Estrategia gubernamental: darle prioridad a los más vulnerables. Fotos: Estudios Revolución



El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez comparece en el programa televisivo Mesa Redonda junto con ministros y varias autoridades del país que abordan la marcha del proceso de recuperación en La Habana tras el impacto del fuerte tornado el domingo 27 de Enero.



Díaz-Canel expresó sus condolencias a las familias que perdieron seres queridos y tuvieron daños considerables en sus viviendas.



Calificó al tornado de un evento de grandes consecuencias, el cual no puede prevenirse, aunque se habían tomado medidas “no podíamos prevenir que fuera un tornado F4 que solo había pasado por Cuba en la década del 40 del pasado siglo”.



Ratificó el efecto devastador del fenómeno que afectó durante varios minutos a cinco municipios. Lo más importante ha sido la respuesta inmediata, acotó el presidente cubano. Y destacó la actitud asumida desde el principio por autoridades a todos los niveles y los altos niveles de cooperación que se logró, rescatistas, socorristas, mientras de las FAR y especialmente el pueblo.



El General de División Ramón Pardo Guerra, Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, describió los primeros pasos que asumió el organismo para identificar la magnitud del fenómeno, cuantificar los daños y cómo proteger los recursos humanos y materiales.



Dijo que la situación no era a la que estábamos acostumbrados y se procedió a conformar una comisión para atender directamente los daños y su evaluación ¨no se perdió tiempo y se actuó con mucha prontitud, en apenas siete días se logró rehabilitar el 90 por ciento de los servicios vitales¨, apuntó Pardo Guerra.



Asimismo, destacó la disciplina de las FAR, el MININT y de toda la población dando muestras de disciplina y solidaridad para enfrentar el impacto de un fenómeno meteorológico devastador.



El presidente calificó de tétricas y de gran magnitud las primeras imágenes y las afectaciones constadas horas después durante su recorrido por zonas afectadas por el tornado. Habló del daño no solo material sino psicológico y mencionó cómo se fue organizando el trabajo y la confianza del pueblo – solidario- en que se iba a avanzar en el proceso de recuperación.



Actuamos con las enseñanzas que hemos recibido de Fidel y Raúl, dijo el presidente cubano y agregó que la estrategia fue la de salvar vidas y actuar para recuperar los servicios básicos, rehabilitar los daños de escombros, atender y escalonar los recursos que fueran necesarios.





Había que darle prioridad a los más afectados, actuar con sensibilidad, eficacia en la recuperación y sobre todo comunicación al pueblo, aseveró Diaz Canel y más adelante comentó: tenemos que levantar obras más hermosas ahí por donde el tornado pasó y destruyó.

Varios hospitales, cuatro policlínicos, y diez consultorios se afectaron, dijo el Doctor José Ángel Portal, Ministro de Salud, y destacó que el municipio de Diez de Octubre fue el más impactado en sus centros hospitalarios. Seguidamente ratificó que están los recursos materiales y humanos para rehabilitar los centros más impactados.



Hubo heroicidades entre nuestros trabajadores para evitar que ni un solo paciente fuera afectado, particularmente en Hijas de Galicia, destacó Portal quien singularizó la actitud de los rescatistas, los compañeros del SIUM y cómo fueron trasladados los niños y sus familiares rápidamente de un centro a otro como parte de la evacuación.





Dijo que, de 195 pacientes graves, cinco se encuentran en ese estado, y lamentablemente tuvimos que lamentar el fallecimiento de seis personas, y en todos los casos han recibido todas las facilidades y atenciones.

Habló de la estrategia de reubicar pacientes para no perder vitalidad, en este sentido Portal reveló que se amplió el horario de los consultorios y hoy no existen brotes de epidemias a partir del saneamiento y de medidas.



La titular de Comercio Interior Betsy Díaz Velásquez enumeró varias medidas para asegurar la presencia de los tanques en la red de ventas para los afectados, también habló de la experiencia de las tiendas de materiales de la construcción que se aprovisionan fundamentalmente de bloques y áridos. No hay dificultades en los techos, ni los de asbesto cemento ni los de zinc.



Reveló que se trabaja en las fichas técnicas y este es un proceso que debe agilizarse. Las tiendas de materiales y los puntos de venta se han asegurado con los listados de precios visibles y el personal que garantice el orden interior, acotó la titular de Comercio Interior.



Raúl García Barreiro, Ministro de Energía y Minas habló de la rehabilitación del servicio eléctrico en la capital tras conocerse del impacto del tornado en varios municipios de esta provincia. Dijo que en pocas horas se logró tener una valoración de los daños y ello permitió movilizar contingentes de las provincias del occidente y el centro.



Más de mil 200 trabajadores fueron protagonistas de esta tarea en jornadas de doce y catorce horas. El proceso de recuperación tuvo como fortalezas la preparación del personal. Hoy se puede afirmar que el estado de los municipios es normal; el sistema se rehabilitó en solo cinco días.



