Estrenará Irene Rodríguez dos obras coreográficas en Festival en EE.UU

Estrenar Irene Rodrguez dos obras coreogrficas en Festival en EE.UU

2019-06-18 06:07:59 / web@radiorebelde.icrt.cu

La bailarina, directora y coreógrafa Irene Rodríguez ajusta los detalles de dos estrenos mundiales que presentará en el Jacob's Pillow Dance Festival, en Estados Unidos, donde aparece como imagen promocional del evento en 2019. Uno de los estrenos lo titula A contratiempo y lo interpretan solo hombres de su compañía y la otra obra tiene a Irene de protagonista e incursiona en la psicología mediante la danza, en el sentir del ser humano desde muy adentro y qué podría llevarlo a la desesperación, para ello se aproxima a un icono cultural, a uno de los símbolos del movimiento expresionista en las artes plásticas: El grito, del pintor noruego Edvard Munch. En las siete funciones previstas para realizarse del 26 al 30 de junio, Irene bailará junto con su compañía la pieza Encierro, alusiva a la costumbre taurina tradicional en las fiestas de numerosos pueblos y algunas ciudades de España. Por petición de los propios organizadores del festival, completa el programa El mito, coreografía en la cual apela a un recurso teatral: un telón negro levantado apenas medio metro para que deje ver solo pies, tacones, y así jugar con el significado del título, relacionado también con el célebre mito de la caverna de Platón. Luego de las funciones, la bailarina estrenará un documental de 12 minutos de duración denominado Solera, hecho bajo la dirección del fotógrafo italiano Alfredo Cannatello para inmortalizar lo que ha sido una de las mejores cartas de presentación de Irene Rodríguez en el mundo, de acuerdo con la crítica. A la vez, dirigirá en el transcurso de dos semanas un programa de flamenco destinado a 25 de los mejores ejecutores de ese estilo en Norteamérica.



Continúan las presentaciones de Cenicienta en Teatro La Proa



El habanero Teatro La Proa informa que el próximo fin de semana regresan las funciones de Cenicienta, en su sede de La Habana Vieja. La obra se está presentando desde principios de mayo, y por la afluencia de público que ha tenido, continuará en cartelera hasta el 30 de junio, sábados y domingos a las 11 de la mañana. La sede de Teatro La Proa se encuentra ubicada en San Ignacio 166, e/ Obispo y Obrapía, Habana Vieja. Las entradas se venden 30 minutos antes de cada presentación. Una vez comenzada la función, no se permite el acceso a la sala.



Celebra espacio El Libro del Mes primer aniversario de creado con la presentación del texto ¿Cómo era el Che?



Con la presentación del texto ¿Cómo era el Che?, del periodista cubano José Mayo, el Instituto Cubano del Libro (ICL) celebrará el primer año de su proyecto El libro del mes, inscrito en el Programa Nacional por la Lectura. A las 10 de la mañana de hoy, en su habitual sede de la Calle Madera, de la Plaza de Armas, tendrá lugar la cita con ese importante volumen, publicado por la Editorial Gente Nueva y que responde a niños y jóvenes interrogantes que puedan tener sobre la personalidad del Guerrillero Heroico Ernesto Guevara. Mediante relatos, anécdotas y testimonios de 25 entrevistados, además de una síntesis biográfica, José Mayo revela la multifacética obra del Che como ser humano, combatiente, revolucionario, dirigente y médico. Dicho encuentro conmemorará también el aniversario 91 del natalicio del guerrillero heroico, cuya vida, conducta y pensamiento se han convertido en paradigma de millones de hombres y mujeres alrededor del mundo. El libro del Mes es auspiciado por la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, los ministerios de Educación y Cultura, el Instituto Cubano del Libro, el Observatorio del Libro y la Lectura y las editoriales cubanas.



Rendirá Casa de las Américas homenaje a cantautora Chabuca Granda



La Casa de las Américas rendirá homenaje a la cantautora peruana Chabuca Granda, considerada una de las figuras más importantes de la cultura popular de su país y América Latina. De acuerdo con Casa, el homenaje será sobre la base de un programa cultural que recorrerá varias de las etapas creativas de la autora de canciones como La flor de la canela y Fina estampa. Su compatriota, la cantante Victoria Villalobos será la voz principal de la iniciativa al ser la protagonista del concierto homenaje a la icónica artista peruana, cuyo nombre real era María Isabel Granda. Victoria Villalobos canta a Chabuca Granda se titula el concierto fijado para el 27 de junio a las 5:00 pm, en la Sala Che Guevara de Casa de las Américas, donde la intérprete, por primera vez en Cuba, será acompañada por músicos y cantantes locales, además del coro Vocal Luna. Entre los artistas cubanos que compartirán junto a Villalobos en el homenaje a Granda figuran la guitarrista, Galy Martín, el cuarteto de cuerdas 5pa, y la cantante Lynn Milanés. El homenaje a Granda, considerada por los estudiosos una de las voces más auténticas del folclor peruano, cuenta con el apoyo de la embajada del país andino en Cuba.



Actuarán juntos en concierto Sinfónica Nacional Cuba y pianista costarricense



La Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba ofrecerá un concierto el 23 de junio en La Habana, en el que tendrá en calidad de invitado especial al joven pianista costarricense David Saravia. Saravia, ganador del Concurso Musicalia Internacional de Piano que organiza la Universidad de las Artes y el Lyceum Mozartiano de La Habana, ha ofrecido diversos recitales como solista y participado en importantes encuentros latinoamericanos de música en países como Chile, Argentina y Uruguay. Dirigido por su titular el maestro Enrique Pérez Mesa, durante el recital el conjunto interpretará dos conciertos para piano; el primero el No. 2 del compositor ruso Serguéi Rajmáninov y el segundo, el concierto para piano y orquesta de Ígor Stravinski. La sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba acogerá la presentación fijada para las 11:00 am.



Dedicarán El elogio oportuno al aniversario 25 del proyecto cultural Escribanía Dollz



Al aniversario 25 del proyecto cultura Escribanía Dollz, creado en Sancti Spíritus por la poeta Liudmila Quincoses, estará dedicado el espacio El elogio oportuno que, conducido por el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, se llevará a cabo el jueves 20 de junio, a las cuatro de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261 entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero. En este encuentro participarán, junto a Liudmila Quincoses, la pintora y escritora Ileana Mulet, galardonada, en el año 2019, con el primer premio del Concurso Internacional de Cartas de Amor convocado por Escribanía Dollz, y Martha Inés Neira Quincoses, estudiante de cuarto año de clarinete en la Escuela de Música Ernesto Lecuona. Dedicado al proyecto cultura Escribanía Dollz, creado en Sancti Spíritus por la poeta Liudmila Quincoses, este espacio El elogio oportuno, el jueves 20 de junio, a las cuatro de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en La Habana Vieja, es con entrada libre.



(Haciendo Radio)

Del Autor