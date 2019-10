Ernesto Reynoso: Hay que escuchar todos los criterios (+Audio)

El nuevo Director Nacional de Béisbol, Ernesto Reynoso, asume tamaña responsabilidad, con la certeza de lo que representa este deporte para los cubanos.



En pocos días al frente de la pelota en Cuba, ha mostrado una total disposición de estar cerca de los medios de difusión y responder así a las interrogantes de los aficionados.



Este sábado, Reynoso, intercambió con la prensa en el Salón Adolfo Luque del estadio Latinoamericano. Les confiesa, este reportero, que ha sido una de las reuniones más provechosas, debido a la diversidad de criterios que se esgrimieron.



Las opiniones de los periodistas, allí presentes, sí se tuvieron en cuenta, sobre todo con la “tormenta” de ideas de la que emergió la manera en que se elegirán los refuerzos. “Nos alegran los juicios que se han emitido. Nuestro pueblo es eminentemente beisbolero. Hemos estado al tanto de Radio Rebelde, de las redes sociales y de una forma u otra han contribuido a lo que al final realizaremos en el programa de selección de refuerzos. Lo último que hicimos fue conversar con los 8 directores que aún se mantienen en competencia, para no tomar una decisión sin colegiarla con ellos”.



El Comisionado Nacional de Béisbol, felicitó a los campeones de la pasada Serie por su entrada de manera directa a la segunda etapa. “Reconocer el maratónico esfuerzo que realizaron los tuneros para recuperar los partidos pendientes e incluso avanzaron en la tercera posición y van a defender su trofeo de campeón”.



Además, ponderó el trabajo de Camagüey y Santiago de Cuba, este último, uno de los equipos históricos de la pelota cubana. “Son selecciones que le han dado colorido al campeonato y sus estadios se han llenado en esta primera fase”.



Ernesto Reynoso, volvió a referirse al acápite de desempate. Lamentablemente causó confusión en la prensa, aficionados e incluso en las propias direcciones de los conjuntos. “Sobre todo a través de las redes sociales hubo criterios erróneos con el sistema de clasificación. Se abordó mucho el elemento de cómo se hacía en series anteriores y cómo se estableció en el reglamento de la presente campaña. Se dejó claro que es por el resultado de los juegos ganados y perdidos entre los conjuntos empatados”.



El Director Nacional de Béisbol, comentó que el hecho de no dejar claro en el congresillo técnico, cómo se escogerían los refuerzos y completarían las nóminas de los seis clasificados en el momento que la selección nacional estaría para el Torneo Premier 12, llevó a profundos análisis, buscando perjudicar lo menos posible la actual campaña beisbolera.



“Ha tenido tremenda repercusión la forma en que proponemos para la elección de los refuerzos. Hay elementos que son nuevos y que no lo previmos en el congresillo y ahora tenemos que buscar la solución más viable para afectar lo menos posible la calidad de nuestra Serie Nacional, que siempre será lo primero que tenemos que defender”, acotó.



Ernesto Reynoso, señaló que el santiaguero Oscar Luis Colás, será evaluado de una lesión que tiene en uno de sus dedos y se determinará, de no poder asistir al Premier, quién subiría a la lista de 28 jugadores.

Escuche detalles en audio:

