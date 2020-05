Estrena Netflix documental sobre ex primera dama Michelle Obama

Netflix estrenó ayer el documental Becoming, que relata la gira editorial de la ex primera dama estadounidense, Michelle Obama, por treinta y cuatro ciudades de la nación norteña. Basado en el best-seller Mi historia, el audiovisual dura una hora con veintinueve minutos y narra el ascenso de la mujer, activista, madre, abogada y esposa del primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, así como los disímiles avatares como inquilina de la Casa Blanca. Michelle Obama lideró varias campañas en pos de la educación y el empoderamiento de adolescentes y niñas con problemas de obesidad, participó en debates nacionales a favor de la bancada política que dirigió su esposo y conservó una popularidad creciente entre varios sectores de la sociedad estadounidense.



Palabras compartidas online para la joven literatura en las Romerías de Mayo



El evento literario Palabras compartidas que se realiza dentro de las Romerías de Mayo, desarrolla por estos días un amplio programa que comprende presentaciones digitales de libros, exposiciones virtuales y la socialización de materiales promocionales y parte del catálogo de La Luz, sello de la AHS en Holguín, a través de diversas plataformas digitales. El espacio se dedica en esta edición a los 300 años de fundación de Holguín, al centenario del nacimiento del poeta, traductor y narrador Eliseo Diego y al veinte aniversario del Sistema de Ediciones Territoriales. Postales, textos digitales del catálogo de La Luz, videopoemas de los autores del e-book La joven Luz: Entrada de emergencias, podcast con producciones autóctonas y audios de Eliseo Diego, son algunos de los materiales que los internautas podrán compartir a través de las redes sociales.



Celia Sánchez en la Memoria del Mundo



Mayo es un mes especial de recordación para quien fuera “la flor más autóctona de la Revolución”. A 100 años de su natalicio, Celia Sánchez sigue siendo un ejemplo de mujer entregada y vigorosa que permanece en el recuerdo de cada cubano. Por su extraordinario valor histórico, el conjunto de documentos que calzan su paso por la vida forma parte del Programa Memoria del Mundo, una iniciativa internacional de la Unesco que desde 1992 coadyuva a la preservación, conservación y acceso al patrimonio histórico documental de mayor relevancia para los pueblos del mundo, y de la cual Cuba es miembro. El conjunto de documentos personales de Celia Sánchez impresiona, no sólo por la cantidad física, sino también por la valía de su interpretación desde la memoria y el recuerdo. Se han procesado cinco mil cuatrocientos dieciocho documentos, con casi tres mil fotografías, desde la papelería de los primeros estudios a los seis años de edad, hasta el más mínimo papel que en la lucha clandestina ella se ocupó de guardar, a sabiendas de la importancia histórica de conservar cada detalle.



Bis Music presenta álbum Tal como somos



Ya se encuentra disponible en las plataformas digitales el álbum Tal como somos, del dúo Cofradía, integrado por Eusebio Ruiz y Lía Llorente. El fonograma evoca lo tradicional, con guiños al blues y a la música brasileña, de una manera muy propia, sin adornos excesivos y con una fuerte identidad trovadoresca. Tal como somos cuenta con 11 temas que abordan el universo creativo del dúo. Producido por Bis Music, el álbum tiene como invitados a Liuba María Hevia, Lucimila Rodríguez del Rey, Gema Corredera y Alain Pérez. El dúo Cofradía cumple 25 años de creado este mes de mayo. Durante este tiempo ha cultivado la más auténtica trova cubana, bebiendo de los exponentes más diversos del oriente y el centro de Cuba, con un amplio repertorio de temas.



Premian documental cubano “Nuestro Changüí” en festival de música de Nueva York



El documental Nuestro Changüí, dirigido por los realizadores cubanos David Hernández y Enrique Alonso, con guion de los investigadores guantanameros Yaremi Estonel y José Cuenca Sosa, conquistó el premio a la mejor dirección en el décimo octavo Festival de Música Independiente de Nueva York. Nuestro Changüí, que actualmente está disponible en la plataforma de Youtube y dura alrededor de 1 hora, es fruto de la colaboración LCA Audiovisuales de Santiago de Cuba y la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, en colaboración con las empresas Besa films, de Valencia, y RMM PRODUCTIONS, de Barcelona. El largometraje aborda el devenir del género montuno a partir de canciones, imágenes de Guantánamo y entrevistas a figuras como Pancho Amat, André Fistó Cobas, Rosa Chacón del Río, Orlando Cisneros, y Armando Rey Leliebre. Se trata de un homenaje a personalidades como Chito Latamblet, Pedro Speck y todas esas personas que contribuyen a la vitalidad del changüí.



Recrean virtualmente urbe prehistórica de hace 1500 años en México



El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México informó de la reconstrucción de la urbe prehispánica de Tingambato, ubicada en el occidental estado mexicano de Michoacán, por parte de centros académicos mexicanos. La recreación digital ha sido realizada gracias a dispositivos como los drones, las cámaras de alta resolución y los instrumentos de detección de luz y rango. Los estudios indican que Tingambato estuvo ocupada unos nueve siglos, del año 0 al 900 d.C., aunque la reconstrucción se basa en la segunda mitad de su ocupación, ya que se concibe como el período de mayor auge.



El legado de García Lorca ya está oficialmente protegido



El legado lorquiano, que llegó al Centro Federico García Lorca de Granada, está compuesto por unos 5.000 objetos que incluyen prácticamente todos los manuscritos de las obras teatrales publicadas por el autor, así como de su obra poética y en prosa. También hay mucha correspondencia, tanto escrita por él como recibida, así como un grupo de cartas entre terceros, sobre todo de su hermano Francisco. Los objetos corresponden al periodo desde 1909 a 1936. El material ahora protegido incluye además 867 fotografías y 96 dibujos, así como una decena de libros ilustrados a manos por el poeta. Entre los 5.000 objetos aparecen obras mecanografiadas de sus amigos, que con frecuencia le pedían una opinión sobre sus trabajos literarios. También numerosos documentos curiosos como recibos de cobro de los derechos de autor, pasaportes, cartillas bancarias o invitaciones a conferencias, entre otros artículos de interés. Desde ahora, el legado de Lorca en Granada tiene garantizadas la unidad y su conservación en óptimas condiciones. Esta declaración es de mucha ayuda para todas las entidades y personas que tienen la responsabilidad de proteger su legado y difundir sus valores, ya que garantiza su conservación por parte de las autoridades públicas.



(Haciendo Radio)