Estrenarán hoy en Cuba El fantasma de la Ópera en español

Estrenarn hoy en Cuba El fantasma de la pera en espaol

2019-06-22 08:50:49 / web@radiorebelde.icrt.cu





Artistas de Cuba y otros países presentan el estreno en español del clásico musical El Fantasma de la Ópera, con el acompañamiento en vivo de la Orquesta Sinfónica de mediano formato. Cantantes líricos de varias generaciones interpretarán los roles principales como la soprano sueca Charlotta Huldt, junto a la mezzosoprano Giselle Polanco.



Presentarán hoy textos de Dulce María Loynaz



Los textos Poemas náufragos de Dulce María Loynaz y Enrique Loynaz, desde el jardín. Cartas a José María Chacón y Calvo, compiladas por Virgilio López Lemus y publicados por Ediciones Loynaz, serán los dos títulos que se presentarán hoy sábado 22 de junio en la Calle de Madera de la Plaza de Armas a las 11:00 a.m. En la obra de Dulce María Loynaz lo metafórico se halla embridado por un sentido de lo sencillo y de lo desnudo en la creación lírica. Por eso existe en ella ese sentimiento de lo humano natural, de la participación de todos en este transmitir el mensaje de lo poético.



Se presentan en Cuba músicos argentinos como parte del evento AM-PM América por su Música



Los argentinos de Alto Guiso y Nahuel Briones y las bandas cubanas Mephisto y Zeus cerrarán hoy el evento AM-PM América por su Música con un concierto en el centro cultural Maxim Rock de La Habana. El certamen, que comenzó en la capital cubana el pasado día 19, reunió además a la agrupación colombiana La Mambanegra, reconocida por su poderosa sonoridad latina mezclada con la salsa neoyorkina de la década de 1970.



Concluye hoy en Cuba evento internacional de piano



El evento Musicalia Internacional de Piano 2019, concluye hoy en La Habana tras cumplir un intenso programa de conciertos y clases magistrales en diferentes locaciones de esta capital. Concebido como concurso competitivo para alumnos y espacio de intercambio entre especialistas y aprendices de la pianística, el certamen contó con la participación de estudiantes de México, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Colombia y Cuba.



Dedicará Sinfónica Nacional de Cuba su actuación a la pianista y pedagoga Teresita Junco



La Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba anuncia la próxima presentación del domingo 23 de junio, como un homenaje de tributo y recordación a la querida y excepcional pianista y pedagoga Teresita Junco en el aniversario 10 de su desaparición física. En esta ocasión actuarán junto a la orquesta dos jóvenes pianistas triunfadores en diferentes certámenes musicales; en la primera parte la pianista Daniela Rivero con el Concierto No. 2 para piano y orquesta de Dimitri Shostakóvich; y en la segunda parte el pianista de Costa Rica, David Saravia con el Concierto para piano y orquesta No. 2, de Serguéi Rajmáninov, ambos bajo la batuta del director titular, el maestro Enrique Pérez Mesa.



Continúan las presentaciones de Cenicienta en Teatro La Proa



El habanero Teatro La Proa informa que este fin de semana regresan las funciones de Cenicienta, en su sede de La Habana Vieja. La obra se está presentando desde principios de mayo, y por la afluencia de público que ha tenido, continuará en cartelera hasta el 30 de junio, sábados y domingos a las 11 de la mañana. La sede de Teatro La Proa se encuentra ubicada en San Ignacio 166, e/ Obispo y Obrapía, Habana Vieja. Las entradas se venden 30 minutos antes de cada presentación.



Celebra compañía Rosario Cárdenas su aniversario 30



La Compañía Rosario Cárdenas celebra este 2019 su aniversario 30. Con la danza combinatoria como sello, la temporada que continúa hoy ha presentado a cinco estrenos y la reposición de fragmentos de obras emblemáticas de su repertorio. Durante estas dos semanas de presentación en el Teatro Mella se muestran distintos programas. En la primera se mostró Trazos en aire curvo y La gaviota, nuevas coreografías de la maestra Rosario Cárdenas, Premio Nacional de Danza 2013.



(Haciendo Radio)

Del Autor