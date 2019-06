Estocada de oro contra el bloqueo





La Habana, Cuba.- Los esgrimistas cubanos, en la voz del Presidente de la Federación de este deporte Aljhadis Bandera, condenaron la activación del artículo III de la Ley Helms Burton, por parte del gobierno de los Estados Unidos.



“Es algo contraproducente, que ahora se salgan con estas maniobras. Nosotros estamos bien preparados para seguir venciendo, sin renunciar a nuestros principios”, aseveró.



En estos momentos el bloqueo económico, comercial y financiero se agudiza, pues esta Ley conocida como Garrote, pretende que el mundo le dé la espalda a nuestra pequeña isla. Los deportistas cubanos para asistir a eventos que se realicen en tierra estadounidense y en Puerto Rico, requieren solicitar las visas a través de un tercer país.



Ahora Canadá ha caído en la trampa imperial, debido a que no se pueden obtener los visados aquí para viajar a su territorio. Esto ya lo sufre de manera directa el deporte, pues no permitieron la presencia del equipo de béisbol en la Liga Canam y tampoco podrán asistir nuestros esgrimistas al Panamericano del deporte. “Para poder ir a este evento tenemos que buscar la visa en un tercer país. Tendríamos que estar cerca de un mes en México para poder participar, lo que implica un gasto enorme. No podemos ir a un certamen que da puntos para el ranking y que a su vez nos hubiera servido como preparación de cara a Lima”.



Aljhadis Bandera dijo que los cubanos no vamos a permitir que nadie venga a tratar de arrebatarnos lo que nos toca por derecho propio. “Nunca vamos a permitir esas cosas. Cuba es nuestra, de los que estamos aquí y nunca vamos a permitir que venga nadie de afuera a reclamar propiedades que para nada les pertenece. El que venga a las malas, recibirá su merecido”.



El Comisionado Nacional de Esgrima alegó que la mejor forma para vencer esa Ley Helms Burton, es poniendo en alto el nombre de Cuba en cada una de las competencias en las cuales participen. “El deporte cubano de manera general tratará de tener un buen resultado en los Juegos Panamericanos de Lima, para que el pueblo se sienta contento”, concluyó.



Escuche el audio aquí.

