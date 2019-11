En Audio: Estados Unidos no tiene moral para criticar a Cuba

Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la intervención del Canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla en la Asamblea General de Naciones Unidas.



El Canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla afirmó en la Asamblea General de Naciones Unidas que en los últimos meses el gobierno de Donald Trump ha emprendido una escalada para que no llegue el combustible a Cuba. Su objetivo es dañar la economía y a la vez el bienestar de la familia cubana. Estados Unidos sí es responsable, agregó.

No hay familia cubana que no sufra sus consecuencias.



Se restringieron las remesas, se redujo el otorgamiento de visas, se prohibieron los cruceros y los vuelos directos a Cuba, se cancelaron contratos deportivos, cesaron las actividades de promoción comercial. Sí es responsable el gobierno de Estados Unidos, resaltó el alto representa de la diplomacia cubana.



Con una campaña de calumnias, políticos y funcionarios estadounidenses han difamado el programa médico cubano que brinda apoyo a otros países. La embajadora de Estados Unidos manipula burdamente la declaración universal de los Derechos Humanos, destacó.



Rodríguez Parrilla explicó que no hay familia cubana que no sufra las consecuencias del bloqueo. Los niños enfermos no tienen acceso al equipamiento médico que producen compañías estadounidenses. El bloqueo imposibilita el acceso a medicamentos novedosos para el tratamiento de cáncer producidas por compañías estadounidenses.

El gobierno de Estados Unidos sí es responsable.







¿Puede alguien creer que el gobierno estadounidense quiere apoyar a Cuba? La delegación de Estados Unidos debería explicar ante este escenario las medidas que impone para las transacciones cubanas.



El exitoso y eficaz modelo cubano asegura a los cubanos la igualdad de oportunidades y la justicia social a pesar de la hostilidad y la sanción. El gobierno estadounidense no tiene autoridad moral para hablar de derechos humanos.



El funcionario cubano expuso que en Estados Unidos hay 2,3 millones de personas privadas de libertad y en un año se hacen 10,5 millones de detecciones. Por falta de tratamiento adecuado mueren 231 personas de cáncer.



Separan familias, detienen a padres y niños en las fronteras, y expulsan a los migrantes. Mantienen presos ilegal e indefinidamente a personas en la ilegal base naval de Guantánamo. Más de medio millón de sus ciudadanos duermen en las calles. Carecen de seguro médico 28,5 millones de ciudadanos y con las medidas anunciadas se privará de esta a millones de personas más de bajos ingresos.



La igualdad de oportunidades en Estados Unidos es una quimera. Las mujeres ganan aproximadamente el 85 por ciento de lo que ganan los hombres, hay denuncias generalizadas por acoso sexual. Hay un patrón racial diferenciado en la taza penitenciaria.



Citó una muestra de los daños recientes. Un niño cubano con insuficiencia cardíaca severa no puede contar con el sistema más avanzado de asistencia circulatoria para empleo pediátrico, porque es de origen estadounidense y aunque se ha solicitado adquirirlo en reiteradas ocasiones, no se ha obtenido respuesta alguna de las compañías estadounidenses que lo comercializan.



El jefe de la diplomacia cubana agrega que el bloqueo también imposibilita el acceso a medicamentos novedosos para el tratamiento del cáncer, solamente producidos por compañías farmacéuticas estadounidenses.

Cuba reconoce el abismo ético y político que existe entre el pueblo estadounidense y su gobierno y hará todo lo posible por desarrollar los profundos y amplios vínculos que le unen a sus ciudadanos”, afirma el Canciller.



Agradece a todos los que han expresado su rechazo al bloqueo contra Cuba y a los que la han acompañado desde siempre en su incesante lucha por el cese de esta política.



Rodríguez Parrilla retoma las palabras dichas, el pasado 10 de octubre, por el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel:

Nos esperan días intensos y desafiantes, pero nadie va a quitarnos la confianza en el futuro que le debemos a nuestros hijos en la Patria que los padres nos ganaron de pie.

En nombre del heroico, abnegado y solidario pueblo de Cuba, una vez más les pido votar a favor del proyecto de resolución contenido en el documento A/74/L.6 “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

Puede escuchar el audio y descargarlo Aquí.



(Redaccin Digital Rebelde)

