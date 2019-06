Estrenarán en Cuba El fantasma de la Ópera en español

Estrenarn en Cuba El fantasma de la pera en espaol

Artistas de Cuba y otros países preparan el estreno en español del clásico musical El Fantasma de la Ópera, con el acompañamiento en vivo de la Orquesta sinfónica de mediano formato. Cantantes líricos de varias generaciones interpretarán los roles principales como la soprano sueca Charlotta Huldt, junto a la mezzosoprano Giselle Polanco. Conforman también el elenco de la puesta en escena integrantes de la compañía de ballet Laura Alonso, bajo la dirección artística de Helson Hernández, coreografías de Alonso y guión de Pedro Urbezo, basadas en la novela francesa del escritor Gastón Leroux. Encargada de todas las orquestaciones de esta versión, la maestra y pianista Ana Martin tendrá a su cargo la dirección musical, en tanto la cubana Jessica Rivero y la chilena Ninozka Medel asumirán la conducción orquestal. Las presentaciones previstas para los días 22, 23, 29 y 30 de junio, cuentan con el apoyo del Teatro América, el Centro Pro-Danza de Cuba y BMC International.



Anuncian quinta edición del evento AM-PM América por su Música



La quinta edición del evento, AM-PM “América por su Música” se realizará entre los días 19 y 22 de junio de 2019 y pretende reunir a especialistas de agencias de comunicación y publicidad de la región, especialistas en marketing convencional y digital, representantes de plataformas de distribución digital y física de música, así como otros interesados, para intercambiar en los tradicionales espacios teóricos, que este año tendrán como sede la Fundación Ludwig de Cuba. El miércoles 19 de abril tendrá lugar el panel “Experiencias cubanas de comunicación en la música”, que reunirá expertos de instituciones estatales, músicos, emprendimientos y gestores de redes de artistas locales. Así mismo, durante los días 20 y 21 el periodista argentino Humphrey Inzillo impartirá el taller “Cómo hacer crecer las audiencias para tu música con la adecuada comunicación”. Este año tres bandas latinoamericanas se suman al evento. El viernes 21 la agrupación colombiana La Mambanegra, se presentará a las 5 de la tarde en la Sala Che Guevara de la Casa de las Américas, en la clausura del I Coloquio Internacional de Estudios sobre Afroamérica. Por su parte los argentinos de Alto Guiso y Nahuel Briones se unirán a las bandas cubanas Mephisto y Zeus en una larga noche de música el sábado 22, en el Maxim Rock, a partir de las nueve de la noche. Iniciado en 2015, AM-PM “América por su Música”, es organizado por Fábrica de Arte Cubano y el Centro Nacional de Música Popular.



Reconoce Unesco restauración de La Habana en su aniversario 500



La Unesco reconoció la labor de restauración realizada en La Habana en presencia de Eusebio Leal, historiador de la capital cubana, que este año arriba al aniversario 500 de su fundación. El subdirector general para el sector Cultura, Ernesto Ottone, subrayó los esfuerzos realizados por Leal, las instituciones y el Estado, para lograr la restauración y conservación del caso histórico de la urbe. El trabajo ha sido serio, constante y eficaz, a pesar de las muchas dificultades, no solo las relacionadas con el contexto económico, sino las relacionadas con el medio ambiente, y en particular el impacto de la proximidad del océano', sostuvo. El alto representante de la organización recordó que La Habana fue inscrita en la lista de Patrimonio Mundial en 1982. 'Esa lista enumera los lugares que, según sus características, son de valor universal, excepcional, y La Habana tiene ese valor excepcional', aseveró. De su lado, Eusebio Leal resaltó la importancia que tuvo para el país y para América Latina la inscripción de la capital cubana en la lista de patrimonio. Durante la conferencia fue presentado el libro 'Para no olvidar', de Ediciones Boloña -sello editorial de la Oficina del Historiador-, el cual recoge detalles del trabajo realizado en los últimos años.



Comenzará este viernes Feria de artesanía Arte para Papá



La Feria Arte para Papá, apoyada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales, tendrá lugar desde este 7 al 15 de junio en todo el país, a propósito de celebrarse el Día de los Padres el tercer domingo de este mes. A la par de los servicios comerciales, todas las sedes ofrecerán actividades culturales como publicaciones literarias, conversatorios culturales, desfiles de modas, encuentros con padres creadores y exposiciones plásticas y de artesanía. En La Habana, la Feria Arte para Papá sesionará en la sala C de Pabexpo, en los horarios de 10 de la mañana a 5 de la tarde y contará con el apoyo de instituciones culturales como Casa de las Américas, EGREM y ARTEX. La clausura del evento será el 14 de junio, en La Plaza Aguilar de Santiago de Cuba con la presentación de la Premio Nacional de Teatro 2017, Fátima Patterson y su compañía Macubá.



En Santiago de Cuba expo fotográfica Ritual de compañía



Ritual de compañía es el nombre de la exposición fotográfica personal de la joven Bárbara Aguilar Méndez; que se inaugurará el sábado 8 de junio, a las 11:00 a.m. en la Librería Ateneo Amado Ramón Sánchez, en la céntrica calle Enramadas, de Santiago de Cuba. La muestra está integrada por once piezas de 20x30 pulgadas, en blanco y negro, en la que los claroscuros remarcan el diálogo entre el ser humano y los objetos inanimados que conforman nuestro día a día. La artista —arquitecta de formación y quien ha asumido de manera autodidacta el diseño gráfico y la fotografía— reconstruye esos rituales que, de tan cotidianos, suelen perder trascendencia; y nos ofrece un universo posible en el que, de pronto una cafetera ya no es sencillamente una cafetera, sino un oráculo, un espejo, un amante, un confidente, un apéndice más de nuestro cuerpo; o una taza el objeto del deseo, la huella de que existimos, un punto de partida o llegada. La exposición es fruto de una colaboración de la autora, con la cantante y pianista Giselle Lage (modelo) y el escritor Noel Pérez García. La curaduría corre a cargo de la MSc. Luisa María Ramírez Moreira.



