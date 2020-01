Estrenará Erick Jon tema dedicado a Santiago de Cuba en Jazz Plaza 2020

Estrenar Erick Jon tema dedicado a Santiago de Cuba en Jazz Plaza 2020

El polifacético músico y cantante cubano Erick Jon, estrenará el tema Santiago, dedicado a la homónima ciudad del oriente del país, en el Festival Internacional Jazz Plaza, que llega este 2020 a su edición 35, del 14 al 19 de enero en La Habana y Santiago de Cuba. Fue la segunda provincia que me abrió sus puertas al llegar recién graduado del conservatorio Pop&Jazz de Helsinki, Finlandia, comentó el joven artista, sobre el porqué de la dedicatoria de la canción a la tierra del fuego. Según Jon, en aquel entonces presentó varios conciertos exitosos en la Sala Heredia y en el Café Cantante de la ciudad oriental, gracias al Partido Provincial y a trabajadores del propio teatro, y que nunca le faltó acogida en la radio y la televisión locales. Junto a su grupo, Jon se presentará a las cinco de la tarde del miércoles 15 de enero en el Patio La jutía conga; el jueves 16 a las 10 de la noche en el Centro Cultural Iris Jazz; y a las ocho de la noche del sábado 18 y del domingo 19, actuará en la Sala y el Parque Dolores, respectivamente.



Dedicarán El elogio oportuno al aniversario 90 de Motivos de son



Al poemario Motivos de son, de Nicolás Guillén, en el aniversario 90 de su publicación, estará dedicado el espacio El elogio oportuno que, conducido por el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, se llevará a cabo el jueves 16 de enero, a las cuatro de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261 entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero. En este encuentro participarán Nicolás Hernández Guillén, presidente de la Fundación que lleva el nombre del Poeta Nacional; la investigadora y ensayista Denia García Ronda, directora de Ediciones Sensemayá, y el ensayista Enrique Saínz de la Torriente.

Los asistentes podrán adquirir el libro Sóngoro cosongo con Motivos de son, de Nicolás Guillén, publicado por Ediciones Sensemayá, y escuchar, en voz del tenor Bernardo Lichilín, textos del Poeta Nacional que han sido musicalizados.



Abrirá Bobby Carcassés edición 35 del Festival Jazz Plaza



La 35 edición del Festival Internacional Jazz Plaza abrirá este 14 de enero, en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, con un espectáculo variado que tendrá como protagonista a Bobby Carcassés, Premio Nacional de Música 2012, acompañado de Afrojazz y otros invitados. Junto al conocido multiinstrumentista estarán Cimafunk y las bandas de Nueva Orleans The Soul Rebels, Big Chief Monk Voudreaux, Tank and the Bangas, informaron los organizadores del evento. Este festival internacional, desde su creación en 1980, ha contado con la presencia de los mejores exponentes del género a nivel mundial. En la 35 edición estarán los más importantes jazzistas cubanos así como de los estadounidenses Stanley Jordan y David Liebman, entre otros. Reconocido también como plataforma de lanzamiento de los nuevos talentos, el evento se celebrará en esta ocasión hasta el 19 de enero en espacios habaneros como los teatros Nacional de Cuba, Bertolt Brecht y América, el Pabellón Cuba, la Casa del Alba Cultural y los Jardines del Mella. En Santiago de Cuba ocupará, principalmente, la Sala de Conciertos Dolores, el hotel Meliá Santiago y el Iris Jazz Club.



Actuará Danza Teatro Retazos en el Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso



Las Lunas de Lorca, emblemática coreografía del repertorio de la compañía Danza Teatro Retazos, obra creada por la Premio Nacional de Danza Isabel Bustos como homenaje y aproximación a la lírica del importante escritor español Federico García Lorca, vuelve renovada al panorama de la danza contemporánea cubana en este inicio del 2020 con importantes presentaciones en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, los días 17, 18 y 19 de enero. Esta obra inspirada en pasajes de Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda Alba, Yerma y fragmentos del Romancero Gitano, entre otros textos de la escritura del gran poeta, dramaturgo y prosista granadino de la llamada Generación del 27, es considerada por su creadora como un tributo de Danza Teatro Retazos al espíritu de Federico y a la España de la pasión y la muerte. La actual puesta en escena que subirá al escenario de la Sala García Lorca es parte de un proceso de actualización y adecuación de la pieza original al actual elenco de la compañía y con ello se busca refrescar su montaje elaborado a partir de imágenes y símbolos dramáticos de la escritura lorquiana con cierto aliento de cercanía al influjo del maestro Antonio Gades.

Convocan al concurso de periodismo cultural Rubén Martínez Villena



La Asociación Hermanos Saíz convoca al Premio de Periodismo Cultural Rubén Martínez Villena. Podrán participar todos los jóvenes de hasta 35 años de edad, miembros o no de la AHS, y que no hayan sido premiados en la categoría en que concursan, en la edición anterior. Se tomarán en cuenta obras en las categorías: prensa escrita, radio, televisión e hipermedia; realizadas a través de géneros como la nota informativa, reseña, crónica, comentario, reportaje, artículo, entrevista, testimonio, dossier, documental y otros. El tema que se aborde debe estar relacionado con la labor de los jóvenes creadores cubanos de las diferentes manifestaciones artísticas o temas generales del ámbito cultural. Se podrán entregar hasta tres trabajos independientes o como parte de una serie, los cuales se recibirán impresos en el caso de la prensa escrita (o en sus versiones en pdf). Las obras deberán tener fecha de publicación entre el 1 de diciembre de 2018 y el 15 de enero de 2020. Se otorgará un premio único en cada una de las categorías ya mencionadas consistente en diploma acreditativo y $1000.00 pesos MN, pulóver de la AHS, libros y otros materiales. Los trabajos se recibirán hasta el 15 enero de 2019 en las sedes de las filiales provinciales de la AHS y hasta el 31 de enero de 2020 en su sede nacional. La Dirección de la AHS no se responsabiliza con la devolución de los originales. Para más información puede escribir al correo ahsnuestracuba@gmail.com o a las cuentas de la Asociación Hermanos Saíz en las redes sociales.



Falleció el escritor y guionista cubano Tato Quiñonez



El reconocido escritor y guionista Serafín Quiñones (Tato), destacado por sus aportes al estudio y la promoción del legado africano en la cultura cubana, falleció en La Habana este domingo a los 77 años de edad. Una de sus más recientes producciones fue Afrodescendencias (Editorial Aurelia, 2017), en la que incluyó textos de diversa índole, escritos a lo largo del tiempo, que abordan tanto desde una perspectiva histórica como actual los conflictos de la racialidad en la isla, así como los vínculos entre la memoria y la oralidad, las huellas de la esclavitud y la religiosidad popular. Por su rigor y novedad otro título suyo Asere, NúncueItiá, EcobioEnyeneAbacuá. Algunos documentos y apuntes para una historia de las hermandades abacuá de la ciudad de La Habana, publicado por la Editorial José Martí y presentado durante la Feria Internacional del Libro de La Habana 2015, tuvo una apreciable repercusión en el ámbito cultural. Durante varios años Tato se desempeñó en la casa de realizaciones audiovisuales Mundo Latino, para la que escribió los guiones de los filmes Quién Baila Aquí (la rumba sin lentejuelas), AshéMoyubaOrisha (en torno a la santería cubana), NgangaKiyangala (acerca de la religión de los congos en Cuba) y la serie documental Lukumí, sobre la presencia y la influencia de la cultura yoruba en Cuba.



Proyecta Cinemateca de Cuba ciclo dedicado a cineasta italiano Federico Fellini



La Cinemateca de Cuba realiza durante todo este mes de enero un ciclo de películas para homenajear el centenario de natalicio del cineasta italiano Federico Fellini. Cada proyección está acompañada de ediciones restauradas del Noticiero ICAIC Latinoamericano, los cortos de un minuto Federico Fellini in Frames que registran episodios de sus rodajes o estrenos. Avezado guionista y apodado como el cineasta de la post-guerra más importante de su país a nivel mundial, Fellini dirigió más de una veintenas de filmes, entre los que sobresalen La strada (1954), La Dolce Vita (1960) y Amarcord (1973). Durante su trayectoria artística conquistó cuatro premios concedidos por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en el apartado de Mejor Película Extranjera y en 1993 obtuvo un Oscar honorífico por su carrera. Este 2020 la Cinemateca de Cuba celebra sus 60 años fundacionales con un variado programa que prevé mostrar películas restauradas y retrospectivas cronológicas que abarcarán clásicos del cine silente.

