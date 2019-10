Esperan los abogados de Lula el juicio contra el juez Moro

2019-10-31 08:07:31 / web@radiorebelde.icrt.cu

La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva admitió que espera el juicio contra el ministro de Justicia, Sergio Moro, por las sospechas de su desempeño como juez que llevó a la cárcel al expresidente brasileño. Esperamos que el Supremo Tribunal Federal (STF) juzgue lo antes posible el hábeas corpus mediante el cual buscamos el reconocimiento de la sospecha del exjuez Sergio Moro, la nulidad de todo el proceso y el restablecimiento de la plena libertad de Lula, indicó en una nota el abogado Cristiano Zanin. Además, Zanin precisó que hasta que esto no suceda, como lo reconoce la primera instancia, 'Lula tiene derecho a permanecer en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, en virtud de un mandato judicial vigente, otorgado por el propio Tribunal Supremo'. El jurista emitió esta declaración a raíz que la jueza federal Carolina Lebbos, responsable de la ejecución penal del exmandatario, afirmara que solo decidirá sobre la progresión de la pena del exdirigente obrero a régimen semiabierto después del juicio del STF sobre la sospecha de Moro, aún sin fecha definida.



Acaba en disturbios la jornada de protesta pacífica en Chile



La jornada de protestas en Chile comenzó marcada por la tranquilidad en las manifestaciones que se desarrollaron en la capital Santiago, pero con el paso de las horas comenzaron los disturbios y los enfrentamientos con las fuerzas del orden público. Los participantes en la protesta llegaron por primera vez en trece días a marchar frente al Palacio de La Moneda, algo que no había pasado hasta el momento, y a pesar de horas de protesta sin incidentes, esa normalidad se vio alterada cuando LOS Carabineros trataron de dispersar a los ciudadanos reunidos ante la sede del Gobierno, y ahí los carros lanza-agua y los lanza-gases entraron en acción y lanzaron contra los manifestantes bombas lacrimógenas y balas de goma. También, la Policía se desplegó después hacia el sector de Plaza Italia, donde varios miles de personas llegaron de forma individual a mostrar su descontento con la situación de desigualdad social en el país. Las fuerzas del orden llegaron a la zona para desalojarla empleando los carros lanza-agua, los carros lanza-gases y dispararon de bombas lacrimógenas y balas de goma. En cuestión de minutos, los manifestantes se dispersaron para buscar protección ante la contundencia empleada por las Fuerzas Especiales de Carabineros, que comenzaron a ser atacadas con piedras.



Verifica misión de las Naciones Unidas las violaciones de los Derechos Humanos en Chile



El representante de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Xavier Mena, ofreció detalles de la labor que realizará la misión en Chile para verificar el respeto a los derechos humanos y el acceso de las víctimas a la justicia. La agenda de la misión es de carácter reservado, y se reunirán con las autoridades del gobierno, organizaciones y víctimas de derechos humanos, con el objetivo de verificar las denuncias de violaciones, y después se entregará un informe, pero aún no se ha definido el formato en que será entregado. Por otro lado, la coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, Silvia Rucks, declaró que cuando se planifiquen las reuniones con víctimas de violaciones a los derechos humanos y organismos sociales se les notificará a esas personas con 24 horas de anticipación. También, Rucks indicó que la presentación oficial de la misión ante el gobierno de Sebastián Piñera se realizó en la sede del Ministerio de Justicia.



Votará hoy la Cámara de Representantes una resolución sobre el próximo paso del juicio político contra Trump



Los demócratas de la Cámara estadounidense de Representantes darán hoy un importante paso en la investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump, al votar una resolución sobre la próxima etapa de ese proceso. El Comité de Reglas de ese órgano legislativo aprobó anoche el documento que establece las pautas para que la investigación pase a una fase pública, luego de que durante las últimas semanas los legisladores de tres paneles de la Cámara Baja se dedicaron a entrevistar a testigos a puerta cerrada. La resolución que se someterá este jueves a la consideración del pleno de mayoría demócrata comprende los procedimientos para la realización de las audiencias abiertas y la divulgación de los testimonios, al tiempo que autoriza a la minoría republicana a solicitar declaraciones de testigos y documentos. Asimismo, permite que Trump o su abogado participen en los procedimientos llevados a cabo por el Comité Judicial de la Cámara Baja, el cual tiene la autoridad de presentar artículos de acusación contra el jefe de Estado.

#impeachment | Claves para entender el proceso de juicio político de destitución contra el presidente de #EEUU Donald Trump https://t.co/o9Bu4Igz6Y pic.twitter.com/sTvtUYux2q — teleSUR TV (@teleSURtv) October 31, 2019

Reafirma el Tribunal Electoral de Bolivia la transparencia de las pasadas elecciones



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, presentó un minucioso informe donde constata la transparencia de los resultados electorales del pasado 20 de octubre que dieron como ganador en la presidencia a Evo Morales. Se indica de manera sospechosa que el Movimiento Al Socialismo, habría recibido una votación con más del 90 por ciento, superando el número de personas inscritas, y ese comentario es contradictorio, en la revisión que realizaron los funcionarios del Tribunal y los observadores internacionales, y donde se evidencia que no existe ninguna alteración en las actas de cada acta, indicó el TSE en una rueda de prensa. También, el tribunal reiteró que, de acuerdo al sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, los votos de las organizaciones políticas se registran tal como se esbozan las actas, y "su suministro de manejo fue constatado por funcionarios de la entidad y observadores internacionales", explicó el TSE. Los funcionarios del TSE reafirmaron su posición de transparencia electoral e instaron a las organizaciones políticas a respetar el trabajo y la voluntad de la población, "la votación y los resultados son sagrados, porque representan la voluntad popular sagrada, agregó el TSE.

#Bolivia| Tribunal Electoral argumenta transparencia electoral → https://t.co/LGTw7CV005



Funcionarios del TSE reafirmaron su posición de transparencia electoral e instaron a las organizaciones políticas a respetar el trabajo y la voluntad popular pic.twitter.com/T5Osn1BOln — teleSUR TV (@teleSURtv) October 31, 2019

Dispuesto Irán dispuesto a seguir cooperando con el Organismo Internacional de Energía Atómica, pero le pide imparcialidad



El Gobierno iraní se mostró hoy dispuesto a seguir cooperando con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), pero instó a su nuevo director general, el argentino Rafael Grossi, a llevar a cabo su misión de 'manera imparcial'. La República Islámica de Irán está lista para mantener y expandir la interacción constructiva y la cooperación con el OIEA con buena voluntad y respeto mutuo y sobre la base de la neutralidad profesional del organismo, indicó el Ministerio de Exteriores en un comunicado. Por otro lado, la cancillería iraní felicitó a Grossi y le deseó suerte en su nuevo cargo como director general del OIEA, que asumirá el próximo 3 de diciembre tras haber sido designado formalmente por la Junta de Gobernadores de la agencia de las Naciones Unidas. Una de las tareas más delicadas que asume Grossi, quien prometió ser imparcial, justo e impermeable a cualquier presión, es la de verificar si Irán cumple con los compromisos del acuerdo nuclear que firmó en 2015 con seis grandes potencias (Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania).



