Ese gesto tomado de la pantalla (+Video)





La Habana, Cuba.- Ya habíamos hablado de este tema, pero algunos amigos me sugirieron nuevos gestos vistos en pantalla, que imitamos constantemente.



Con estos días de aguaceros muchos han pensado en Gene Kelly “Cantando para la lluvia” y hasta han tratado de colgarse de un poste lumínico, o brindarle su sombrilla a alguien más necesitado.







No se atreva a decir que nunca ha tratado de emular con Michael Jackson, sobre todo con su famoso pasillo que aparenta ir hacia delante y va hacia detrás.



Quiero sustraerme de mencionar a Alain Delon, pero si usted ha visto “El Samurai” (si no es así no se la pierda) ha querido colocarse el sombrero como él, pasando índice y pulgar por sus alas ante el espejo.



Humphrey Bogart también se colocó el sombrero de forma peculiar, pero, además de su acento torcido, muchos han tratado de igualar las manera de fumar, como hombre duro del cine, además del gran actor que fue.



Si vio la cinta cubana “En 3 y 2” puede que lo haya inspirado a jugar pelota, como sucedió en la fecha de su estreno (1985).



Por supuesto que hay gestos que no merecen ser imitados, una vez vistos en pantalla. Muchos niños trataron de afeitarse peligrosamente después de ver a Makaulay Colkin hacerlo para “Solo en casa”.



Eso no es nada. El gran músico Erick Clapton perdió a su hijo cuando este se colocó a la espalda una toalla y saltó al vacío desde una ventana, que su cuidadora dejó abierta, después de que el pequeño vio “Superman”.



“Solo los buenos gestos han de imitarse”.

