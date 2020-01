ETECSA informa sobre nueva tarifa de Navegación Nauta

Juan David vizcainojuandavid348@gmail.com Cuba

07.01.2020 - 2:15 am

Valla que clase rebaja un poquito ms y no m tengo q gastar la mitad del salario en eso... Djense de descaro ya y acaben de ponerlo a un buen precio que con el salario no da no quieran vivir ms de los ciudadanos los que tienen es una estafa igual q con los datos