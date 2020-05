Esport: Cuba vs Guatemala en StarCraft 2





Por estos días la actividad del deporte ha cesado casi totalmente por el azote de la COVID-19 al mundo. Muchos quedaron deseosos de corear el nombre de sus equipos ante un gran éxito o de su país tras una excelente demostración en los Juegos Olímpicos, finalmente pospuestos hasta el 2021. A pesar de esta realidad hay otra modalidad deportiva que ha ganado mayor protagonismo en la crisis, los esport o deportes electrónicos.



En diferentes juegos se miden millones de gamers, término utilizado para referirse a quienes compiten en el mundo digital, y uno de ellos es el StarCraft 2, que en esta oportunidad será el medio para unir a dos países, Cuba y Guatemala. Los equipos nacionales de ambas naciones pactaron un “showmatch”, lo que vendría siendo como un tope de exhibición, para el próximo domingo a las nueve de la noche (hora de nuestro país) y se podrá seguir en twich, una plataforma de transmisiones en vivo para gamers, en el siguiente enlace: https://twitch.tv/DraikSC



El próximo domingo 3 de mayo estaremos realizando un Showmatch de StarCraft 2 en conjunto con la Comunidad de StarCraft de Guatemala. El formato será al mejor de 7 donde cada uno de nuestros representantes jugará en un único mapa. pic.twitter.com/GACqUPP4bh — ADEC eSports (@adec_eSports) April 29, 2020



En el juego existen tres razas: Terran (T), una versión futurista de la humanidad; Protoss (P), aliens humanoides muy fuertes; Zerg (Z), insectos que evolucionaron gracias a los Xel’Naga, entes ancestrales que tienen mucha influencia en la historia del StarCraft. En una partida online triunfa el jugador que sea capaz de eliminar todas las unidades y estructuras del contrario o porque este se rinda. Usualmente los gamers se especializan en una sola raza - que se especifican en este escrito con una letra al lado de su nombre - y con ella juegan en los diferentes eventos, aunque puede darse el caso de que algunos las dominen todas.



Por Cuba estarán con el teclado y el mouse Javier Estévez “InMoLatioNs” (Z) como capitán, campeón de cuatro ligas incluyendo las tres realizadas en el país este año y Raydel Bazán “Rider” (P) subcampeón de dos ediciones este curso. Otros de los jugadores cubanos serán Jorge Guerra “YoYi” (Z), rey de los torneos nacionales de agosto y septiembre de 2019 y Darian Paradela Rodríguez “Dari” (T) quién posee dos subtítulos en sus vitrinas. Completan la selección Hansel Laza Jiménez “Osangri” (T), tercero del evento doméstico en febrero, Pedro Pablo Brito “Pocholo” (Z) y Rolando Escobar “Whisper” (T). Cada jugador estará solo en una partida y el tope lo ganará el equipo que consiga cuatro éxitos en siete choques.



Así serán los emparejamientos y el orden de encuentros:

InMoLatioNs (Z) vs BaronAgith (T)

YoYi (Z) vs Ryoku (Z)

Dari (T) vs Chivu (P)

Pocholo (Z) vs Capablanca (T)

Rider (P) vs Doom (T)

Osangri (T) vs Electric (Z)

Whisper (T) vs Boreau (T)



Javier Estévez “InMoLatioNs” capitán de la selección cubana será el encargado de iniciar el tope ante Guatemala.



El quinto lugar de Yoyi en la Primus Cup Latam Norte del pasado año constituye la actuación más destacada de los caribeños en la arena internacional, en el cual su compañero Dari finalizó en la séptima plaza. Este evento incluyó una fase de grupos donde ambos clasificaron segundos en sus llaves avanzando a la ronda de eliminación directa.



El acercamiento entre las comunidades de StarCraft 2 de los dos países se da por la comunicación de los guatemaltecos a través de la página de Facebook de la Agrupación de Deportes Electrónicos de Cuba, ADEC: www.facebook.com/eSportsADEC/.



A quienes gustan de la historia seguro les interesará saber que el StarCraft es un juego de estrategia en tiempo real desarrollado por Blizzard Entertainment y fue lanzado el 31 de marzo de 1998. Según varios sitios en internet se vendieron 11 millones de copias de este juego, lo que lo sitúa como uno de los más vendidos en la historia. En el 2018 el finlandés Joona “Serral” Sotala ganó las “World Championship Series” rompiendo así el dominio coreano que se extendía desde el año 2000. El otro gamer no coreano que ganó el circuito antes fue el canadiense Guillaume “Grrr…” Patry en 1999, quién en aquel momento se llevó un premio de 10 mil dólares, Joona consiguió 280 mil. El StarCraft es considerado como el que definió los juegos de estrategia en tiempo real.





En el mapa “Ever Dream LE” se efectuará la primera partida: InMoLatioNs (Z) vs BaronAgith (T).



Para quienes gusten de disfrutar a su país en los deportes, he aquí la oportunidad de hacerlo en estos tiempos diferentes. Los esports se muestran como una alternativa para todos y nos brinda la posibilidad de alentar a nuestra selección, porque al final, cuando se dice Cuba campeón, no solo se piensa en un equipo sino en toda la nación. Este domingo a las nueve de la noche, el StarCraft 2 será el pretexto para soñar con otro éxito deportivo.

