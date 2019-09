Establece Concacaf Liga de Naciones como vía clasificatoria para Copa de Oro

Establece Concacaf Liga de Naciones como va clasificatoria para Copa de Oro

2019-09-05 12:14:44 / web@radiorebelde.icrt.cu

La Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) estableció la Liga Naciones como vía de clasificación para el próximo calendario de la Copa Oro de 2021. El torneo iniciará este jueves 5 de septiembre y dará un total de 12 boletos directos y otros en rondas de repechajes entre selecciones eliminadas durante la ronda clasificatoria, detalló la Concacaf desde su sede. Indicó que una vez finalizada la fase de grupos, en noviembre próximo, las dos mejores selecciones de cada uno de los cuatros grupos pertenecientes a la Liga A obtendrán su pase directo al certamen veraniego. En tanto, la Liga B entregará cuatro pases para los países que dominen sus llaves, mientras los ganadores de los lotes en el nivel C disputarán una ronda de clasificación ante los terceros lugares de la Liga A y los segundos de la Liga B, durante marzo y junio de 2020, en busca de las últimas plazas. Las rondas de repechajes se jugarán en marzo del año venidero entre a los segundos de la división B contra los primeros de la C y, en junio, los vencedores de esas pugnas lidiarán contra terceros de la A para tener a los últimos cuatro invitados. Sin fecha establecida, la Copa Oro 2021 tendrá lugar en varias ciudades de Estados Unidos, de acuerdo con lo expresado por Concacaf en febrero de 2019, a través de un comunicado oficial.



Concluye invicta Argentina en el Grupo B del Mundial de Baloncesto China 2019



Argentina completó de forma invicta su actuación en el grupo B del Mundial masculino de Baloncesto China 2019, al vencer a Rusia, por 69-61. En partido de puro trámite entre dos equipos ya clasificados, los sudamericanos tuvieron a sus dos estrellas, el base Facundo Campazzo y el alero Luis Scola, como sus hombres más destacados. Campazzo, Jugador Más Valioso de la última final de la Liga Española, encestó 25 balones, repartió siete asistencias y bajó seis rebotes, mientras el campeón olímpico de Atenas 2004 contribuyó con 15 cartones y ocho tableros. Por los europeos, el más destacado fue el pívot Andrey zubkov al anidar 20 unidades y dominar siete veces bajo el aro, a pesar de salir desde el banquillo.



No avanzó a la final pentatleta Leydi Laura Moya en Mundial de Budapest



La cubana Leydi Laura Moya no pudo avanzar a la final, pero se manifestó contenta con su actuación en la prueba individual del 58 Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno con sede en Budapest, la capital de Hungría. Moya se ubicó en el lugar 27 de uno de los dos grupos en que fueron distribuidas las 64 aspirantes a las medallas y en muchos casos a la clasificación olímpica que ella tiene asegurada desde los Panamericanos de Lima. «No me fue tan mal si tengo en cuenta el tremendo nivel de la justa y que me incluyeron en el lote de las más fuertes rivales», dijo en principio a JIT a través de Facebook. «Salí bien en la natación y en la carrera considero que no estuve mal, pues desde los Panamericanos no hacía ese ejercicio porque tomé unos días de descanso», expresó la oriunda del barrio San Matías en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón. «Lo único con lo que no estuve satisfecha fue con el tiro, ya que tuve unos cuantos fallos, pero en general me siento conforme», manifestó la campeona de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur 2010 y medallista en los juegos centrocaribes de Veracruz 2014 y Barranquilla 2018. «Estoy con excelente disposición para el domingo enfrentar el relevo mixto con mi compañero Lester Ders. Este jueves debuta en la prueba individual Lester, quien como Leydi Laura consiguió su pasaje para los Juegos de Tokio 2020, al ubicarse cuarto en Lima.



Cayó Cuba ante Estados Unidos en Continental Norceca de Voleibol



El equipo cubano perdió ayer su invicto en el Campeonato Continental Norceca de Voleibol, al caer en sets corridos frente a Estados Unidos en la Universidad de Winnipeg, en Manitoba, Canadá. Los norteños concretaron marcadores de 25-17, 25-21 y 25-22 para anotarse directamente en las semifinales, gracias en parte a contar en su nómina con ocho de los 14 jugadores del conjunto principal. El máximo anotador del choque fue el antillano Miguel Ángel López con 16 puntos, de esos 12 por ataques y tres con el servicio. Resultó el único con doble dígitos por su selección, en tanto Robertlandy Simón aportó ocho y Marlon Yang seis. Por los vencedores encabezaron la ofensiva Torey Deflaco y Kyle Ensing, ambos con 12, y Brenden Sander con 10. Cuba lideró en los puntos de servicio (9-8), pero sus rivales le aventajaron en ataques (34-24) y bloqueos (9-2). Los norteños cometieron un error más que los antillanos (25-24).



Dan a conocer equipo femenino cubano al Campeonato Fiba Américas



Las experimentadas Suchitel Ávila y Yamara Amargo, encabezan la selección cubana que asistirá al Campeonato FIBA Américas femenino, a disputarse del 22 al 29 de septiembre, en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, Puerto Rico. El conjunto viajará el próximo martes a República Dominicana. Ahí permanecerán unos 10 días, donde además de realizar una base de entrenamiento buscarán las visas estadounidense para poder viajar a Puerto Rico. Según dio a conocer a Radio Rebelde el director técnico Margaro Pedroso, además de estas dos jugadoras, el peso del conjunto recaerá en la capitalina Lisdeivi Martínez y la pinareña Anisleydi Galido. Completan la nómina Lianyi Becker, Klaudia Calvo, Isabela Jordaín, Dairis Tornell y Anilebna Colás, todas de La Habana. Además, aparecen Anay García de Pinar del Río, Enriketa Neyra de Mayabeque y Lisandra Vargas de Ciego de Ávila. Las cubanas, jugarán en la llave A, junto a las escuadras de Canadá, México, Puerto Rico y República Dominicana. En el otro grupo, se encuentran Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay. El director técnico de Cuba Margaro Pedroso, que estará asistido por Allen Jemmott, dijo que el compromiso del equipo es ubicarse entre los seis primeros conjuntos, para obtener los boletos a los Juegos Panamericanos de Chile 2023 y para un repechaje clasificatorio, que a su vez da cupos a un Preolímpico Intercontinental, en una sede aún por definir.



Entregará Panamericano de Ciclismo de Pista élite 12 boletos directos a Tokio 2020



El Panamericano de Ciclismo de Pista Élite, que se realizará del 4 al 8 de septiembre en el velódromo del Cefed, en Cochabamba, Bolivia, entregará 12 pases directos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, según explicó el secretario general de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci), Pedro Frías. Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Perú, República Dominicana, Surinám, Trinidad y Tobago, Venezuela y Colombia, son los países confirmados por la organización del certamen continental. “Los campeones de los eventos de Juegos Olímpicos clasifican directo, el resto de los atletas van acumulando puntos para el ranking que es lo que da la clasificación a fines de octubre”, dijo Frías. Las seis pruebas de los Juegos Olímpicos son: Velocidad, Keirin, Velocidad de equipos, Persecución de equipos, Ómnium y Madison. Son 12 boletos, porque es para damas y varones. Ningún otro evento de ciclismo anterior —ni siquiera los Juegos Panamericanos Lima 2019— entregó pases directos a Tokio 2020, motivo por el que se espera que lleguen los mejores de todo el continente.



Se ubica Arlenis Sierra en noveno escalón mundial de Ciclismo de Ruta



La cubana Arlenis Sierra se ubica hoy en el lugar nueve en el escalafón mundial de ciclismo de ruta, con mil 091 puntos, luego de ascender dos escaños en la actualización del listado, donde es la mejor de América. El más reciente torneo de Sierra fue la carrera de la ruta de los I Juegos Panamericanos de Lima, Perú, donde el pasado 10 de agosto fue campeona y sumó 150 unidades para el ranking de la Unión Ciclística Internacional (UCI). La manzanillera de 26 años, capitana del Astana Women´s Team, club élite de la UCI, actualmente solo es superada por las mejores pedalistas de Holanda, Italia, Polonia y Australia. Mañana viernes, en su reincorporación al circuito mundial, Sierra podría acumular más puntos, en una temporada donde ha subido a numerosos podios en Europa, Australia y América.



(Redaccin Deportiva de Rebelde)

Del Autor