Estrenará Erick Jon tema dedicado a Santiago de Cuba en Jazz Plaza 2020

Estrenar Erick Jon tema dedicado a Santiago de Cuba en Jazz Plaza 2020

2020-01-07





El polifacético músico y cantante cubano Erick Jon, estrenará el tema Santiago, dedicado a la homónima ciudad del oriente del país, en el Festival Internacional Jazz Plaza, que llega este 2020 a su edición 35, del 14 al 19 de enero en La Habana y Santiago de Cuba. Fue la segunda provincia que me abrió sus puertas al llegar recién graduado del conservatorio Pop&Jazz de Helsinki, Finlandia, comentó el joven artista, sobre el porqué de la dedicatoria de la canción a la tierra del fuego. Según Jon, en aquel entonces presentó varios conciertos exitosos en la Sala Heredia y en el Café Cantante de la ciudad oriental, gracias al Partido Provincial y a trabajadores del propio teatro, y que nunca le faltó acogida en la radio y la televisión locales. Junto a su grupo, Jon se presentará a las cinco de la tarde del miércoles 15 de enero en el Patio La jutía conga; el jueves 16 a las 10 de la noche en el Centro Cultural Iris Jazz; y a las ocho de la noche del sábado 18 y del domingo 19, actuará en la Sala y el Parque Dolores, respectivamente.



Se presentará en Camagüey grupo norteamericano de jazz afroperuano Golpe Tierra



Por tercera ocasión el grupo norteamericano de jazz afroperuano Golpe Tierra, se presentará en Camagüey como parte del intercambio musical y cultural entre esta ciudad y la de Madison, Wisconsin, en Estados Unidos. De esa manera se celebrará otra edición del evento Camagüey Jazz, contexto donde por primera vez actuará, entre el próximo día 8 y el 11, el grupo Acoplados Latin Jazz, considerado uno de los conjuntos más prestigiosos de esa comunidad del norte del continente. Los artistas norteamericanos compartirán escenarios con agrupaciones musicales locales, entre ellas Musicora, la Cardinal Jazz Band y otros conjuntos camagüeyanos, como el Ballet Folclórico, Son Iré, la Compañía de Flamenco Andarte, Trova Camagüeyana y Rumbatá. El programa prevé, además, la realización de conferencias sobre diversos temas, algunos sobre la evolución del jazz dentro de la música cubana, así como clases prácticas de salsa y conversatorios sobre la rumba en Cuba, en esa ocasión con la asistencia de la agrupación lugareña Rumbatá.



Encabezarán Cimafunk y su banda el Getting Funky in Havana 2020



El popular intérprete cubano Cimafunk será el anfitrión del Getting Funky in Havana, intercambio cultural con la actuación de músicos de Nueva Orleans y la Isla, que tendrá lugar como parte de las actividades de la edición 35 del Festival Internacional Jazz Plaza 2020. El festival, que tendrá lugar en La Habana del 14 al 17 del presente mes, incluye este proyecto que es patrocinado por la Cuba Educational Travel y la Fundación Trombone Shorty, cuenta también con el apoyo de la Fundación Gia Maione Prima y el grupo Horns To Havana, y persigue fortalecer el histórico vinculo musical entre esa sureña ciudad de los Estados Unidos de América y la otrora San Cristóbal de La Habana. Cimafunk y su banda serán los anfitriones de dicha edición, quienes junto a las agrupaciones estadounidense The Soul Rebels y Tank and The Bangas, ofrecerán conciertos en la Fábrica de Arte Cubano y el Teatro Nacional, entre otros escenarios de la Ciudad Maravilla. A las actividades del Getting Funky in Havana se sumarán otros talentos musicales de Cuba que asistirán al 35 Festival Internacional de Jazz de La Habana 2020, auspiciado por el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música.



Celebrarán en Cuba ceremonia internacional de Premios Batuta 2020



El presidente del Instituto Latino de la Música, Daniel Martín, anunció que planea realizar una edición de los Premios Batuta este año en Cuba, en el mes de noviembre, en La Habana. El joven promotor cultural trabaja convencido de que la música sana y une a los pueblos, por tanto, asume cada deber como una oportunidad para tejer puentes. La más reciente responsabilidad concedida fue la de organizar los Premios Batuta, homólogos al Grammy pero concedidos en reconocimiento a personalidades mundiales de la música clásica y de concierto. En la primera edición de los Premios Batuta, resultaron galardonados iconos como el español Plácido Domingo, el británico Michael Nyman, los cubanos Leo Brouwer y Edesio Alejandro, los mexicanos Enrique Bátiz y Carlos Esteva, el sueco Daniel Lozakovich (joven considerado un músico prodigio), entre varios. En esta capital, la ceremonia ocurriría después del 27 Festival Internacional de Ballet de La Habana y previo al 42 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, para no coincidir con otros magnos eventos.



