Escalan tensiones entre Irán y Estados Unidos tras derribo de un dron del Pentágono

Escalan tensiones entre Irn y Estados Unidos tras derribo de un dron del Pentgono

2019-06-20 14:38:36 / web@radiorebelde.icrt.cu





Las tensiones entre Estados Unidos e Irán escalaron nuevamente, después de que ambos países dieran versiones encontradas sobre el derribo por la nación persa de un avión no tripulado del Pentágono. El cuerpo militar iraní de élite conocido como los Guardianes de la Revolución Islámica indicó en un comunicado que el dron estadounidense entró en el espacio aéreo nacional en las primeras horas de este jueves, sobrevolando la región de Koohe Mobarak, en la provincia meridional de Hormozgan.



La Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución Islámica fue la encargada de disparar contra el aparato, descrito en la nota como un avión espía estadounidense del tipo “Global Hawk”. El comandante de los Guardianes de la Revolución Islámica, el mayor general Hossein Salami, declaró a su vez que el derribo del avión de reconocimiento no tripulado es un mensaje claro a Estados Unidos y precisó que la nación persa está lista para reaccionar en caso de cualquier agresión en su contra.







Entre tanto, un portavoz de los Guardianes de la Revolución Islámica fue citado por la agencia Tasnim en el sentido de que el dron espía estadounidense había salido ayer por la tarde desde una base estadounidense en el sur del golfo Pérsico. De acuerdo con esa información, el dron navegó con el transpondedor o equipo de comunicación electrónica con las estaciones en tierra, apagado, contrariando las reglas internacionales de navegación aérea.



Con esa maniobra, el avión sin piloto buscó avanzar desapercibido en dirección al puerto de Chabahar, en la costa iraní del golfo de Omán, recoger información y luego regresar hacia el oeste sobre el estrecho de Ormuz. Allí el aparato incursionó en el espacio aéreo de Irán, donde fue interceptado.



Horas después de que la República Islámica confirmara el derribo del dron, el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos calificó de "falsa" la versión ofrecida por Teherán y aseguró que el aparato fue atacado sobre el estrecho de Ormuz, en el espacio aéreo internacional. Según el Pentágono, el avión abatido es un modelo que realiza misiones a tiempo real de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, y fue alcanzado por un sistema de misiles tierra-aire iraní fuera del espacio aéreo de la nación persa.







El presidente, Donald Trump no tardó en reaccionar al incidente mediante su página oficial de Twitter, con un mensaje de solo seis palabras, pero muy amenazante: “Irán ha cometido ha cometido un gran error".



Las versiones dispares entre Estados Unidos e Irán sobre el derribo del dron atizan las tensiones entre los dos países, incrementadas desde que Trump se retiró en mayo del 2018 del acuerdo nuclear de seis potencias mundiales con la República Islámica y le reimpuso duras sanciones económicas. El conflicto siguió en aumento las últimas semanas con el despliegue de importantes refuerzos militares estadounidenses en Oriente Medio, y las acusaciones del gobierno de Trump acerca de que Irán está detrás del ataque contra dos petroleros en el golfo de Omán.



La nación persa niega cualquier implicación en esos sabotajes y replicó que podría tratarse de un montaje de Estados Unidos para justificar el uso de la fuerza en contra de la República Islámica. El temor de algunos países, incluidas grandes potencias, es que cualquier incidente induzca a un error de cálculo de las dos partes, llevándolas a una escalada e incluso una guerra.



(Noticiero Nacional de Radio)

