Escuchar a la edificación



Fotos: tomadas de internet

Estamos en tiempos, donde los términos patrimonio, rehabilitación, restauración, conservación, nos llevan, irremediablemente, a pensar en el Centro Histórico de la Ciudad. Pero, no es solo en este enclave citadino, donde se hace imprescindible salvar la memoria constructiva, cultural e histórica. Salvaguardar el pasado, la identidad, es la batalla de muchos intelectuales del mundo, que ven desaparecer sus raíces ante el paso del tiempo...o de las demoliciones.



Hermosas son también las antiguas ciudades con sus fuentes, plazas, callejuelas estrechas, y estilo desigual, que, en Cuba, se transformaron en puntos patrimoniales, como soy son, Trinidad, Baracoa, Santiago de Cuba, Camagüey, Sancti Spíritus y por supuesto, La Habana.







Ahora bien, este atrayente rincón habanero fue, proclamado Patrimonio de la Humanidad, cuando Cuba, además de reclamar este título para la parte antigua de la capital, demostró con creces, el esfuerzo extraordinario dirigido a preservar nuestro Patrimonio, aún en años difíciles, signados por un período especial que obligó el criminal bloqueo de Estados Unidos.



Y precisamente, atraído por el prestigio alcanzado por el proceso de restauración realizado, nos visitó en distintas oportunidades, el arquitecto italiano Graziano Gasparini, especialista en el rescate de las arquitecturas coloniales.







Tras sus recorridos, expresó que la gesta de restauración de la Habana Vieja era uno de los ejemplos que con más exactitud puede demostrar la apuesta entre el valor de los monumentos y los lugares que enaltecen.



En su opinión, el siglo XX ha sido para Iberoamérica de gran mediocridad en lo que a conservación del patrimonio monumental y urbano se refiere, consecuencia de quienes fundamentan su manera de actuar en ecos que vienen de lejos, a veces, mal interpretados.



Profesor Titular de la Universidad Central de Venezuela, Gasparini recorrió con avidez el entramado de la vieja ciudad, y comentó su sorpresa al ver la reconstrucción de tantas obras a la vez. Destacó la importancia de que los pobladores de esas barriadas se mantuvieran en sus viviendas, y siguieran de cerca el proceso de restauración.







Sobre este último aspecto, señaló, que a diferencia del Centro histórico de la ciudad, en innumerables países, las áreas restauradas devenían museos sin vidas, donde a las seis de las tarde, no hay ni acceso al público.



En esa ocasión, antes de regresar a su país, Graziano Gasparini denunció al mundo, que todos los partidarios de la arquitectura moderna dictaminaron la desaparición de los estilos históricos, sin darse cuenta que el modernismo era...un estilo más.



Después, el afamado restaurador sentenció que el arquitecto debe ser capaz de “escuchar a la edificación y entender lo que pide”. Hay que lograr la exitosa convivencia del diseño de hoy en la arquitectura de ayer. Esa es la meta principal del que asuma la tremenda responsabilidad de intervenir en un monumento.







Las palabras del profesor Gasparini cobraron absoluta vigencia, cuando en la inauguración del hotel Palacio O’Farrill, Eusebio Leal Spengler expresó, que “con cada casa, con cada rincón recuperado, se defendía la probabilidad de cambiar el entorno, de hacer una obra profunda, donde coincidan las bellezas del arte y la búsqueda de la memoria, con el compromiso firme de poder rehacer, reconstruir el tejido urbano, las condiciones de vida y salvar la Habana Vieja para sus habitantes”. Leal añadió:



“Tras cada espacio recuperado en este emporio cultural, hubo un sólido trabajo de investigación, que se apoyó en multitud de datos.



No solo la historia escrita, también cartas, documentos y viejas fotos de los propios pobladores, algunos descendientes de familias que viven en el lugar desde los tiempos de la colonia”.





Para los que llegan a esta ciudad histórica, el espectáculo es casi mágico de vivir en el entorno de esos fantasmas que regresan, como tantos otros hoteles que antaño fueron las residencias de opulentas figuras de la época.



Sólidas evocaciones de nuestro país, de la historia de la ciudad y de las personas que las forjaron.

