Estados Unidos inicia su salida formal del Acuerdo de Paris

2019-11-05 07:15:01 / web@radiorebelde.icrt.cu

El Gobierno de Estados Unidos confirmó el inicio del proceso formal para retirarse del Acuerdo de París, un pacto establecido en 2015 para frenar el calentamiento global y limitarlo a 1,5 grados Centígrados. Según los términos del acuerdo, Estados Unidos presentó una notificación formal de su retirada a las Naciones Unidas. La retirada entrará en efecto un año después de la entrega de la notificación", señaló el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado. El Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 tras ser ratificado por al menos 55 países que representan como mínimo el 55 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, y ese plan de acción mundial fue firmado por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 1ro. de junio de 2017 que Washington se retiraría del acuerdo contra el cambio climático, la petición no pudo formalizarse porque el Acuerdo de París establece que cualquier país que haya ratificado el convenio solamente podía solicitar su salida tres años después de su entrada en vigor. Ahora el Gobierno de EE.UU. deberá esperar otro año para que la salida del acuerdo sea efectiva, es decir, el 4 de noviembre de 2020.



Realizarán hoy en Bolivia una gran marcha en defensa de la democracia



Organizaciones sociales protagonizarán hoy marchas pacíficas en varias ciudades de Bolivia en defensa de la democracia, del proceso de cambio y del presidente Evo Morales. Defenderemos a nuestra Bolivia querida, a nuestro proceso de cambio y al presidente Evo Morales, para que lo vea el mundo, señaló la secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas 'Bartolina Sisa, Segundina Flores. Ante la sentencia del jefe del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien dio 48 horas para que Evo deje el Ejecutivo, Flores, aseveró, 'rechazamos y repudiamos ese pedido discriminatorio a nuestro hermano presidente. Por su parte el presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales, Pedro Carvajal, expresó que reiniciarán sus marchas pacíficas en la ciudad de Cochabamba para defender la democracia, el resultado de las elecciones y el derecho al trabajo. No podemos seguir el camino de Santa Cruz que pide un golpe de Estado, el señor Camacho, está en camino a la sedición, al golpe de Estado y por eso repudiamos ese camino, enfatizó Carvajal.



Revela encuesta que Biben lidera intensión de voto en las elecciones del 2020



El precandidato por el Partido Demócrata de Estados Unidos, Joe Biden, lidera la intención de voto de cara a las próximas elecciones presidenciales del 2020, con una ventaja de 12 puntos porcentuales frente a Trump. Según la reciente encuesta, Biden cuenta con un 51 por ciento de respaldo frente a Trump, quien tiene un 39 por ciento, y, además, el exvicepresidente estadounidense encabeza la lista con respecto a otros demócratas con el 31 por ciento. En segundo lugar, están los precandidatos Elizabeth Warren, con el 21 por ciento; Bernie Sanders con el 19, y Pete Buttigieg con el 7 por ciento de respaldo. El sondeo, además destacó que, si la excandidata demócrata en las pasadas elecciones, Hillary Clinton, decide postularse a la Presidencia, alcanzaría el 27 por ciento de apoyo, mientras que, si lo hiciera la exprimera dama, Michelle Obama, obtendría el 50 por ciento. Por otro lado, una encuesta publicada el martes pasado reveló que la mayoría de los estadounidenses está de acuerdo en realizarle a Trump un juicio político.

Presentan querellas contra Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad



Abogados y organizaciones defensoras de los derechos humanos de Chile presentaron una querella judicial en contra del presidente, Sebastián Piñera, debido a los “ataques sistemáticos en contra de la población civil” durante las protestas registradas en las últimas semanas. La Defensoría Popular, el Comité de Defensa de Pueblo Hermanos Vergara Toledo y la Cooperativa Jurídica acudieron ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para interponer la querella contra el mandatario por el delito de lesa humanidad, establecido en la Ley 20.357. Las tres organizaciones demandan que se investiguen los hechos descritos y que se determine la responsabilidad del presidente Sebastián Piñera, como autor del delito de Lesa Humanidad. Existe un ataque sistemático y generalizado contra la población civil que ha salido a las calles durante estas dos últimas semanas, exigiendo cambios estructurales a las políticas neoliberales afianzadas por la concertación y la derecha durante casi 30 años”, indicaron los abogados y las organizaciones.

Reprimen los Carabineros a miles de personas en Santiago de Chile



Fuerzas especiales de carabineros arremetieron la víspera con violencia contra miles de personas que se concentraron pacíficamente en la céntrica plaza Baquedano, de la capital Santiago de Chile. Este llamado a la plaza Baquedano formó parte del denominado Súper Lunes, con una serie de protestas en la capital y otras ciudades, alrededor de las 19:00 horas, justo cuando se sentía un fuerte sismo de más de seis grados que remeció a buena parte del país, las fuerzas policiales arremetieron contra los manifestantes, lanzando gran cantidad de gases lacrimógenos que hicieron irrespirable el ambiente en la plaza, mientras carros lanza agua barrían a los participantes en la concentración. La manifestación popular se desarrollaba de forma totalmente pacífica, con miles de personas enarbolando banderas de Chile y mapuches y pancartas con sus reclamos al gobierno de Sebastián Piñera. Hasta ese momento solo se habían producido aislados choques entre grupos de encapuchados y carabineros en la avenida Vicuña Mackenna, cerca de la plaza, pero en cambio los carros policiales arremetieron contra los concentrados en la explanada, que se desplazaron hacia las calles adyacentes. Como ha ocurrido en otras ocasiones, la plaza quedó prácticamente vacía solo por unos momentos, pues minutos después de la arremetida policial miles de personas retornaron al lugar, para de nuevo ser dispersadas por las fuerzas policiales, una y otra vez.



Anuncia Irán un nuevo paso para reducir sus compromisos en el marco del acuerdo nuclear



El presidente iraní, Hasán Rohaní anunció hoy que Teherán dará un nuevo paso para reducir sus compromisos en el marco del acuerdo nuclear, y mañana miércoles empezará a inyectar gas en 1.044 centrifugadoras que se encuentran en el complejo nuclear de Fordow, informó la agencia Fars. Además, mandatario iraní precisó que esta medida, así como los otros pasos que la nación persa había anunciado antes, "se pueden revertir", cuando los firmantes del pacto nuclear, regresan a sus compromisos completos. Después de que Estados Unidos se retirara unilateralmente del acuerdo de 2015, Teherán ha instado a la Unión Europea a que brinde alivio a las amplias sanciones impuestas por Washington, y al respecto las autoridades iraníes han comenzado a reducir gradualmente sus compromisos bajo el acuerdo si esto no sucede.



Respaldan en Venezuela expulsión de diplomáticos salvadoreños



El presidente del partido político Unidad Popular Venezolana, Henry Hernández, respaldó la decisión del Gobierno bolivariano de expulsar, como reciprocidad al cuerpo diplomático de El Salvador acreditado en Caracas. 'Esta situación no rompe las relaciones entre ambos pueblos, los cuales tienen una tradición de hermandad y de lucha', afirmó Hernández durante una alocución pública. También el líder partidista venezolano añadió que, al respecto, que los lazos de amistad entre Venezuela y El Salvador 'no serán fracturados por capricho de ningún gobernante arrastrado al neoliberalismo y al Fondo Monetario Internacional'. La víspera, el Gobierno de Venezuela anunció la decisión de declarar personas no gratas a los integrantes del personal diplomático salvadoreño en Caracas, al otorgarles un plazo de 48 horas para abandonar el territorio venezolano. Esta decisión se tomó en estricta aplicación del principio de reciprocidad, tras el inaudito anuncio del Gobierno de El Salvador de expulsar al personal diplomático venezolano debidamente acreditado en ese país, explicó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.



Aumentan en Iraq el número de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad



Las fuerzas de seguridad iraquíes utilizaron munición real para dispersar una manifestación en la capital Bagdad, a pocas horas de que en otra acción represiva murieran cuatro participantes en protestas, se informó hoy la prensa. Los cuatro occisos intervenían en una concentración frente al consulado de Irán en la ciudad sagrada de Karbala, estas cuatro víctimas mortales se suman a las más de 250 que han muerto por la represión de las fuerzas de seguridad una ola de protestas que bloqueó carreteras y se mantiene activa para acusar el Gobierno de corrupto y sectario. Además, en Bagdad, resultaron heridas unas 12 personas por impactos de bala cuando la multitud rodeaba la sede de la televisión estatal. Esta fue la primera vez que las fuerzas de seguridad usaron munición real contra las manifestaciones reanudadas el pasado 24 de octubre, después que la policía antidisturbios había recurrido a las bombas de gas lacrimógeno en medio de acusaciones del uso excesivo de la fuerza.



