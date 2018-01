Estrenan nuevo canal de comunicación entre las dos Coreas

El Gobierno de Corea del Norte realizó la primera llamada del canal de comunicación intercoreano instalado en la aldea de Panmunjom, informó hoy el Ministerio de Unificación surcoreano, reportó Telesur. Mientras la agencia local Yonhap, dijo que la conversación entre las partes fue limitada, del lado surcoreano se preguntó si había algo que comunicar y la parte norcoreana respondió que no, que se notificaría de haber algo, momento en que se acabó la llamada. El canal de comunicación ubicado en la aldea fronteriza de Panmunjom y que llevaba dos años sin uso, fue reactivado tras la decisión de ambos Gobiernos de retomar el diálogo para facilitar la participación de Pionyang en los Juegos Olímpicos (JJ.OO.) y Paralímpicos de Invierno Pieonchang 2018. Aún se desconoce si ambas partes tratarán únicamente sobre la participación de los atletas norcoreanos en la justa, que se llevará a cabo del 9 al 25 de febrero en Corea del Sur. Mientras, el máximo dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, en su reciente mensaje de Año Nuevo, llamó a retomar las conversaciones entre las dos naciones unidas por sangre. (Telesur)



Denuncian autoridades y organizaciones sociales bolivianas los fines desestabilizadores del paro médico



Autoridades bolivianas coincidieron en denunciar los fines conspirativos y desestabilizadores detrás del paro médico que hoy cumple 43 días y que ha ocasionado graves daños a la población, sobre todo a los más pobres, publicó Prensa Latina. Detrás de esta movilización de los médicos se está ocultando una movilización política conspirativa, denunció el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien el fin de semana se reunió con dirigentes del sector hasta lograr un preacuerdo. Además, Romero condenó la estrategia de los galenos de afectar el Rally Dakar, que pasará por Bolivia la semana próxima, y dijo que con eso no le hacen daño al Gobierno, sino al país. Los profesionales de la salud iniciaron la protesta el 23 de noviembre, en rechazo a la creación de una Autoridad de Fiscalización y Control del sistema de salud pública y privada y al artículo 205 del nuevo Código Penal que sanciona la negligencia médica. Durante el diálogo del fin de semana, el Ejecutivo aceptó invalidar los tres decretos de creación de la autoridad de fiscalización para consensuar una nueva normativa, y quedó en suspenso la aplicación del artículo 205, al menos durante 18 meses, mientras se elabora el proyecto de la Ley General de la Salud. Al respecto, el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, denunció que existen personas que no quieren que se encuentre una solución al conflicto. De acuerdo con Siles, hay manos contaminantes para evitar poner fin a la paralización de labores. Mientras, el presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, Sandro Ramírez, declaró que ya no se ve un paro de reivindicación de los médicos, sino un paro político desestabilizador, donde hay miembros de otros sectores dentro de las movilizaciones, y convocó a una movilización pacífica en La Paz para rechazar el paro y proteger la vida y la salud de la población.



Protestan miles de iraníes en contra de Estados Unidos e Israel



Los iraníes han vuelto hoy a salir a las calles en diversas ciudades para reiterar su lealtad a los principios de la Revolución Islámica y condenar los recientes disturbios y actos violentos registrados en algunas partes del país persa, informó el sitio digital Hispantv. De acuerdo con los medios de prensa locales, los participantes en las manifestaciones han gritado consignas contra Estados Unidos y el régimen de Israel, a los que acusan de apoyar a los alborotadores y de complacerse con esos disturbios, y coreaban “Muerte a EE.UU.” , “Muerte a Israel”. Además, está previsto que se realicen movilizaciones similares en otras ciudades en lo que va del día y en Teherán tenga lugar una manifestación de este tipo mañana, después del rezo del viernes. Por su parte el presidente iraní, Hasan Rohani, dejó claro la víspera que los ciudadanos iraníes son libres de expresar sus críticas al Gobierno y exponer sus demandas, pero señaló que la manera de hacerlo debe ser constructiva y buscando mejorar las condiciones del país. (Hispantv)



Expresan argentinos su malestar por el nuevo tarifazo de Macri en el transporte público



Los usuarios de autobuses, metros y trenes de Buenos Aires expresaron su malestar por la decisión del Gobierno de Mauricio Macri de aumentar entre el 25 y 50 por ciento las tarifas del transporte público de la capital y su área metropolitana, que engloba a cerca de 13 millones de personas. El transporte es caro y si tienen que aumentar tiene que ser gradual, no puede subir dos pesos el boleto de autobús de un mes para el otro, declaró a Efe Enrique Pidogrio mientras esperaba un autocar en el centro porteño. Al respecto, el ministro de Transporte argentino, Guillermo Dietrich, anunció la víspera que los nuevos precios ascenderán entre un peso (5 centavos de dólar) y dos, dependiendo de si son autobuses, metro o trenes, y que registrarán una nueva subida de tarifas en febrero, abril y junio de este año. El pasaje de autobús, cuya tarifa actual es de 6 pesos, a partir de febrero será de 8 pesos y en abril ascenderá hasta los 9 pesos para tener una última subida en junio con un precio de 10 pesos. En relación a la tarifa del metro, actualmente de 7,5 pesos, sufrirá un aumento en abril que llevará el precio del boleto a 11 pesos para finalizar en junio con una cifra de 12 pesos. (EFE)



Crecen en Pakistán las críticas a las amenazas de Trump



La indignación continúa hoy creciendo en la clase política de Pakistán por los nuevos ataques verbales del presidente estadounidense, Donald Trump, publicó Prensa Latina. Washington, en lugar de burlarse de nuestro país, debería elogiar su papel y sacrificios inigualables para proteger a la región de los terroristas, estimó el ministro del Interior, Ahsan Iqbal, y subrayó que nadie tiene derecho a atacar la soberanía de Pakistán. Por su parte, el titular de Defensa, Khurram Dastagir, reveló que la cooperación entre Pakistán y Estados Unidos es en la actualidad casi nula. Mientras, el exprimer ministro Nawaz Sharif llamó a su sucesor, Shahid Khaqan Abbasi, a diseñar una estrategia que ponga fin a la dependencia del país de la ayuda estadounidense, que Trump amenazó con cortar. También el jefe del Servicio de Relaciones Públicas, general Asif Ghafoor, fue más allá al advertir que el Ejército está listo para responder a cualquier acción de Estados Unidos. (PL)



