Esperan multitudinaria manifestación en Washington

Esperan multitudinaria manifestacin en Washington

2020-06-06 14:08:27 / web@radiorebelde.icrt.cu

Washington será escenario este sábado de una gran manifestación, en la jornada número doce de marchas contra el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía, contra la violencia de las fuerzas de seguridad y contra el autoritarismo de Donald Trump.



Algunos activistas en redes sociales han pedido que un millón de personas asistan a la marcha en Washington, cuyo jefe policial, Peter Newsham, pronosticó que la movilización podría ser una de las más grandes que ha tenido la capital estadounidense, a juzgar por la información pública y de código abierto que lo sugiere.



Newsham no dio una estimación de la cantidad de gente que se congregará hoy en Washington, y confirmó que gran parte del centro de Washington estará cerrado al tráfico desde temprano.



Ayer hubo marchas y reuniones en Atlanta, Los Ángeles, Mineápolis, Miami, Nueva York y Denver, entre otros lugares, y los manifestantes se reunieron de nuevo, bajo la lluvia, frente a la Casa Blanca.



Fue el tercer día consecutivo con manifestaciones más tranquilas, comparadas con las del primer momento, cuando las protestas en todo el país se vieron empañadas por la violencia, los incendios y los saqueos.



Aunque las movilizaciones han adquirido un tono más calmado, los participantes No están menos determinados a convertir la extraordinaria muestra de dolor en un cambio para el país en términos de justicia racial.



La reducción de las tensiones se relaciona con varios factores, entre ellos, los nuevos y revisados cargos contra los agentes de policía implicados en el asesinato de George Floyd, un enfoque más conciliador de los policías, que marcharon con los manifestantes o pusieron una rodilla en el piso para reconocer el mensaje de quienes protestan y la constatación de que el acceso de ira tras la muerte de Floyd No es sostenible en el tiempo.



Mientras, prominentes políticos demócratas se sumaron a la causa de los manifestantes, al adoptar sus lemas y anunciar reformas en los procedimientos policiales.



Un juez federal de Denver ordenó a la policía de la ciudad que deje de usar gases lacrimógenos, balas de plástico y otros dispositivos No letales, como granadas de destello, y en su fallo citó ejemplos de manifestantes y periodistas que fueron heridos por los agentes del orden.



En Mineápolis, los líderes demócratas de la ciudad votaron para poner fin al uso de la sujeción con la rodilla y técnicas asfixiantes en las que se aplica presión en el cuello.



El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció también que pondrá fin a la capacitación de la policía estatal en la sujeción de la carótida, similar a la técnica utilizada en el asesinato de George Floyd en Minneapolis.



En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo declaró que su estado debería liderar la aprobación de las reformas “Say Their Name”, incluyendo la publicación de los expedientes disciplinarios de la policía y la prohibición de estrangulamientos.



Los activistas de Black Lives Matter también han pedido a las ciudades que recorten fondos para los departamentos de policía, lo que llevó al alcalde de Los Ángeles, el demócrata Eric Garcetti, a dar marcha atrás en su propuesta de aumentar el financiamiento a los servicios policiales de la urbe.





Entre tanto, enfrentada a Trump por las respuestas duras del presidente contra quienes protestan, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, hizo que se pintara en enormes letras amarillas en una calle que conduce a la Casa Blanca, el eslogan.. “Black Lives Matter”…es decir, “la vida de los negros importa”, Bowser dijo que la pintura realizada por trabajadores de la ciudad y artistas locales a lo largo de dos manzanas tiene como fin enviar un mensaje de apoyo y solidaridad a los estadounidenses indignados por el homicidio de George Floyd, cometido por la policía en Minneapolis.

El mural se extiende por dos cuadras de la calle 16, justo hasta delante de la iglesia en la que Donald Trump organizó una sesión fotográfica a principios de semana, luego de que agentes federales despejaron por la fuerza una manifestación pacífica para abrirle paso al mandatario desde la Casa Blanca hasta allí.



(Noticiero Nacional de Radio)

Artículos relacionados