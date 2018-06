España empata con Marruecos en un duelo vibrante (+Video)

La selección española certificó su pase a octavos en Kaliningrado tras empatar (2-2) con Marruecos en un partido intenso y vistoso, donde el equipo magrebí jugó con garra un choque donde no se jugaba nada.



En un desenlace lleno de suspense, un gol de tacón del español Aspas en el descuento, unido al empate in extremis de Irán en su choque con Portugal, dio a la Roja el primer puesto del grupo B. En octavos ya espera Rusia.





Ya estamos en octavos. On to the next round 🇪🇸💪🏻 @sefutbol pic.twitter.com/nJFBxPAMKK