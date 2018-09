Esos grupos de nuestro Festival de Cine

Aunque alguien no lo crea ya muchos estamos hablando de los preparativos para el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que se celebrará en Diciembre. La mayoría alardea de la cantidad de Festivales a los que han asistido (yo a 39, el primero fue en Viña del Mar).



Con el transcurso de los años los fieles asistentes hemos conformado los llamados grupos, que se reúnen casi siempre por única vez en el año, para participar de lleno en este su indiscutible fiesta con el Séptimo Arte.



Nos llamamos por teléfono y conciliamos desde la ropa y los zapatos que vamos a llevar puestos y los calzados de repuesto por si llueve, hasta la meriendita que degustamos en la cola de espera a la entrada de la función del mediodía, para no perdernos ni una de las tandas.



Estos grupos (como dije) se pueden encontrar a la entrada de las salas de proyección, o dentro del sagrado recinto que nos permite acceder al Paraíso de las imágenes en movimiento.



Para ello se acuerda que el primero que logre entrar debe guardar la mayor cantidad de asientos posibles para los demás. Por supuesto que el acto de “guardar asientos” es complicado, porque si alguien no lo sabe le digo que es una verdadera multitud ávida de celuloide de muchas partes del mundo, la que espera por disfrutar del cine y todos desean “su asiento”.



Varios prefieren las butacas del centro, otros se inclinan por los llamados laterales. Todo es cuestión de gustos. Y eso como es natural trae sus problemitas.



Aquí intervienen los abnegados trabajadores del cine, hasta que queda solucionado el incidente. Es que somos cinéfilos y no renunciaremos a ello.

Del Autor