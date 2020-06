🎧 Erislandi quiere volver a ser el rey de los 91 kilos en Cuba

La Habana-. Erislandi Savón (91 Kg) lleva casi un año sin subir al cuadrilátero. En los Juegos Panamericanos celebrados en Lima se resintió una lesión que tenía en su mano derecha que le imposibilitó estar en el Torneo Playa Girón de Camagüey.



El campeón mundial de Hamburgo 2017 declaró a Radio Rebelde que está totalmente recuperado, aunque el ring dirá la última palabra.

Ya no me siento ninguna molestia en la mano, esto es gracias al tratamiento que me realizaron. Solo falta golpear en la cabeza de algún rival, porque aquí en el saco no tengo dificultades.