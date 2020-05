esport Overlord: determinación, paciencia y dedicación

esport Overlord: determinacin, paciencia y dedicacin

Jugar “atari” o computadora fue uno de los placeres que muchos niños de mi generación combinaron con el taco, el cuatro esquinas o los escondidos. Muchos recordamos con gran placer el Contra, uno de los emblemáticos juegos de consola de todos los tiempos o el mítico Mario, ese fontanero que andaba combatiendo plantas y tortugas y que hace poco supe que se dejó el bigote no por amarlo, sino por una solución tecnológica de sus creadores.

El “Family” era la joya de aquel tiempo, una consola creada en Japón que traspasó los océanos para iluminarnos las tardes, aunque implicase bajarle el brillo al televisor para cuidarlo según las indicaciones de mamá y papá. Uno de esos tantos niños que como yo se enamoró de los juegos digitales es Johnny Santos Marrero, del municipio Boyeros en La Habana, quien ha cultivado su pasión por los videojuegos a lo largo de sus 24 años.

Primero con el Famicom, nombre oficial en el país del sol naciente para lo que aquí llamamos Family, y a medida que crecía continuó su nexo con los muñequitos en la pantalla conducidos por un control. A su viejo atari de 8 bits lo sustituyó un Play Station, donde el salto cualitativo de gráficos es palpable y más tarde, llegó la computadora.

Ahí se abrió su arcoíris de posibilidades, como para muchas personas. Entre los juegos pirateados y las mejores prestaciones de una PC, como se le llaman también por la frase en inglés “personal computer”, las maneras de disfrutar son infinitas.

A Johnny lo atraparon los gráficos y las historias fantásticas bien logradas, como las de StarCarft y WarCraft, pasiones que compartimos. Al igual que todo competidor siempre trata de ser el mejor y eso lo volvió perseverante para triunfar, tanto así, que recientemente se tituló en la Temporada #1 de HearthStone (HS), un juego de cartas coleccionables, organizada por el Online Sports Championship donde participaron 194 jugadores de 26 países. Ahora desde su celular, cultiva la pasión que lleva como hobby, aunque ya desde hace un tiempo se puede decir que lo hace de manera profesional.

Primero lo intentó con el Dota, aunque ya no lo hace porque consume mucho más tiempo y dedicación, así como recursos para jugar. Entiéndase que para ser parte de esta comunidad es necesario tener no solo una PC, sino también una conexión a alguna red donde existan otros jugadores, esto sin contar que lo ideal sería jugar en internet. El HS, por otra parte, con tenerlo instalado en el teléfono y poseer datos móviles ya estarías compitiendo con el mundo.

Recuerdo las noches de Dota que tenía con mis amigos, eran todo una odisea. Primero debíamos encontrar el punto de reunión, que siempre era la casa del mismo amigo. Después era preciso hacer un conteo de cuantas computadoras estarían disponibles, uno llevaba una laptop personal, otro dependía de que le prestaran una y siempre estaban los que debíamos escoltar.

Los escoltados eran los que trasladaban su PC para el lugar y una parte del grupo debía hacer una travesía desde su casa hasta el punto acordado, no solo para proteger el bien más preciado de sus vidas, sino también para cargar cosas, porque iba la torre, el monitor, mouse, teclado y algunos llevaban hasta bocinas. También debíamos encargarnos de la logística, porque comenzábamos sobre las diez y un poco de la noche y no terminábamos hasta que saliera el sol, entonces necesitábamos alimentos, básicamente pan y un poco de refresco de polvito.

Con todo listo comenzaba la fiesta y nos divertíamos muchísimo, aunque si el número de amigos era impar te podías dormir esperando tu turno para entrar otra vez al juego. Incluso en algunas ocasiones podía acabarse el evento antes de tiempo, porque el bullicio de una buena jugada o falta de técnica de alguno despertaba al vecindario y calabaza, calabaza, cada uno para su casa. ¡Qué tiempos aquellos!

Nos divertíamos mucho, pero no teníamos la idea de dedicarnos a los juegos de computadora, para alguien que lo desea debe tener creadas las condiciones en casa y estar constantemente aprendiendo. A diferencia de nosotros que nos entreteníamos cuando podíamos. Para ello se precisa de una comunidad nutrida de jugadores y el entorno ideal sería competir en la red de redes.

Es sabido que la conexión a internet en nuestro país no es la mejor, algo que afecta a todos los que juegan online entre los que está Jhonny. Les confieso que mi cólera ha llegado a niveles insospechados, cuando por problemas de conectividad pierdo una partida ganada. Un simple aficionado como yo lo deja pasar, pero para quienes pretenden competir al más alto nivel, meses de preparación podrían perderse por una desconexión en medio de un torneo.

Overlord es el nombre con el que se reconoce a Johnny en el ámbito digital y que no solo lo adoptó por su significado en español: señor supremo o gran señor, sino también porque es uno de los juegos que más ha disfrutado en su niñez y lo utiliza desde que comenzó en el mundo online. Él ha perdido eventos por mala conexión de datos móviles, o porque le falla el nauta, también comenta que el tema económico lo golpea, pues tiene que ahorrar mucho para comprar los paquetes de datos, y a la vez administrar de la mejor manera posible el presupuesto que le dan sus padres. Sus datos los utiliza prácticamente en su totalidad para HS y chats, aunque gracias a sus buenos resultados en torneos y algunos premios en metálico, esto lo ha ayudado con el gasto que supone estar conectado a internet desde su móvil.

Aún estudia el quinto año de la carrera Ingeniería Informática en la Cujae (Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría), y divide su tiempo entre trabajar en su tesis y ser un gamer, nombre que recibe quien juega de manera profesional. Para desarrollar sus habilidades aprovecha los ratos libres y los descansos de su trabajo de grado, según su estimación, dedica entre dos y cuatro horas diarias.

Como todo profesional precisa mejorar, para eso al igual que cualquier deportista entrena e investiga sobre lo que hacen los mejores del mundo. Revisa sus estrategias con amigos y oponentes que llevan más tiempo en el juego, para intercambiar ideas con el fin de potenciar su técnica. También busca en páginas en internet donde se publican mazos, se fija en las estadísticas del juego y observa partidas a través de videos.

El reciente triunfo conseguido en el Online Sports Championship es motivo de orgullo en toda la comunidad de gamers de Cuba, en especial para su capitán de equipo y amigo personal ToXavier. Para él, esto es felicidad, pues es el torneo de mayor envergadura y premio que ha ganado y le permite dar un paso más hacia su sueño como gamer profesional: participar en un máster de HearthStone presencial en otro país.

Precisamente, convertirse en un profesional de los deportes electrónicos en Cuba es a día de hoy muy complicado. Existen varios sitios en internet que organizan torneos con premios en metálico, pero no se puede acceder desde nuestro país por restricciones externas. Ese no es el único problema, el mayor inconveniente es llevarse el dinero que se obtenga, porque a través de cuentas no es posible y básicamente se convierte en dinero digital. La única manera en la que Jhonny ha utilizado el dinero ganado es a través de un familiar que vive fuera del país.

Lo anterior no solo es un problema por las barreras existentes, sino también porque ser un gamer es una idea tabú en la realidad cubana. Ser una persona cuya profesión es competir en juegos de computadora no es bien visto, se considera una pérdida de tiempo y malgasto de energías. La familia de Overlord lo ve como un hobby con el que puede ganar algo de dinero y les sorprende que lo haga, ha tenido parejas que no entienden porque dedica tanto tiempo a los juegos y otras que lo apoyan, sus amigos, por otra parte, sostienen completamente en su sueño.

Su universidad ha apoyado torneos de Dota en algunas ocasiones y ha aportado recursos para que se realizaran, pero opina que si reforzara el trabajo con los esport, nombre que reciben los deportes electrónicos, con premios y organización de eventos de nivel internacional, también beneficiaría a su centro de estudios.

En el mundo existen varias ligas interuniversitarias, una de las que surgió hace poco es la Amazon University Esport League. Este torneo reúne a las mejores universidades de Italia y España en varios juegos, entre ellos HS, pero la visión es hacerlo a nivel global en el futuro. Por eso en mi opinión debería apoyarse esta actividad desde los centros de altos estudios, sobre todo teniendo en cuenta que el universo de gamers tiene, por lo general, edades de estudiantes universitarios.

Mi tiempo de universitario transcurrió entre computadoras y deportes y aún tengo fresco en mi memoria varios amigos amantes de los juegos de PC. Alfredo por ejemplo, ferviente enamorado del Dota y también incursionaba en el FIFA, donde por cierto teníamos una liguilla entre los amigos en la que casi siempre conseguía llevarme alguno de los mejores puestos. Carlos era un enamorado del World Of War Craft o wow, como le decían, y compartía junto a una nutrida comunidad de jugadores de toda la escuela.

Pero casi todo era a escondidas, porque los medios básicos del centro no debían utilizarse para eso, que se consideraba como una pérdida de tiempo. Quizás se debió pensar en una buena estrategia para estimular los resultados académicos potenciando y organizando a los gamers. Hubiera sido útil regular por parte de la universidad la práctica de esport, para así beneficiar a todos.

Lo cierto es que hubo muchas barreras y dificultades, pero eso no frenó a Alfredo o Carlos de ser buenos en sus juegos, como tampoco se lo impide a Overlord, quién se impone ante todo para jugar por un sueño, ser un profesional de los esport, algo que aún suena distante en Cuba.

Los deportes electrónicos son una alternativa para todos, no tiene límite de generaciones, porque incluso hay videos de abuelos dando cátedra en juegos de guerra. Lo importante para Johnny es “tener determinación, paciencia y dedicación y esto puede llevarte a triunfar independientemente de si tienes buena financiación o no”.

