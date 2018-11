Erick Hernández y el récord de su vida





La Habana, Cuba.- El recordista mundial y guinness en Dominio del Balón Erick Hernández, guarda entre sus más gratos recuerdos los momentos que compartió junto a nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro. A la vuelta de los años Erick hurga en su memoria uno de los instantes más especiales de su vida.



Durante la inauguración de los primeros Juegos de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) en el año 2005, evento ideado por Fidel y Hugo Chávez, a Erick lo sorprendió que el líder de la Revolución lo llamara para conocer cómo podía lograr dichas hazañas.







“Estuve dominando el balón en el Coliseo, como parte de la ceremonia de inauguración y se me acercó un compañero del INDER y me dijo que el Comandante quería hablar conmigo. Cuando llegué me estrechó la mano fuertemente y quedé impresionado por su conocimiento de cada uno de mis récords. Conversamos de muchos temas, sobre todo vinculados con el deporte”.



En ninguna de las más de 10 marcas mundiales que ostenta el capitalino, ha experimentado la ansiedad que le habitó ese 17 de junio del 2005 en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, al llevarse la esférica a la cabeza.



“Me dijo ¿eso que tú estabas haciendo allá abajo lo puedes hacer? Me puse el balón en la cabeza y confieso que jamás me había puesto tan tenso. Después me preguntó que si eso que yo hacía él lo podía hacer. Le respondí que sí, si él fue capaz de lograr hazañas que quedaron para la posteridad”.



Fidel siempre fue un apasionado de los deportes. Celebraba con euforia los jonrones de Omar Linares, los nocaut de Teófilo Stevenson, los saltos de Javier Sotomayor, las carreras de Ana Fidelia y Alberto Juantorena, los remates de Mireya Luis y las proyecciones de Mijaín López, por solo citar algunas de las principales luminarias del deporte cubano.



“Sin dudas Fidel ha sido fundamental en los logros del deporte cubano. Primero por todos los recursos que destinó a la actividad física como un derecho del pueblo. Además, cuando Fidel iba a una instalación, los deportistas se desdoblaban y era muy difícil que los resultados no fueran positivos”.



Escuche las palabras de Erick Hernández en la propuesta radial del periodista:



Del Autor