayuda a prepararse mejor cada día. “Uno tiene que tratar de buscar la rivalidad que es lo que da desarrollo. Él es joven, yo se que la puede volver a romper, solo tiene que trabajar con ahínco en los entrenamientos”.



Erick Hernández buscará antes de que concluya el año sumar otros dos récord a su amplia hoja de servicios. “Ahora quiero intentar otros dos récords siempre utilizando peso en las piernas. Dentro de dos semanas trataré de estar el mayor tiempo posible tocando solo con la cabeza, desde la posición de sentado y para diciembre intentaré uno de larga duración, tocar el balón con los pies sobre las 8 horas”, señaló el experimentado dominador de 52 años.



