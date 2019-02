“Esta gran humanidad ha dicho basta”

Un histórico texto, adoptado por los cubanos el 4 de febrero de 1962, se convirtió en una auténtica reafirmación de principios, a favor de la proyección y vocación latinoamericana de la Revolución Cubana.



Aprobada en Asamblea General del Pueblo en la Plaza de la Revolución José Martí, la Segunda Declaración de La Habana constituyó un emblemático documento que patentizó la decisión de los cubanos de continuar resistiendo y de construir una nación soberana y socialista, pese a las presiones imperiales y de sus aliados.



En el mes de enero de 1962, en Punta del Este, Uruguay, había sesionado el Consejo Interamericano Económico y Social de la Organización de Estados Americanos. Allí, el representante del gobierno cubano, Comandante Ernesto Che Guevara, denunció la política hostil de Estados Unidos contra la naciente Revolución y el carácter usurpador de los planes de Washington para la región latinoamericana.



Vea un fragmento del histórico discurso del Che en Naciones Unidas:





Luego de una serie de agresiones perpetradas por las bandas contrarrevolucionarias desplegadas por toda la isla caribeña, y financiadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Cuba fue expulsada de la Organización de Estados Americanos (OEA).



El hecho ocurrió durante la mencionada reunión en Punta del Este. Todos los gobiernos latinoamericanos, con excepción de México, rompieron relaciones diplomáticas con el gobierno revolucionario. Ese fue el contexto en el que el Comandante Fidel Castro proclamó la Segunda Declaración de La Habana.



El histórico documento concluyó con una de las frases más conocidas de la historia de la Revolución Cubana, que luego el Comandante Ernesto Guevara leería en las Naciones Unidas y se haría célebre en el mundo entero:



"Porque esta gran humanidad ha dicho ¡Basta! y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia, por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. ¡Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia!".



Ese memorable 4 de febrero de 1962, Fidel Castro pronunció un discurso extenso y abarcador. Se conocía de esta forma la Segunda Declaración de La Habana, donde el líder revolucionario resumió la historia de América Latina desde la conquista española hasta esos días, explicó el surgimiento del capitalismo como sistema, el nacimiento de la Revolución Rusa, y denunció la injerencia que Washington expandió por el sur del Río Bravo hasta la Patagonia para obtener sus riquezas y frenar los procesos de liberación.



Considerado un hecho de excepcional trascendencia latinoamericana, la Segunda Declaración de La Habana contiene las raíces históricas que sirven de base a la inevitable revolución de los pueblos del continente contra el imperialismo.





Ciertamente, su valor intrínseco por excelencia descansa en uno de los discursos más importantes y conocidos del entonces Primer Ministro Fidel Castro Ruz, pronunciado el 4 de febrero de 1962.



Ante una multitud enardecida, Fidel afirmó: "Resistiremos en todos los campos: resistiremos en el campo de la economía; seguiremos avanzando en el campo de la cultura (...) la patria no trabaja para hoy, la patria trabaja para mañana. Y ese mañana lleno de promesas no podrá nadie arrebatárnoslo, no podrá nadie impedírnoslo, porque con la entereza de nuestro pueblo lo vamos a conquistar, con el valor y el heroísmo de nuestro pueblo lo vamos a conquistar."

