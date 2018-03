Este martes, Congresillo del Sub 23 de béisbol





La reunión técnica de la V Serie Nacional de béisbol Sub 23 años, tendrá lugar este martes en la nueva escuela Ramal del INDER, ubicada en la calle Primelles de la localidad del Cerro, en La Habana.



En este encuentro, programado para las diez de la mañana, participarán los directores de los 16 equipos, y en el mismo se harán oficiales los roster, calendario de competencias, y reglamento del torneo.



Según ha transcendido, el único cambio significativo para esta nueva temporada, que comenzará el próximo domingo primero de abril, será la extensión a cinco juegos de la gran final por el título, en lugar de tres.



Del resto se mantendrán los 40 juegos para cada equipo en la fase clasificatoria, 24 partidos en el grupo, y los otros 16 con los equipos de la misma zona, cada selección disputará 20 juegos en casa e igual cantidad como visitantes.



Clasificarán los dos mejores equipos de cada región a los play off de semifinales, que se mantienen con el actual formato de tres a ganar dos.

Primeras subseries a jugarse del 1 al 4 de abril, en sede de los segundos mencionados.



Grupo A

PRI-IJU, ART-HAB



Grupo B

VCL- MYB, MTZ-CFG



Grupo C

CAM- CAV, SSP-LTU



Grupo D

GRA-HOL, GTMO-SCU



Equipos campeones de las primeras cuatro ediciones:



2014- Artemisa

2015-La Habana

2016 y 2017- Santiago de Cuba

