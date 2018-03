Estados Unidos promueve un golpe de Estado en Venezuela

La administración estadounidense de Donald Trump promueve hoy abiertamente a través de su embajada en Caracas, un golpe de Estado contra el gobierno de Venezuela, denunció el presidente, Nicolás Maduro, publicó Prensa Latina. Al respecto, Maduro aseveró que el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el encargado de Negocios de la misión diplomática de Estados Unidos en Caracas, Todd Robinson, llamaron en reiteradas ocasiones a las fuerzas armadas venezolanas a tomar el control del país y deponer al mandatario electo por vías legítimas y constitucionales. Durante un encuentro con la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), efectuado en la capitalina Plaza Bolívar, el presidente venezolano, Nicolás Mduro precisó que la política injerencista de Washington contra Venezuela consiste en dos variantes, la primera de ellas sabotear las elecciones previstas para el próximo 20 de mayo, y segunda opción radica en sembrar la división en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y captar dirigentes militares con el objetivo de provocar una asonada golpista contra el gobierno bolivariano. (Prensa Latina)



Varios países ratifican su apoyo al diálogo de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN



El Grupo de Países de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación a la Mesa de Conversaciones de Paz entre el Gobierno colombiano y el grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ratificó su apoyo para que ambas delegaciones puedan conseguir una solución negociada al conflicto armado, así como también instaron a las partes a adelantar los pasos para iniciar el quinto ciclo de conversaciones, reportó Telesur. A través de un comunicado emitido la víspera, los jefes de Misión del grupo conformado por Alemania, Italia, Países Bajos, Suecia y Suiza señalaron la importancia de apostar por una solución negociada del conflicto armado y dejar las acciones armadas para llegar a un cese de fuego bilateral. Entre las razones argumentadas por el Grupo de Apoyo está la violencia generada entre ambos bandos en disputa, la cual tiene un impacto humanitario insoportable para la población civil, al tiempo que afecta profundamente la confianza y las expectativas de la sociedad en los Diálogos de Paz y dificulta el desarrollo sustancial de la agenda en la Mesa de Conversaciones. (TeleSur)



Declara Putin que Estados Unidos interviene constantemente en los asuntos internos de Rusia



Russia Today informó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que Estados Unidos interviene constantemente en los asuntos internos de Rusia y ni siquiera lo niega. Les dijimos recientemente al más alto nivel; ustedes interfieren constantemente en nuestra vida política, y negó nuevamente alguna intromisión de Moscú en la vida política de Estados Unidos, afirmó Putin en una entrevista con el canal de televisión estadounidense NBC. Al mismo tiempo, el presidente ruso insistió en que Rusia no interfiere en las elecciones de los Estados Unidos, ya que eso es imposible de hacer. Destacó el mandatario que "tenemos principios que dicen que nadie debe interferir en nuestros asuntos internos, y no interferimos en los asuntos de otros países. Además, Rusia, de acuerdo con Vladímir Putin, no tiene las mismas capacidades que Estados Unidos para realizar acciones ofensivas en el ciberespacio. (RT)



Entra ayuda humanitaria a región siria de Ghouta Oriental



Prensa Latina indicó que un convoy con asistencia humanitaria, que incluye 13 camiones cargados de alimentos, entró la víspera a la región siria de Ghouta Oriental, al este de Damasco, donde grupos terroristas impiden la salida a residentes locales hacia otras zonas seguras. Medios televisivos difundieron imagenes que el cargamento de bienes de consumo y suministros médicos se dirige hacia poblado de Duma, la mayor localidad de Ghouta Oriental. El donativo fue enviado por Naciones Unidas y se distribuye bajo la supervisión de la Media Luna Roja Árabe Siria y la Cruz Roja Internacional. De acuerdo con estimados, con el nuevo cargamento asistencial se beneficiarán unas 12 mil personas, indicó la Agencia de Noticias Sana. (Prensa Latina)



ONU negociará amnistía para refugiados sirios



El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en El Líbano, Filippo Grandi, reveló que negociará amnistías políticas para un regreso seguro de refugiados sirios. Grandi también se refirió a la posibilidad de reasentamiento en terceros países para aquellos que no puedan retornar por diversas razones. Tras una gira por Jordania, Turquía y El Líbano, el representante de la ONU declaró que irá a la conferencia internacional de donantes en Bruselas, con el objetivo de conseguir más apoyo para las naciones que acogen a refugiados. El comisionado de la ONU precisó que ciertas áreas libanesas necesitan grandes inversiones para enfrentar la carga de esos ciudadanos. (Prensa Latina)



Éxodo masivo en Puerto Rico tras huracán María



Miles de ciudadanos puertorriqueños tuvieron una salida masiva de la isla, pues los elementos de la vida cotidiana, como conseguir dinero en efectivo, gasolina, electricidad, agua potable, el transporte y las comunicaciones se vieron afectados como consecuencia de la onda tropical que trajo al huracán María el 15 de septiembre de 2017 al país. Luego de seis meses del paso del huracán de categoría cinco que afectó las costas de Puerto Rico, el Gobierno de la isla consolidó datos que dicen que a finales del 2018, se estima que alrededor de 200.000 ciudadanos se trasladan a ciudades de Estados Unidos, como Florida, Nueva York, Texas, Pensilvania, Nueva Jersey y Nueva Inglaterra. El Gobierno tiene estimaciones que aseguran que los daños ascienden a más de 100.000 millones de dólares y que la reconstrucción de la isla tardaría más tiempo del previsto porque la población bajaría en un cinco por ciento por el éxodo masivo, consecuencia del huracán. (TeleSur)



