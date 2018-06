Espectacular Croacia. ¡Qué desastre Argentina!

Enorme Croacia, practicando un juego fantástico. Los balcánicos borraron a los albiceleste y le dieron un repaso histórico. Modric y Rakitic dominaron el juego y superaron a sus rivales con comodidad.



El encuentro tuvo un ritmo trepidante. Argentina salió con un once desconcertante que premiaba la brega, la lucha y el sacrificio y que se olvidaba del talento.



La propuesta sudamericana era plantear un caos un partido sin control, destruir cualquier juego asociativo de los balcánicos.



El once de Sampoali marcó la manera en que los argentinos entendieron el encuentro y de cómo lo ejecutaron, no hubo muchos momentos de futbol asociativo de combinar y de encontrar a Messi que no fue factor en todo el encuentro.



Los goles del choque todos llegaron en la segunda mitad. El primero un error, no mejor dicho un horror de Willy Caballero que le dio pase a gol al delantero Croata Ante Rebic que remató con una volea el regalo del cancerbero. El segundo fue disparo de media distancia de Modric y el tercero una contra llevada y terminada por Rakitic.

Los croatas con este triunfo dan un golpe sobre la mesas y de paso se agencia uno de los dos boletos que da este grupo para los octavos de final.



Argentina fue un desastre, salieron a relucir todas las carencias de un proceso lamentable. Es como alguien que se haya graduado de una profesión haciendo fraude cuando tiene que ejercerla no puede, porque no tiene elementos. Sampaoli queda marcado por el once tan raro que colocó en cancha.

El fútbol demuestra que se tiene que premiar el talento por delante del sacrificio y la brega.



Messi es capítulo aparte, al mejor del mundo le faltó actitud. Se puede jugar mal o bien pero se tiene siempre que intentar dar siempre lo máximo y pienso que el rosarino se rindió muy pronto.



A la albiceleste le queda un hálito de vida pero tendrá que mejorar mucho si quieren hacer algo grande en el Mundial.

Resumen del partido:

