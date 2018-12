Ese caballero llamado Luis Brandoni

La Habana, Cuba.- En una edición anterior hablamos acerca del actor argentino Guillermo Francella y destacamos su unión con el experimentado intérprete Luis Brandoni en la recomendada película “Mi obra maestra” (2018). Esa alianza comenzó en el año 2003 para “Durmiendo con mi jefe” y continuó con “El hombre de tu vida” (2012).



En Cuba se le recuerda como aquel estirado caballero-nuevo rico de “Esperando la carroza” (1985), junto a la gran China Zorrilla, aunque su primera aparición en la gran pantalla data de 1966: “Escala musical”.



Con 71 años actualmente Brandoni ha conquistado el premio Martín Fierro en tres ocasiones.







Entre su filmografía cuentan además los títulos “La guita” (1979), “Darse cuenta” (1984) (donde se unió también a China Zorrilla interpretando un abnegado médico) y “Seré cualquier cosa, pero te quiero” (1986), en la que atrapa corazones jugándole cabeza a su ingenua novia.



En 1987 “Made in Argentina” fue muy perseguida por el público durante nuestro Festival y Brandoni, presente en las proyecciones, nos llenó de orgullo.

También ha participado en los filmes: “Cien veces no debo” (1990), “El mundo contra mí” (6 años después), “Ojos que no ven” (2000) y “Los pasos perdidos” (2001), entre otros muchos.



Es un actor extremadamente dúctil, que lo mismo acerca sus personajes al más humilde de los hombres, que a un obsesionado con que los milicos vienen a detenerlo, protagonizando “Hay unos tipos abajo” (1985), o se convierte en pintor famoso de los años 80 del pasado siglo, que debe junto a su amigo y mentor fingir su propia muerte, para no morir de hambre sumido en el olvido y el alcohol (“Mi obra maestra”).

