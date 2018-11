Esperen “Guerra” del clavado en Lima





La Habana, Cuba.- El mejor clavadista cubano de todos los tiempos José Antonio Guerra, confía en que sus alumnos pudieran regalarle a la delegación alguna medalla en los venideros Juegos Panamericanos de Lima, Perú.



Al santiaguero lo vimos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla en la función de entrenador, después de su fructífera carrera, en la que incluyó preseas en la mayoría de los eventos más importantes del deporte.







“Estoy ahora en la función de entrenador del equipo nacional, tanto de hombres como de mujeres, no hacemos distinción de sexos. Estamos enfocados en la preparación para los Juegos Panamericanos del año próximo”.



Guerra manifestó a Radio Rebelde que a pesar de la juventud, hay grandes expectativas con estos atletas.



“Nuestro objetivo es tratar de alcanzar alguna medalla, sabemos que será más complicado, pues entran los representantes de Norteamérica y Sudamérica. En el grupo se respira gran armonía y esperamos que todo salga bien”.







Uno de los resultados más espectaculares de Cuba en los pasados centrocaribes fue la medalla de oro en la plataforma individual de Anisley García, quien con solo 16 años no creyó en el nivel de las mexicanas y desde ya se erige como una de las favoritas para ocupar un lugar en el podio en Lima. Al respecto Guerra señaló:



“La posibilidad es real, pero no nos olvidemos que Anisley llegará con solo 17 años para enfrentar atletas con mucha más experiencia internacional que ella. En el continente hay campeonas mundiales, medallistas olímpicas. En los colectivos, Canadá es la segunda potencia mundial en el femenino, también tienen nivel las mexicanas, estadounidenses y brasileñas. No queremos ponerle tanta presión, incluso la hemos insertado en competencias de su categoría y estamos también preparándola junto a otra muchacha en el sincronizado”.



El equipo nacional de clavados regresó al Complejo de Piscinas Baraguá, después de estar algunos años por Matanzas en la Escuela de Iniciación Deportiva Luis Augusto Turcios Lima, centro que ahora acoge a los menores de 18 años.



“Regresamos a casa, yo y la mayoría de los mejores clavadistas de Cuba se hicieron en el Complejo, estamos muy contentos por estar aquí. Matanzas se va a mantener como una sede secundaria, donde se puedan preparar los talentos del clavado en Cuba”.



José Antonio Guerra, quien en el 2005 llegó a ser primero del ranking mundial, tiene entre sus mejores resultados la presea de plata del Campeonato Mundial de Montreal en ese propio año, el oro en la Universidad de Palma de Mallorca en 1999, la plata en la Copa del Mundo de Sevilla en el 2002 en el sincronizado junto a Erick Fornaris, y las dos coronas en Juegos Panamericanos.



Escuche las declaraciones de José Antonio Guerra, el mejor clavadista cubano de todos los tiempos, quien ahora es entrenador del equipo nacional de ese mismo deporte:

