Estelares repiten faja en torneo Playa Girón de Boxeo

2018-12-20 17:30:56 / web@radiorebelde.icrt.cu



Foto: Jit

Camagüey.- El welter Roniel Iglesias celebró hoy su undécima faja nacional en el cierre de un torneo boxístico Playa Girón donde el semicompleto Julio César La Cruz llegó a 10 y el superpesado Dainier Peró fue sensación.



Roniel, pinareño monarca olímpico en Londres 2012, se confirmó verdugo del santiaguero Arisnoide Despaigne al acuñar fallo de 5-0 esculpido en medio de la preocupación por la herida sufrida ayer en su ceja izquierda.



«Eso me obligó a evitar los encontronazos, porque sus ataques son desordenados, y pelear asalto por asalto, en busca de lo necesario para asegurar», dijo a JIT tras uno de los tres combates que reeditaron desenlaces de la final precedente.





De tal forma igualó con el tunero Teófilo Stevenson y el camagüeyano Adolfo Horta como los segundos mayores poseedores de cetros en la Isla, solo superados por el guantanamero Félix Savón, que totalizó a 13.



«Me enorgullece alcanzar a atletas tan grandes, porque siempre me propuse dejar una huella en la historia de nuestro deporte», sostuvo en el engalanado Palacio de los Deportes Rafael Fortún, escenario del octavo liderazgo consecutivo de Camagüey (56 puntos) en la puja por provincias.



El camagüeyano Peró fue noticia desde que avanzó la víspera en detrimento del santiaguero José Ángel Larduet, pero quiso más y lo logró este jueves al doblegar 5-0 al habanero Yoandry Toirac como continuidad de sus méritos entre cadetes y juveniles.



De regreso a quienes repitieron sobre sus últimas víctimas del 2017: el listado lo completaron Andy Cruz, matancero número uno del orbe en la división ligero welter, y el guantanamero Arlen López, mediano dorado bajo los cinco aros.



Andy dispuso 5-0 del guantanamero Jorge Moirán y se llevó su tercer fajín, y Arlen completó cinco al derrotar en exigente puja al matancero Osley Iglesias, un hombre que otra vez vendió muy caro el revés.



«Dije que el ring lo definía todo, más allá de los deseos de revancha, y aquí está el resultado, que me anima mucho porque se trata de un contrario de calidad que cumplió una buena preparación internacional», indicó Arlen.



«Busqué neutralizar su mayor estatura a base de rapidez en las distancias corta y media, y despido el año como quería, gracias a que nunca dejé de confiar en mí y me mantuve centrado en los entrenamientos», sentenció.



El camagüeyano La Cruz hizo feliz a su afición al apoderarse de la cima semicompleta en apego a su habitual superioridad. Doce meses después de imponerse como crucero minimizó al pinareño Osnay Bencomo y mereció el 5-0.



El mosca Veitía, ídolo espirituano, dio muestras de reencuentro con la forma óptima y también firmó veredicto unánime a costa del guantanamero Rafael Joubert para disfrutar de su novena alegría de este tipo.



A seis oros llegó el crucero de Guantánamo Erislandy Savón y a cinco el ligero pinareño Lázaro Álvarez, otras atracciones de la velada que acogió el estreno vanguardista del pluma mayabequense Osvel Caballero y la reiteración en lo más alto del minimosca local Damián Arce.



LA FINAL:



49: Damián Arce (CMG) RSCI-3 a Alibel Poll (SCU)



52: Yosbany Veitía (SSP) 5-0 a Rafael Joubert (GTM)



56: Osvel Caballero (MAY) 5-0 a Frank Zaldívar (SCU)



60: Lázaro Álvarez (PRI) 5-0 a Durielki Palmero (SSP)



64: Andy Cruz (MTZ) 5-0 Jorge Moirán (GTM)



69: Roniel Iglesias (PRI) 5-0 Arisnoide Despaigne (SCU)



75: Arlen López (GTM) 5-0 a Osley Iglesias (MTZ)



81: Julio César La Cruz 5-0 a Osnay Bencomo (PRI)



91: Erislandy Savón (GTM) 5-0 a Ángel Nápoles (CMG)



+91: Dainier Peró (CMG) 5-0 a Yoandry Toirac (SCU)



POR PROVINCIAS:



Camagüey (56)



Guantánamo (34)



Sancti Spíritus (28)



CUADRO DE HONOR:



Más combativo: Damián Arce (CMG)



Más técnico: Andy Cruz (MTZ)



Mejor combate: Arlen López (GTM)-Osley Iglesias (MTZ)



Mejor entrenador: Robinson Poll (CMG)



Mejor Juez-árbitro: Yendry Morales (SSP)



(JIT)