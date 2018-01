Estados Unidos indica a sus ciudadanos reconsiderar viajes a Cuba

2018-01-11 09:31:02 / web@radiorebelde.icrt.cu

El departamento de Estado modificó sus recomendaciones sobre viajes a Cuba de ciudadanos estadounidenses, en momentos cuando sus funcionarios reconocen la inexistencia de pruebas sobre los alegados incidentes sónicos que sirvieron de pretexto para frenar el acercamiento bilateral, publica hoy el diario Granma.



De esta forma, Washington sugiere ahora a sus ciudadanos que reconsideren un posible viaje al país caribeño.





Michele Thoren Bond, subsecretaria del Buró de Asuntos Consulares comentó en una teleconferencia el miércoles que luego de un examen cuidadoso, se consultó con varios expertos y ésta ha sido la conclusión con respecto a Cuba.



Según la funcionaria, la nueva clasificación no se debe a un cambio de la situación en la isla, sino la 'necesidad de ser consistentes en las clasificaciones de los riesgos en distintos países'.



El 29 de septiembre, el departamento de Estado recomendó a los estadounidenses no viajar a Cuba porque, aseguró, 'podían correr el riesgo de ser víctimas de ataques sónicos', como ha calificado el gobierno del presidente Donald Trump -aun sin pruebas-, los incidentes de salud reportados por diplomáticos en La Habana.



La víspera, durante una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado funcionarios del departamento de Estado reconocieron que no tienen evidencia alguna que les permita afirmar que hubo ataques contra sus diplomáticos en la capital cubana, ni que el gobierno pueda ser responsable o tener conocimiento de acciones de terceros.



(Haciendo Radio)

Artículos relacionados