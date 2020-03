Escuelas cubanas en vigilancia permanente ante Covid-19





Las más de 10 mil instituciones educativas en el país desde la primera infancia hasta el duodécimo grado permanecen abiertas con un plan de 10 medidas para evitar el contagio por la Covid-19. En una conferencia ofrecida en el Centro de Prensa Internacional (CPI), la MsC. Yanira Gómez Delgado, Directora de actividades educativas especializadas del Ministerio de Educación (MINED) señaló que hoy no resulta pertinente el cierre de los centros educativos en la Isla.



“En este momento no es prudente ni aconsejable crear un estado de alarma con el cierre de nuestras instituciones educativas, en tanto, no hay transmisión en el país y no se ha dado ninguna situación en nuestras escuelas. Si cumplimos todo lo que nos estamos proyectando como acciones y evitamos que las personas enfermas asistan a las escuelas entonces disminuimos los riesgos en los centros educativos”, puntualizó Gómez Delgado.



Con una presencia en los 168 municipios del país, las escuelas cubanas defienden como centro de su plan la higienización de áreas, locales y utensilios vinculados con la vida estudiantil. Según Yanira Gómez Delgado, los círculos infantiles constituyen prioridad.



“En la primera infancia es importante el lavado diario de los juguetes de los niños y niñas. Estamos trabajando en el proceso de mantener la vigilancia constante del aseo de las manos de los infantes, la limpieza de las áreas y locales, así como la distancia entre cada uno de los catres durante el horario de descanso. Y por supuesto, la higiene de todos los utensilios en las áreas de cocina-comedor”, aseguró la Directora de actividades educativas especializadas del Ministerio de Educación.

🇨🇺Se aseguró a la prensa que mientras no exista un caso autóctono de #Cuba no se tomarán medidas como el cierre de fronteras ni el cese de actividades laborales y educacionales. La acción se enfoca a la prevención y control ante un posible contagio del #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/yOFJMJuf17 — Radio Rebelde - Cuba (@radiorebeldecu) March 19, 2020

Con una matrícula de más de un millón 700 mil estudiantes, las escuelas cubanas priorizan la capacitación de profesores y educandos en torno a cuáles constituyen los principales síntomas del nuevo coronavirus y las maneras de prevenir el contagio. Según Yanira Gómez, hoy para evitar las aglomeraciones que implican los matutinos escolares, el Ministerio de Educación adopta medidas.



“En este momento, la Ministra de Educación está indicando realizar el proceso de izar la bandera con un grupo reducido de estudiantes y que el resto, una vez que haya pasado el proceso de pesquisa en las áreas de entrada de las instituciones educativas se dirija a las aulas para dar comienzo a la actividad política de la mañana”, acotó Gómez Delgado.







Con 11 casos confirmados por contagio del nuevo coronavirus, Cuba cuenta con 356 pacientes ingresados en instituciones hospitalarias del país, de ellos 101 extranjeros detectados como sospechosos de la enfermedad en la Isla. Según el Dr. José Raúl de Armas Fernández, jefe del departamento de enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud Pública, hoy, en el territorio nacional se trabaja en el diseño de nuevas medidas de control para el arribo de personas provenientes de áreas de riesgo en el mundo.



“Todos los casos que hemos diagnosticado hasta ahora tienen su fuente de infección fuera del país o en personas que entraron a la Isla provenientes del extranjero. La primera tarea que vamos acometer en horas es el reforzamiento de las tareas y medidas de control sanitario internacional, tanto en fronteras como de los viajeros una vez que estén dentro del país”, aseguró Fernández.



Con una labor de referencia nacional e internacional en la atención de pacientes con enfermedades infecciosas, el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí es fundamental en la lucha contra la Covid-19 en la Isla. Durante unas palabras, el Dr. Manuel Romero Placeres, director de esa institución señaló que hoy la mayor positividad en el país es a causa de la influenza A conocida como el catarro común.

🇨🇺Manuel Romero Placeres, Director de @IPKCuba

dijo a la prensa que los profesionales de la #Salud cubana tienen la preparación pra enfrentar cualquier enfermedad. Hay capacitación para enfrentar la #COVID19 en #Cuba #CubaSalva pic.twitter.com/sDhw3bqopM — Radio Rebelde - Cuba (@radiorebeldecu) March 19, 2020

“La influenza A es muy frecuente en la población cubana y no todo el mundo tiene el cuidado necesario con esta enfermedad. Por tanto, resultan muy importantes las medidas de autocuidado en el país para disminuir el número de pacientes sospechosos”, apuntó Romero Placeres.



Con una presencia en más de 140 países en el mundo, la Covid-19 mantiene la vigilancia epidemiológica en la Isla.

